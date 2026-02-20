История уникального маслкара с гоночным прошлым, редкой комплектацией и необычной судьбой, который может вернуться на дороги

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 15:31

Редкий Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года: шанс на новую жизнь после долгого простоя

Редкий Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года: шанс на новую жизнь после долгого простоя

История уникального маслкара с гоночным прошлым, редкой комплектацией и необычной судьбой, который может вернуться на дороги

Редкий Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года: шанс на новую жизнь после долгого простоя

Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года - не просто редкий представитель эпохи muscle car, а автомобиль с уникальной историей и гоночным прошлым. После долгих лет в гараже у него появился шанс на восстановление. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и что делает его особенным - разбираемся в деталях.

Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года - не просто редкий представитель эпохи muscle car, а автомобиль с уникальной историей и гоночным прошлым. После долгих лет в гараже у него появился шанс на восстановление. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и что делает его особенным - разбираемся в деталях.

В мире классических американских автомобилей не так уж много моделей, которые способны удивить даже опытных коллекционеров. Но именно такой случай произошел с Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года — машиной, которая долгие годы провела в забвении, а теперь вновь оказалась в центре внимания. Причина проста: сочетание редкой комплектации, гоночного прошлого и сохранившихся оригинальных деталей.

Модель Gran Coupe в линейке Plymouth Barracuda занимала промежуточное положение между стандартной версией и топовой «Cuda». В 1970 году эта модификация отличалась не только более богатой отделкой салона, но и ограниченным выбором силовых агрегатов. Самым мощным мотором для Gran Coupe был 383-кубовый V8 (6.3 л), но даже он предлагался не во всех вариантах исполнения.

Конкретно этот экземпляр сошел с конвейера с редкой версией 383 V8, оснащенной двухкамерным карбюратором, и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Такое сочетание встречалось всего на 999 автомобилях Gran Coupe, из которых 945 были в кузове хардтоп. Для сравнения: доля машин с этим двухкамерным двигателем составила лишь 13% от общего объема выпущенных Gran Coupe.

Несмотря на годы простоя и ржавчину, кузов сохранил большую часть заводских панелей, а также оба фирменных шильдика на крыльях - признак богатой комплектации. Виниловая крыша и, возможно, оригинальная окраска Rallye Red (FE5) обладают аутентичностью. Даже после стольких лет автомобиль не утратил своего характера, а его история лишь подогревает интерес энтузиастов.

Сегодня Gran Coupe уже сменил владельца, и есть надежда, что его ждет реставрация. Пусть он и не дотягивает по стоимости до топа Cuda, но для ценителей дешевых комплектаций и настоящих маслкаров этот автомобиль — настоящая находка. Восстановление такого экземпляра - не просто возвращение к жизни старых авто, а сохранение части автомобильной истории, которая с каждым годом становится все ценнее.

Упомянутые марки: Plymouth
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Плимут

Похожие материалы Плимут

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Вологда Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться