Как уникальный экземпляр Road Runner с механикой и V8 400 оказался на грани исчезновения и почему его находка важна для любителей классики

Редкий Plymouth Road Runner 1973 года: 44 года в поле и шанс на новую жизнь

Plymouth Road Runner 1973 года, простоявший в поле почти полвека, удивил сохранностью и редкой комплектацией. Несмотря на скепсис коллекционеров, эта находка может изменить отношение к забытым маслкарам. Почему именно сейчас такие истории становятся особенно актуальными - в нашем материале.

Истории о находках редких классических автомобилей, десятилетиями простоявших без движения, всегда вызывают живой интерес у поклонников ретро-техники. Но когда речь заходит о Plymouth Road Runner 1973 года с механической коробкой передач и большим двигателем V8, ситуация становится особенно интригующей. Такие машины не просто редки — они отражают целую эпоху американского автопрома, которая, казалось бы, ушла безвозвратно.

Этот экземпляр Road Runner провел на ходу всего около десяти лет, прежде чем его окончательно оставили в 1982 году. С тех пор автомобиль не двигался с места — по стечению обстоятельств, большую часть времени он простоял на одном и том же месте, буквально утопая в высокой траве и сорняках. На первый взгляд могло показаться, что от машины остались лишь воспоминания: ржавчина, выцветшая краска, потрепанный салон. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что кузов выглядит гораздо лучше, чем можно было ожидать, а некоторые оригинальные детали сохранились на своих местах.

В отличие от более ранних и желанных версий, Road Runner 1973 года уже не оснащался легендарными моторами Hemi или Six-Barrel, которые сделали эту марку культовой среди фанатов маслкаров. После 1971 года Chrysler отказался от этих мощных агрегатов, и интерес к модели заметно снизился. Тем не менее именно этот автомобиль выделяется на общем фоне: он оснащен редкой четырехступенчатой «механикой» и 400-кубовым двигателем V8, что делает его настоящей находкой для ценителей.

В 1973 году Road Runner предлагался с разными вариантами двигателей: базовым 318 V8, опциональным 340 V8 и топовым 400 V8. Механическая коробка передач была доступна не для всех версий, а сочетание 400-кубового мотора и «ручки» встречалось крайне редко — всего было выпущено 749 таких автомобилей. Именно поэтому данная находка привлекает особое внимание, несмотря на то, что ее рыночная стоимость не дотягивает до цен на более ранние и мощные модификации.

Серебристый цвет кузова (JA5 Silver Frost) подтвержден заводской табличкой, и, судя по всему, автомобиль никогда не перекрашивали. Внутри сохранился черный салон, хотя его состояние оставляет желать лучшего. Под капотом — все тот же 400 V8, пусть и с некоторыми доработками: алюминиевые клапанные крышки Mickey Thompson и перекрашенный блок выдают вмешательство предыдущих владельцев. Оригинальность силового агрегата вызывает вопросы, но внешне мотор соответствует заводской комплектации.

Восстановление такого автомобиля — задача не из легких. Даже если удастся вернуть ему заводской облик, затраты на реставрацию вряд ли окупятся при продаже. Однако для энтузиастов, которые ценят не только инвестиционную привлекательность, но и сам дух эпохи, подобные находки имеют особую ценность. Ведь каждый такой Road Runner — это часть истории, которую можно не только увидеть, но и, возможно, однажды снова услышать на дороге.

Интересно, что судьба необычного Plymouth Road Runner всегда вызывает споры среди коллекционеров. Например, не так давно на аукционе появился кабриолет 1970 года в необычном цвете Sassy Grass, который тоже выделялся уникальной комплектацией. Подробности об этом автомобиле и его реставрациях можно найти в материале о редком кабриолете Road Runner с необычной внешностью .

Сегодняшняя находка - еще одно напоминание о том, что даже самые забытые и, казалось бы, никому не нужные автомобили могут получить второй шанс. Возможно, этот Road Runner станет донором для другого проекта или обретет новую жизнь в виде хот-рода. Но главное - он не исчез бесследно, как тысячи других машин, растворившихся в полях и сараях Америки.