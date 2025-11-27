Легендарный маслкар спустя 55 лет: оригинальный мотор и узнаваемый облик – как ему это удается

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 12:16

Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с заводским V8 до сих пор на ходу

Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с заводским V8 до сих пор на ходу

Легендарный маслкар спустя 55 лет: оригинальный мотор и узнаваемый облик – как ему это удается

Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с заводским V8 до сих пор на ходу

Plymouth Road Runner 1970 года до сих пор удивляет поклонников. Оригинальный V8 под капотом, заводская комплектация и узнаваемый внешний вид. Машина не просто сохранилась, но и остается на ходу. Чем еще может поразить этот культовый маслкар? Узнайте подробности в нашем материале.

Plymouth Road Runner 1970 года до сих пор удивляет поклонников. Оригинальный V8 под капотом, заводская комплектация и узнаваемый внешний вид. Машина не просто сохранилась, но и остается на ходу. Чем еще может поразить этот культовый маслкар? Узнайте подробности в нашем материале.

Среди американских маслкаров конца 60-х и начала 70-х годов Plymouth Road Runner занимает особое место. Эта модель стала символом эпохи, когда мощность и дерзкий дизайн были на первом плане. Сегодня, спустя 55 лет после выпуска, найден экземпляр с мотором в рабочем состоянии – настоящая удача для коллекционеров и ценителей классики.

Большинство Plymouth Road Runner тех лет давно исчезли с дорог или были серьезно переделаны. Однако некоторые автомобили сохраняют не только свой внешний вид, но и заводскую начинку. Как сообщает autoevolution, один из таких экземпляров 1970 года выпуска до сих пор радует владельца заводским двигателем V8 под капотом. Машина не просто стоит в гараже – она на ходу и способна удивить даже искушенных автолюбителей.

Внешний вид Road Runner 1970 года невозможно спутать с другими маслкарами. Агрессивная передняя часть, характерные линии кузова и фирменные детали делают его узнаваемым даже спустя время. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил заводскую комплектацию и не занимался доработкой. Это редкость для машин такого возраста, ведь большинство Плимутов уже давно прошли через руки тюнеров или реставраторов.

Особый интерес вызывает тот факт, что этот Road Runner не просто существует, а продолжает ездить. Владелец бережно относится к машине, поддерживает ее в отличном техническом состоянии и не боится выезжать на дороги. Оригинальный V8 работает без нареканий, заводская коробка передач обеспечивает высокую динамику, за которую когда-то полюбили эту модель.

Многие приверженцы маслкаров мечтают о прототипе в своей коллекции. Однако найти Plymouth Road Runner 1970 года с родным мотором и в рабочем состоянии – задача почти невыполнимая. Такие автомобили становятся настоящими легендами среди ценителей классики. Неудивительно, что каждый выход этой машины на дорогу вызывает восхищение и массу вопросов у окружающих.

Упомянутые марки: Plymouth
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Плимут

Похожие материалы Плимут

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Магнитогорск Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться