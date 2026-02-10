Уникальный Duster 340 Six-Pack с редкой конфигурацией возвращается на дороги и собирает толпы на автослетах

10 февраля 2026, 09:23
Редкий Plymouth Duster 340 Six-Pack: как один из немногих маслкаров стал легендой улиц
Редкий Plymouth Duster 340 Six-Pack: как один из немногих маслкаров стал легендой улиц
Plymouth Duster 340 Six-Pack - не просто очередной маслкар, а автомобиль, который сумел пережить кризисы и остаться символом эпохи. Почему именно эта версия вызывает ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.
В мире американских маслкаров есть автомобили, которые не просто выделяются на общем фоне, а буквально диктуют свои правила на улицах. Plymouth Duster 340 Six-Pack — один из таких. В начале 1970-х, когда рынок переживал не лучшие времена из-за давления страховых компаний и надвигающегося топливного кризиса, Duster стал прямым ответом на вызовы эпохи. Его появление было закономерным после перехода Barracuda в более высокий класс.
В отличие от многих конкурентов, Duster не претендовал на роскошь или чрезмерную агрессию. Его задача была проста — дать водителю максимум эмоций за минимальные деньги. И с этим он справился блестяще, особенно в версии 340 Six-Pack, которая считалась редкостью даже по меркам того времени. Такой автомобиль не просто красовался на дороге — он притягивал взгляды и собирал вокруг себя толпу на каждом автослёте.
Сегодня, спустя десятилетия, интерес к этой модели только растёт. Коллекционеры охотятся за оригинальными экземплярами, а их владельцы гордятся каждым выездом на городские улицы. Duster 340 Six-Pack — это не просто автомобиль, это символ целой эпохи, когда мощность и характер ценились выше всего.
Ключевая особенность этой версии — уникальная конструкция двигателя. Система с тремя двухкамерными карбюраторами (Six-Pack) выжимала максимум из каждого литра топлива, что было особенно актуально в условиях энергетического кризиса. При этом автомобиль оставался доступным по цене, что обеспечило ему популярность среди молодёжи и тех, кто хотел получить настоящий драйв без лишних затрат.
Сейчас такие машины встречаются редко. Каждый сохранившийся экземпляр — практически музейный экспонат, который не просто пылится в гараже, а продолжает жить полной жизнью. Владельцы охотно выезжают на них на встречи и автопробеги, ведь именно для этого эти автомобили и создавались.
Интересно, что, несмотря на все сложности с обслуживанием и ремонтом, энтузиасты не сдаются. Они восстанавливают каждый болт, ищут оригинальные детали и готовы потратить месяцы, чтобы вернуть «Дастер» к жизни. Это не просто хобби — это настоящая страсть, объединяющая людей разных возрастов и профессий.
В итоге Plymouth Duster 340 Six-Pack остаётся одним из самых ярких символов американской автомобильной культуры. Его история — это история преобразований, поиска новых решений и безграничной любви к скорости. И пока такие машины выезжают на дороги, уличные автослёты будут собирать всё больше зрителей, а легенды о маслкарах — жить и множиться.
Похожие материалы Плимут
-
10.02.2026, 09:14
XRAY Cross после 11 000 км: неожиданные плюсы и минусы по сравнению с Вестой SW
XRAY Cross прошел 11 000 км и оказался не только экономичнее, но и интереснее в деталях, чем кажется на первый взгляд. Сравниваем его с Ладой Веста SW: что удивило в эксплуатации, а что разочаровало - подробности в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:46
Редкий DeLorean 1981 года с пробегом 300 км: уникальная находка с неожиданной историей
В США обнаружен практически новый DeLorean DMC-12 1981 года выпуска с пробегом всего 300 километров. Автомобиль сохранил не только заводское состояние, но и редкую деталь, о которой мало кто знал. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
10.02.2026, 07:19
Plymouth Prowler Ute: виртуальный хот-род, который удивил даже поклонников классики
В сети появился необычный рендер Plymouth Prowler, превращенный в пикап с элементами хот-рода. Такой эксперимент с культовой моделью вызвал бурное обсуждение среди ценителей редких автомобилей и любителей нестандартных решений.Читать далее
-
10.02.2026, 06:56
Toyota Land Cruiser 1988 года с мотором LS3 и шасси 80-й серии: возвращение легенды
Toyota Land Cruiser FJ62 1988 года вновь оказался в центре внимания благодаря необычной модернизации. Классический внедорожник получил мощный двигатель LS3 и шасси от 80-й серии, сохранив при этом узнаваемый стиль 80-х. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 06:14
