Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 20:44

Редкий Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года, который забыли на 43 года

История уникального маслкара с мотором 426 Hemi, который простоял в гараже почти полвека после бурной молодости

Редкий Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года, который забыли на 43 года

Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года - не просто автомобиль, а символ эпохи и мечта коллекционеров. Почему выпускник из Аризоны сначала гонял на нем, а потом оставил пылиться на десятилетия? Разбираемся в деталях этой необычной судьбы.

В автомобильном мире редко встречаются истории, где классический маслкар оказывается в руках подростка, а затем исчезает из поля зрения. Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года – именно такой случай. Этот автомобиль не только стал выпускным подарком, но и прошел путь по гоночным трассам до долгого забвения в гараже. Сегодня подобные находки вызывают ажиотаж среди коллекционеров и экспертов.

В середине 60-х годов Plymouth Belvedere II с мотором 426 Hemi считалась настоящей сенсацией. Мощный V8, механическая коробка передач и минималистичный салон сделали его актуальным для уличных гонок. Владелец из Юмы получил этот автомобиль в подарок на выпускной, и, как это часто бывает, не смог устоять перед соблазном, что привело к его возможности на дороге. Громкий звук мотора, характерный для Hemi, и три педали вместо привычных двух - все это превратилось в насыщенную жизнь.

Однако бурная молодость автомобиля длилась недолго. Спустя несколько лет активной эксплуатации, когда Бельведер II успел поучаствовать в гонках и стать местной легендой, его владелец неожиданно решил поставить машину в гараж. Причины такого решения остаются загадкой: возможно, сказались перемены в жизни, а может, просто подходящее время для других приоритетов. Так или иначе, автомобиль оказался законсервированным в течение 43 лет, практически не тронутым временем.

Сегодня такие находки вызывают неподдельный интерес у коллекционеров. Оригинальный Hemi под капотом, заводская комплектация и минимальный пробег - все это делает Plymouth Belvedere II 1966 года настоящей жемчужиной среди маслкаров. Эксперты отмечают, что подобные случаи встречаются редко, а их стоимость на аукционах может достигать астрономических сумм. Особенно ценятся автомобили с оригинальными деталями и минимальными изменениями, обусловленными заводскими характеристиками.

История этого Плимута - не просто рассказ о забытом автомобиле. Это пример того, как страсть к технике и случайные жизненные ситуации могут превратить обычную машину в объект поклонения. Для многих автолюбителей с подобной истории начинается вдохновение и напоминание о том, что даже самые яркие моменты могут оказаться неожиданно прерванными, чтобы спустя годы вновь засиять с новой силой.

Упомянутые марки: Plymouth
