Легендарный маслкар спустя 55 лет: оригинальный мотор и узнаваемый облик – как ему это удается

27 ноября 2025, 12:16
Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с заводским V8 до сих пор на ходу
Plymouth Road Runner 1970 года до сих пор удивляет поклонников. Оригинальный V8 под капотом, заводская комплектация и узнаваемый внешний вид. Машина не просто сохранилась, но и остается на ходу. Чем еще может поразить этот культовый маслкар? Узнайте подробности в нашем материале.
Среди американских маслкаров конца 60-х и начала 70-х годов Plymouth Road Runner занимает особое место. Эта модель стала символом эпохи, когда мощность и дерзкий дизайн были на первом плане. Сегодня, спустя 55 лет после выпуска, найден экземпляр с мотором в рабочем состоянии – настоящая удача для коллекционеров и ценителей классики.
Большинство Plymouth Road Runner тех лет давно исчезли с дорог или были серьезно переделаны. Однако некоторые автомобили сохраняют не только свой внешний вид, но и заводскую начинку. Как сообщает autoevolution, один из таких экземпляров 1970 года выпуска до сих пор радует владельца заводским двигателем V8 под капотом. Машина не просто стоит в гараже – она на ходу и способна удивить даже искушенных автолюбителей.
Внешний вид Road Runner 1970 года невозможно спутать с другими маслкарами. Агрессивная передняя часть, характерные линии кузова и фирменные детали делают его узнаваемым даже спустя время. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил заводскую комплектацию и не занимался доработкой. Это редкость для машин такого возраста, ведь большинство Плимутов уже давно прошли через руки тюнеров или реставраторов.
Особый интерес вызывает тот факт, что этот Road Runner не просто существует, а продолжает ездить. Владелец бережно относится к машине, поддерживает ее в отличном техническом состоянии и не боится выезжать на дороги. Оригинальный V8 работает без нареканий, заводская коробка передач обеспечивает высокую динамику, за которую когда-то полюбили эту модель.
Многие приверженцы маслкаров мечтают о прототипе в своей коллекции. Однако найти Plymouth Road Runner 1970 года с родным мотором и в рабочем состоянии – задача почти невыполнимая. Такие автомобили становятся настоящими легендами среди ценителей классики. Неудивительно, что каждый выход этой машины на дорогу вызывает восхищение и массу вопросов у окружающих.
