История уникального маслкара с мотором 426 Hemi, который простоял в гараже почти полвека после бурной молодости

9 февраля 2026, 20:44
Редкий Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года, который забыли на 43 года
Редкий Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года, который забыли на 43 года
Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года - не просто автомобиль, а символ эпохи и мечта коллекционеров. Почему выпускник из Аризоны сначала гонял на нем, а потом оставил пылиться на десятилетия? Разбираемся в деталях этой необычной судьбы.
В автомобильном мире редко встречаются истории, где классический маслкар оказывается в руках подростка, а затем исчезает из поля зрения. Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года – именно такой случай. Этот автомобиль не только стал выпускным подарком, но и прошел путь по гоночным трассам до долгого забвения в гараже. Сегодня подобные находки вызывают ажиотаж среди коллекционеров и экспертов.
В середине 60-х годов Plymouth Belvedere II с мотором 426 Hemi считалась настоящей сенсацией. Мощный V8, механическая коробка передач и минималистичный салон сделали его актуальным для уличных гонок. Владелец из Юмы получил этот автомобиль в подарок на выпускной, и, как это часто бывает, не смог устоять перед соблазном, что привело к его возможности на дороге. Громкий звук мотора, характерный для Hemi, и три педали вместо привычных двух - все это превратилось в насыщенную жизнь.
Однако бурная молодость автомобиля длилась недолго. Спустя несколько лет активной эксплуатации, когда Бельведер II успел поучаствовать в гонках и стать местной легендой, его владелец неожиданно решил поставить машину в гараж. Причины такого решения остаются загадкой: возможно, сказались перемены в жизни, а может, просто подходящее время для других приоритетов. Так или иначе, автомобиль оказался законсервированным в течение 43 лет, практически не тронутым временем.
Сегодня такие находки вызывают неподдельный интерес у коллекционеров. Оригинальный Hemi под капотом, заводская комплектация и минимальный пробег - все это делает Plymouth Belvedere II 1966 года настоящей жемчужиной среди маслкаров. Эксперты отмечают, что подобные случаи встречаются редко, а их стоимость на аукционах может достигать астрономических сумм. Особенно ценятся автомобили с оригинальными деталями и минимальными изменениями, обусловленными заводскими характеристиками.
История этого Плимута - не просто рассказ о забытом автомобиле. Это пример того, как страсть к технике и случайные жизненные ситуации могут превратить обычную машину в объект поклонения. Для многих автолюбителей с подобной истории начинается вдохновение и напоминание о том, что даже самые яркие моменты могут оказаться неожиданно прерванными, чтобы спустя годы вновь засиять с новой силой.
Похожие материалы Плимут
-
09.02.2026, 20:31
Rolls-Royce Cullinan 2026: необычная комплектация для тех, кто ценит статус и эксклюзив
Rolls-Royce Cullinan 2026 года вновь поднимает планку роскоши среди внедорожников. Необычная комплектация, эксклюзивные детали и акцент на индивидуальности делают этот автомобиль предметом обсуждения среди экспертов и коллекционеров.Читать далее
-
09.02.2026, 19:37
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 18:32
Ferrari Roma 2024 в уникальном цвете Blu Tour de France выставлен на аукцион
На аукционе появилась Ferrari Roma 2024 года с редким окрасом Blu Tour de France и салоном Iroko. Автомобиль с 3,9-литровым турбомотором V8 и пробегом 4100 миль может стать настоящей находкой для ценителей. Цена нового экземпляра превышала 300 тысяч долларов, что подчеркивает статус модели.Читать далее
-
09.02.2026, 18:25
Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике
Виртуальный проект от kelsonik возвращает культовый Mercedes-Benz W140 S-Class в цифровую эпоху, сочетая узнаваемый строгий дизайн с элементами актуального W223. Такой подход может изменить взгляд на рестомоды премиальных седанов.Читать далее
-
09.02.2026, 18:03
Редкий Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе был продан Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года за сумму, в несколько раз превышающую среднерыночную стоимость подобных моделей. Эксперты гадают, что стало причиной такого ажиотажа и как это повлияет на рынок. Неожиданный результат заставил пересмотреть взгляды на ценообразование редких авто.Читать далее
-
09.02.2026, 15:46
Визуализация нового Tesla Roadster 2027: ожидания и реальность вокруг электросуперкара
Tesla Roadster второго поколения вновь оказался в центре обсуждений благодаря свежим рендерам. На фоне сложностей компании в Китае и затянувшихся сроков выхода, интерес к проекту только растет. Чем уникален этот электрокар и почему его ждут автолюбители по всему миру - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 15:13
Maserati A6G Tributo: нео-ретро концепт как шанс для возрождения бренда
Спрос на электромобили в США стремительно снижается, что вынуждает автопроизводителей искать новые пути развития. На этом фоне концепт Maserati A6G Tributo с нео-ретро дизайном может стать неожиданным ответом на вызовы рынка. Эксперты обсуждают, способен ли такой подход вдохнуть новую жизнь в бренд.Читать далее
-
09.02.2026, 14:07
Toyota Yaris Cross 2026: полный привод и неожиданные результаты теста
Вышло исследование: новый Toyota Yaris Cross с двумя гибридными моторами удивил результатами тестов. Какой вариант выбрать, на что обратить внимание, и почему этот кроссовер может изменить представление о классе - подробности в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 11:04
Changan запускает глобальные испытания новых аккумуляторов и систем безопасности SDA Intelligence
Changan представил сразу несколько технологических новинок, которые могут изменить подход к безопасности и автономности автомобилей. Вышло исследование: компания начала масштабные испытания натрий-ионных аккумуляторов и обновленной системы SDA Intelligence. Что грозит конкурентам и почему эти разработки обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Плимут
-
09.02.2026, 20:31
Rolls-Royce Cullinan 2026: необычная комплектация для тех, кто ценит статус и эксклюзив
Rolls-Royce Cullinan 2026 года вновь поднимает планку роскоши среди внедорожников. Необычная комплектация, эксклюзивные детали и акцент на индивидуальности делают этот автомобиль предметом обсуждения среди экспертов и коллекционеров.Читать далее
-
09.02.2026, 19:37
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 18:32
Ferrari Roma 2024 в уникальном цвете Blu Tour de France выставлен на аукцион
На аукционе появилась Ferrari Roma 2024 года с редким окрасом Blu Tour de France и салоном Iroko. Автомобиль с 3,9-литровым турбомотором V8 и пробегом 4100 миль может стать настоящей находкой для ценителей. Цена нового экземпляра превышала 300 тысяч долларов, что подчеркивает статус модели.Читать далее
-
09.02.2026, 18:25
Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике
Виртуальный проект от kelsonik возвращает культовый Mercedes-Benz W140 S-Class в цифровую эпоху, сочетая узнаваемый строгий дизайн с элементами актуального W223. Такой подход может изменить взгляд на рестомоды премиальных седанов.Читать далее
-
09.02.2026, 18:03
Редкий Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе был продан Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года за сумму, в несколько раз превышающую среднерыночную стоимость подобных моделей. Эксперты гадают, что стало причиной такого ажиотажа и как это повлияет на рынок. Неожиданный результат заставил пересмотреть взгляды на ценообразование редких авто.Читать далее
-
09.02.2026, 15:46
Визуализация нового Tesla Roadster 2027: ожидания и реальность вокруг электросуперкара
Tesla Roadster второго поколения вновь оказался в центре обсуждений благодаря свежим рендерам. На фоне сложностей компании в Китае и затянувшихся сроков выхода, интерес к проекту только растет. Чем уникален этот электрокар и почему его ждут автолюбители по всему миру - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 15:13
Maserati A6G Tributo: нео-ретро концепт как шанс для возрождения бренда
Спрос на электромобили в США стремительно снижается, что вынуждает автопроизводителей искать новые пути развития. На этом фоне концепт Maserati A6G Tributo с нео-ретро дизайном может стать неожиданным ответом на вызовы рынка. Эксперты обсуждают, способен ли такой подход вдохнуть новую жизнь в бренд.Читать далее
-
09.02.2026, 14:07
Toyota Yaris Cross 2026: полный привод и неожиданные результаты теста
Вышло исследование: новый Toyota Yaris Cross с двумя гибридными моторами удивил результатами тестов. Какой вариант выбрать, на что обратить внимание, и почему этот кроссовер может изменить представление о классе - подробности в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 11:04
Changan запускает глобальные испытания новых аккумуляторов и систем безопасности SDA Intelligence
Changan представил сразу несколько технологических новинок, которые могут изменить подход к безопасности и автономности автомобилей. Вышло исследование: компания начала масштабные испытания натрий-ионных аккумуляторов и обновленной системы SDA Intelligence. Что грозит конкурентам и почему эти разработки обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее