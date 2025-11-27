Уникальный Hemi Road Runner 1970: фиолетовый цвет, ручная коробка и легендарный капот – сколько он стоит?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 22:26

Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с Hemi и Air Grabber выставят на аукцион

В 2026 году на аукционе Mecum появится уникальный Plymouth Road Runner 1970 года. Автомобиль выделяется редким мотором Hemi и яркой окраской FC7. Ожидается, что цена превысит 150 тысяч долларов. Эксперты считают этот экземпляр одним из лучших на рынке. Подробности о комплектации и истории машины – в нашем материале.

В конце 1960-х годов компания Plymouth решила создать более доступную альтернативу модели GTX. Так появился Road Runner, который сразу стал хитом среди любителей мощных автомобилей. В отличие от GTX, новинка получила миниальное оснащение и более скромный мотор, но это не помешало ей завоевать популярность. Уже к 1969 году продажи Road Runner превысили 80 тысяч экземпляров.

Базовой силовой установкой для этой модели стал двигатель V8 объемом 6,3 литра, развивающий 335 лошадиных сил. Однако для настоящих ценителей предлагался и классический 7-литровый Hemi, который был доступен за дополнительную плату. Этот мотор отличался не только выдающейся мощностью, но и высокой стоимостью, что делало его редкостью даже в то время. С 1968 по 1971 год было выпущено всего чуть более двух тысяч Road Runner с Hemi – это чуть больше одного процента от общей тиражной модели за четыре года.

Особого внимания заслуживает экземпляр 1970 года, который скоро появится на аукционе Mecum в Киссимми. Именно такие машины являются одними из самых редких среди всех Road Runner. В 1970 году было собрано всего 152 автомобиля с мотором Hemi, из которых лишь 75 – в кузове хардтоп. 

Этот Road Runner отличается не только мотором. Кузов окрашен в фирменный фиолетовый цвет FC7, который в линейке Dodge назывался Plum Crazy. На капоте установлен знаменитый воздухозаборник Air Grabber, а в салоне – фирменный рычаг переключения передач Херста с пистолетной рукояткой. Не забыли и про узнаваемый сигнал «бип-бип», на разработку которого Плимут в свое время потратил немалые деньги. Состояние автомобиля практически идеальное: лакокрасочное покрытие и хром блестят, как новые, а салон выглядит так, будто машина сошла только с конвейера. Даже под капотом все настолько чисто, что можно завтракать прямо на фильтр.

Упомянутые марки: Plymouth, Dodge