ЯАЗ-200: первый советский большегруз, который изменил автопром страны
МАЗ-200, изначально ЯАЗ-200, стал первым советским большегрузом, выпущенным в 1947 году. Его конструкция вобрала зарубежные технологии, но была адаптирована под реалии послевоенного СССР. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 06:09
Редчайший Plymouth Barracuda кабриолет: уникальный цвет и шанс на вторую жизнь
Plymouth Barracuda в кузове кабриолет с редким окрасом оказался в центре внимания автолюбителей. Машина требует полной реставрации, но именно это делает ее особенно ценной для коллекционеров. Спрос на такие экземпляры растет, и сейчас у многих есть шанс стать частью уникального проекта.Читать далее
-
10.02.2026, 06:01
Необычный рестомод: как Ford Ranch Wagon 1957 года получил сердце Mustang GT500
В Калифорнии создали уникальный проект: классический Ford Ranch Wagon 1957 года теперь скрывает под капотом технологии и мощность современного Mustang GT500. Такой подход меняет представление о рестомодах и вызывает интерес у поклонников необычных авто.Читать далее
-
09.02.2026, 20:44
Редкий Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года, который забыли на 43 года
Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года - не просто автомобиль, а символ эпохи и мечта коллекционеров. Почему выпускник из Аризоны сначала гонял на нем, а потом оставил пылиться на десятилетия? Разбираемся в деталях этой необычной судьбы.Читать далее
Похожие материалы Плимут
-
10.02.2026, 09:14
XRAY Cross после 11 000 км: неожиданные плюсы и минусы по сравнению с Вестой SW
XRAY Cross прошел 11 000 км и оказался не только экономичнее, но и интереснее в деталях, чем кажется на первый взгляд. Сравниваем его с Ладой Веста SW: что удивило в эксплуатации, а что разочаровало - подробности в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:46
Редкий DeLorean 1981 года с пробегом 300 км: уникальная находка с неожиданной историей
В США обнаружен практически новый DeLorean DMC-12 1981 года выпуска с пробегом всего 300 километров. Автомобиль сохранил не только заводское состояние, но и редкую деталь, о которой мало кто знал. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
10.02.2026, 07:19
Plymouth Prowler Ute: виртуальный хот-род, который удивил даже поклонников классики
В сети появился необычный рендер Plymouth Prowler, превращенный в пикап с элементами хот-рода. Такой эксперимент с культовой моделью вызвал бурное обсуждение среди ценителей редких автомобилей и любителей нестандартных решений.Читать далее
-
10.02.2026, 06:56
Toyota Land Cruiser 1988 года с мотором LS3 и шасси 80-й серии: возвращение легенды
Toyota Land Cruiser FJ62 1988 года вновь оказался в центре внимания благодаря необычной модернизации. Классический внедорожник получил мощный двигатель LS3 и шасси от 80-й серии, сохранив при этом узнаваемый стиль 80-х. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 06:14
ЯАЗ-200: первый советский большегруз, который изменил автопром страны
МАЗ-200, изначально ЯАЗ-200, стал первым советским большегрузом, выпущенным в 1947 году. Его конструкция вобрала зарубежные технологии, но была адаптирована под реалии послевоенного СССР. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 06:09
Редчайший Plymouth Barracuda кабриолет: уникальный цвет и шанс на вторую жизнь
Plymouth Barracuda в кузове кабриолет с редким окрасом оказался в центре внимания автолюбителей. Машина требует полной реставрации, но именно это делает ее особенно ценной для коллекционеров. Спрос на такие экземпляры растет, и сейчас у многих есть шанс стать частью уникального проекта.Читать далее
-
10.02.2026, 06:01
Необычный рестомод: как Ford Ranch Wagon 1957 года получил сердце Mustang GT500
В Калифорнии создали уникальный проект: классический Ford Ranch Wagon 1957 года теперь скрывает под капотом технологии и мощность современного Mustang GT500. Такой подход меняет представление о рестомодах и вызывает интерес у поклонников необычных авто.Читать далее
-
09.02.2026, 20:44
Редкий Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года, который забыли на 43 года
Plymouth Belvedere II Hemi 1966 года - не просто автомобиль, а символ эпохи и мечта коллекционеров. Почему выпускник из Аризоны сначала гонял на нем, а потом оставил пылиться на десятилетия? Разбираемся в деталях этой необычной судьбы.Читать далее