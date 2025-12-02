Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 18:46

Уникальный Plymouth Fury с 426 Street Wedge и механикой: шанс на вторую жизнь

В США обнаружили необычный Plymouth Fury 1965 года. Машина сохранила редкий двигатель и механическую коробку. Ее хотели отправить на металлолом, но авто удалось спасти. Владелец ищет нового покупателя, а судьба автомобиля пока не решена.

В автомобильном мире иногда происходят чудеса. Один из таких случаев произошел с Plymouth Fury 1965 года выпуска, который едва не оказался на свалке. Этот автомобиль, несмотря на свой возраст и неидеальное состояние, оказался настоящей находкой для ценителей бюджетных американских машин.

История Plymouth Fury началась еще в 1956 году, когда марка впервые появилась на базе Belvedere. В 1965 году модель вернулась в сегмент полноразмерных автомобилей и стала одной из самых узнаваемых машин своего времени. Однако большинство экземпляров тех лет не представляли особой ценности для коллекционеров: их выпускали в больших количествах, а классические Hemi на них не ставили. Но могут быть исключения.

Главная особенность найденного экземпляра — под капотом установлен редкий 426-кубовый двигатель Street Wedge, который выпускался всего несколько лет и отличался высокой мощностью. В паре с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач такой Fury встречается редко. Street Wedge унаследовал многое от гоночных Max Wedge и был рассчитан на городскую эксплуатацию. Вариант на 426 кубических дюймов обеспечивает до 385 лошадиных сил, что в те времена было впечатляющим показателем.

Автомобиль долгое время простоял в гараже и был практически забыт. Его нынешний владелец случайно увидел машину, когда прежний хозяин менял дверь в гараже. Узнав, что Плимут планируют сдать на металлолом, он решил выкупить и спасти его. Однако восстановить машину так и не удалось и теперь владелец ищет нового покупателя, чтобы вложить деньги в другой проект.

Состояние кузова оставляет желать лучшего: ржавчина заметна на многих элементах, а оригинальные передние сиденья утеряны. Тем не менее, большая часть деталей сохранилась, двигатель остался на своем месте. Интересно, что за несколько лет машина сменила цвет дважды: сначала ее перекрасили в фиолетовый, затем в красный. Подобный цветовой вариант встречается крайне редко.

В комплекте с автомобилем идет оригинальная документация, которая представляет собой ценность для коллекционеров. Владелец оценивает машину в 10 тысяч долларов, но готов скорректировать предложение. Цена не кажется завышенной, так как комплектация отличается уникальностью двигателя и редкостью механической коробки.

Упомянутые модели: Plymouth Fury
Упомянутые марки: Plymouth
