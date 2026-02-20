История уникального маслкара с гоночным прошлым, редкой комплектацией и необычной судьбой, который может вернуться на дороги

Редкий Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года: шанс на новую жизнь после долгого простоя

Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года - не просто редкий представитель эпохи muscle car, а автомобиль с уникальной историей и гоночным прошлым. После долгих лет в гараже у него появился шанс на восстановление. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и что делает его особенным - разбираемся в деталях.

В мире классических американских автомобилей не так уж много моделей, которые способны удивить даже опытных коллекционеров. Но именно такой случай произошел с Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года — машиной, которая долгие годы провела в забвении, а теперь вновь оказалась в центре внимания. Причина проста: сочетание редкой комплектации, гоночного прошлого и сохранившихся оригинальных деталей.

Модель Gran Coupe в линейке Plymouth Barracuda занимала промежуточное положение между стандартной версией и топовой «Cuda». В 1970 году эта модификация отличалась не только более богатой отделкой салона, но и ограниченным выбором силовых агрегатов. Самым мощным мотором для Gran Coupe был 383-кубовый V8 (6.3 л), но даже он предлагался не во всех вариантах исполнения.

Конкретно этот экземпляр сошел с конвейера с редкой версией 383 V8, оснащенной двухкамерным карбюратором, и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Такое сочетание встречалось всего на 999 автомобилях Gran Coupe, из которых 945 были в кузове хардтоп. Для сравнения: доля машин с этим двухкамерным двигателем составила лишь 13% от общего объема выпущенных Gran Coupe.

Несмотря на годы простоя и ржавчину, кузов сохранил большую часть заводских панелей, а также оба фирменных шильдика на крыльях - признак богатой комплектации. Виниловая крыша и, возможно, оригинальная окраска Rallye Red (FE5) обладают аутентичностью. Даже после стольких лет автомобиль не утратил своего характера, а его история лишь подогревает интерес энтузиастов.

Сегодня Gran Coupe уже сменил владельца, и есть надежда, что его ждет реставрация. Пусть он и не дотягивает по стоимости до топа Cuda, но для ценителей дешевых комплектаций и настоящих маслкаров этот автомобиль — настоящая находка. Восстановление такого экземпляра - не просто возвращение к жизни старых авто, а сохранение части автомобильной истории, которая с каждым годом становится все ценнее.