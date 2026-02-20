История уникального маслкара с гоночным прошлым, редкой комплектацией и необычной судьбой, который может вернуться на дороги

20 февраля 2026, 15:31
Редкий Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года: шанс на новую жизнь после долгого простоя
Редкий Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года: шанс на новую жизнь после долгого простоя
Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года - не просто редкий представитель эпохи muscle car, а автомобиль с уникальной историей и гоночным прошлым. После долгих лет в гараже у него появился шанс на восстановление. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и что делает его особенным - разбираемся в деталях.
В мире классических американских автомобилей не так уж много моделей, которые способны удивить даже опытных коллекционеров. Но именно такой случай произошел с Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года — машиной, которая долгие годы провела в забвении, а теперь вновь оказалась в центре внимания. Причина проста: сочетание редкой комплектации, гоночного прошлого и сохранившихся оригинальных деталей.
Модель Gran Coupe в линейке Plymouth Barracuda занимала промежуточное положение между стандартной версией и топовой «Cuda». В 1970 году эта модификация отличалась не только более богатой отделкой салона, но и ограниченным выбором силовых агрегатов. Самым мощным мотором для Gran Coupe был 383-кубовый V8 (6.3 л), но даже он предлагался не во всех вариантах исполнения.
Конкретно этот экземпляр сошел с конвейера с редкой версией 383 V8, оснащенной двухкамерным карбюратором, и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Такое сочетание встречалось всего на 999 автомобилях Gran Coupe, из которых 945 были в кузове хардтоп. Для сравнения: доля машин с этим двухкамерным двигателем составила лишь 13% от общего объема выпущенных Gran Coupe.
Несмотря на годы простоя и ржавчину, кузов сохранил большую часть заводских панелей, а также оба фирменных шильдика на крыльях - признак богатой комплектации. Виниловая крыша и, возможно, оригинальная окраска Rallye Red (FE5) обладают аутентичностью. Даже после стольких лет автомобиль не утратил своего характера, а его история лишь подогревает интерес энтузиастов.
Сегодня Gran Coupe уже сменил владельца, и есть надежда, что его ждет реставрация. Пусть он и не дотягивает по стоимости до топа Cuda, но для ценителей дешевых комплектаций и настоящих маслкаров этот автомобиль — настоящая находка. Восстановление такого экземпляра - не просто возвращение к жизни старых авто, а сохранение части автомобильной истории, которая с каждым годом становится все ценнее.
Похожие материалы Плимут
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:59
Редкий Lincoln Continental 1959 года впервые за полвека отправился на мойку
Lincoln Continental 1959 года, простоявший без движения почти полвека, неожиданно оказался в центре внимания. Эксперты решили вернуть ему былой облик, чтобы оценить, насколько хорошо сохранилась легенда американского автопрома. Почему эта история важна для коллекционеров и поклонников классики - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:52
Редкий универсал Chrysler Windsor 1960 года: автомобиль с историей и следами времени
Chrysler Windsor 1960 года - не просто редкий универсал, а настоящий свидетель эпохи перемен в американском автопроме. Его уникальные особенности и состояние вызывают интерес у экспертов и коллекционеров. Сегодня такие автомобили становятся все более ценными на фоне исчезновения классических универсалов с рынка.Читать далее
-
20.02.2026, 18:23
Редкая находка: Plymouth Cuda 1971 года с уникальной опцией диктофона
В США спустя почти полвека нашли Plymouth Cuda 1971 года в необычном цвете GY3 Curious Yellow и с уникальной опцией - встроенным кассетным диктофоном. Машина сохранилась в оригинальном виде и ждет реставрации. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 17:26
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255 - армейский тяжеловес, который прославился не только проходимостью, но и суровым отношением к водителям. Почему его до сих пор выбирают для самых сложных задач и что скрывается за его легендарной репутацией - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 11:18
Редкая ГАЗ 24 Волга 1983 года после полной реставрации выставлена на продажу в Иркутске
В Иркутске появился уникальный шанс приобрести ГАЗ 24 Волга, прошедшую полную реставрацию с применением современных материалов и ручной доработкой. Почему этот автомобиль может стать настоящей находкой для коллекционеров и ценителей советской классики - рассказываем в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 11:08
Редкий для России Pontiac Bonneville 1964 года с пробегом 74 000 км выставлен на продажу в Краснодаре
