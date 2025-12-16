Уникальный автомобиль: как сохранился один из самых редких кабриолетов Plymouth Cuda

Редкий Plymouth Cuda 1970 года: кабриолет с историей и следами времени

Редкий Plymouth Cuda 1970 года найден в оригинальном состоянии. Автомобиль сохранил родной мотор и механизм крыши. Кузов без ржавчины, несмотря на годы простоя. История машины интригует коллекционеров. Оценить ее стоимость непросто. Подробности в нашем материале.

В 1970 году Plymouth представил обновленное поколение Barracuda, сделав акцент на спортивном облике и мощных V8. Это решение сразу отразилось на продажах: спрос вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. Однако кабриолеты по-прежнему оставались редкостью — на их долю пришлось всего 5% от общего тиража, то есть 2501 экземпляр.

Большинство этих машин были базовыми Barracuda, а вот версии Gran Coupe и Cuda оказались куда более эксклюзивными. Особенно ценятся сегодня Cuda-кабриолеты: их выпустили всего 548 штук. Еще более редкими считаются Hemi Cuda — таких автомобилей было собрано лишь 14, и сейчас они практически недоступны для покупки. Не намного проще найти Cuda с мотором 440 Six-Barrel — их всего 29, а с четырехкамерным 440 V8 — 34. Даже базовые версии с 340-кубовым V8 встречаются редко: всего 262 машины. Самым массовым среди редких стал вариант с 383-кубовым V8 — 209 экземпляров.

Фото: American Steel Classics / YouTube

Один из таких автомобилей, окрашенный в фирменный красный цвет FE5, недавно появился на публике. Это кабриолет с трехступенчатым автоматом, один из 132 подобных. Машина долгое время стояла без движения, но сохранилась удивительно хорошо. Несмотря на выцветшую краску и отсутствие мягкой крыши, кузов не поражен ржавчиной, а основные элементы остались на месте.

Салон, когда-то белоснежный, теперь покрыт слоем пыли и следами времени. Передние сиденья изношены, почти все поверхности требуют серьезной чистки. Судя по состоянию, автомобиль не стоял под открытым небом, но крыша была повреждена или снята много лет назад. Тем не менее, механизм складывания крыши работает, что для такой находки — большая редкость.

Под капотом — оригинальный двигатель, который, по всей видимости, не снимали с момента выпуска. Запустить его пока не удалось, и неизвестно, в каком он состоянии после десятилетий простоя. Последний раз автомобиль выезжал на дорогу в 1981 году, что подтверждает номерной знак. С тех пор прошло уже 44 года, и машина все это время ждала своего часа.

Интересно, что табличка на крыле выглядит как новая — возможно, ее обновили или сняли перед длительным хранением. Сейчас дилер утверждает, что автомобиль доступен для покупки, но в открытых источниках объявление пока не появилось. Остается надеяться, что этот уникальный Plymouth Cuda скоро найдет нового владельца, который оценит его историческую ценность и сохранит для будущих поколений. Как вы думаете, сколько может стоить такой раритет?