В Краснодаре появился на продаже уникальный Pontiac Bonneville 1964 года с оригинальным пробегом и полностью обслуженной техникой. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и что предлагает продавец - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 10:11
Saturn V и SLS: как изменились лунные ракеты за 50 лет и что ждет дальше
Почему сравнение Saturn V и SLS важно для будущих лунных миссий? Разбираем ключевые отличия, технические нюансы и неожиданные детали, которые определяют развитие космических технологий сегодня.Читать далее
-
20.02.2026, 07:14
Pontiac Catalina 1963 года: 52 года простоя, новый мотор и неожиданный шанс на вторую жизнь
Pontiac Catalina 1963 года, простоявший более полувека без движения, получил новую жизнь благодаря энтузиасту из Айовы. Уникальная история восстановления классики с минимальным пробегом и новым мотором привлекает внимание коллекционеров и поклонников ретро-авто.Читать далее
-
20.02.2026, 07:01
Пять неожиданных фактов о раллийной Lada EVA: советский проект, опередивший время
Lada EVA - экспериментальный раллийный автомобиль, который мог стать прорывом для советского автоспорта. Инженеры вложили в него передовые решения, но судьба машины сложилась иначе. Почему этот проект до сих пор вызывает споры среди экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Плимут
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:59
Редкий Lincoln Continental 1959 года впервые за полвека отправился на мойку
Lincoln Continental 1959 года, простоявший без движения почти полвека, неожиданно оказался в центре внимания. Эксперты решили вернуть ему былой облик, чтобы оценить, насколько хорошо сохранилась легенда американского автопрома. Почему эта история важна для коллекционеров и поклонников классики - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:52
Редкий универсал Chrysler Windsor 1960 года: автомобиль с историей и следами времени
Chrysler Windsor 1960 года - не просто редкий универсал, а настоящий свидетель эпохи перемен в американском автопроме. Его уникальные особенности и состояние вызывают интерес у экспертов и коллекционеров. Сегодня такие автомобили становятся все более ценными на фоне исчезновения классических универсалов с рынка.Читать далее
-
20.02.2026, 18:23
Редкая находка: Plymouth Cuda 1971 года с уникальной опцией диктофона
В США спустя почти полвека нашли Plymouth Cuda 1971 года в необычном цвете GY3 Curious Yellow и с уникальной опцией - встроенным кассетным диктофоном. Машина сохранилась в оригинальном виде и ждет реставрации. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 17:26
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255 - армейский тяжеловес, который прославился не только проходимостью, но и суровым отношением к водителям. Почему его до сих пор выбирают для самых сложных задач и что скрывается за его легендарной репутацией - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 11:18
Редкая ГАЗ 24 Волга 1983 года после полной реставрации выставлена на продажу в Иркутске
В Иркутске появился уникальный шанс приобрести ГАЗ 24 Волга, прошедшую полную реставрацию с применением современных материалов и ручной доработкой. Почему этот автомобиль может стать настоящей находкой для коллекционеров и ценителей советской классики - рассказываем в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 11:08
Редкий для России Pontiac Bonneville 1964 года с пробегом 74 000 км выставлен на продажу в Краснодаре
В Краснодаре появился на продаже уникальный Pontiac Bonneville 1964 года с оригинальным пробегом и полностью обслуженной техникой. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и что предлагает продавец - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 10:11
Saturn V и SLS: как изменились лунные ракеты за 50 лет и что ждет дальше
Почему сравнение Saturn V и SLS важно для будущих лунных миссий? Разбираем ключевые отличия, технические нюансы и неожиданные детали, которые определяют развитие космических технологий сегодня.Читать далее
-
20.02.2026, 07:14
Pontiac Catalina 1963 года: 52 года простоя, новый мотор и неожиданный шанс на вторую жизнь
Pontiac Catalina 1963 года, простоявший более полувека без движения, получил новую жизнь благодаря энтузиасту из Айовы. Уникальная история восстановления классики с минимальным пробегом и новым мотором привлекает внимание коллекционеров и поклонников ретро-авто.Читать далее
-
20.02.2026, 07:01
Пять неожиданных фактов о раллийной Lada EVA: советский проект, опередивший время
Lada EVA - экспериментальный раллийный автомобиль, который мог стать прорывом для советского автоспорта. Инженеры вложили в него передовые решения, но судьба машины сложилась иначе. Почему этот проект до сих пор вызывает споры среди экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее