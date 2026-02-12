Как уникальный экземпляр Road Runner с механикой и V8 400 оказался на грани исчезновения и почему его находка важна для любителей классики

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 20:49

Редкий Plymouth Road Runner 1973 года: 44 года в поле и шанс на новую жизнь

Редкий Plymouth Road Runner 1973 года: 44 года в поле и шанс на новую жизнь

Как уникальный экземпляр Road Runner с механикой и V8 400 оказался на грани исчезновения и почему его находка важна для любителей классики

Редкий Plymouth Road Runner 1973 года: 44 года в поле и шанс на новую жизнь

Plymouth Road Runner 1973 года, простоявший в поле почти полвека, удивил сохранностью и редкой комплектацией. Несмотря на скепсис коллекционеров, эта находка может изменить отношение к забытым маслкарам. Почему именно сейчас такие истории становятся особенно актуальными - в нашем материале.

Plymouth Road Runner 1973 года, простоявший в поле почти полвека, удивил сохранностью и редкой комплектацией. Несмотря на скепсис коллекционеров, эта находка может изменить отношение к забытым маслкарам. Почему именно сейчас такие истории становятся особенно актуальными - в нашем материале.

Истории о находках редких классических автомобилей, десятилетиями простоявших без движения, всегда вызывают живой интерес у поклонников ретро-техники. Но когда речь заходит о Plymouth Road Runner 1973 года с механической коробкой передач и большим двигателем V8, ситуация становится особенно интригующей. Такие машины не просто редки — они отражают целую эпоху американского автопрома, которая, казалось бы, ушла безвозвратно.

Этот экземпляр Road Runner провел на ходу всего около десяти лет, прежде чем его окончательно оставили в 1982 году. С тех пор автомобиль не двигался с места — по стечению обстоятельств, большую часть времени он простоял на одном и том же месте, буквально утопая в высокой траве и сорняках. На первый взгляд могло показаться, что от машины остались лишь воспоминания: ржавчина, выцветшая краска, потрепанный салон. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что кузов выглядит гораздо лучше, чем можно было ожидать, а некоторые оригинальные детали сохранились на своих местах.

В отличие от более ранних и желанных версий, Road Runner 1973 года уже не оснащался легендарными моторами Hemi или Six-Barrel, которые сделали эту марку культовой среди фанатов маслкаров. После 1971 года Chrysler отказался от этих мощных агрегатов, и интерес к модели заметно снизился. Тем не менее именно этот автомобиль выделяется на общем фоне: он оснащен редкой четырехступенчатой «механикой» и 400-кубовым двигателем V8, что делает его настоящей находкой для ценителей.

В 1973 году Road Runner предлагался с разными вариантами двигателей: базовым 318 V8, опциональным 340 V8 и топовым 400 V8. Механическая коробка передач была доступна не для всех версий, а сочетание 400-кубового мотора и «ручки» встречалось крайне редко — всего было выпущено 749 таких автомобилей. Именно поэтому данная находка привлекает особое внимание, несмотря на то, что ее рыночная стоимость не дотягивает до цен на более ранние и мощные модификации.

Серебристый цвет кузова (JA5 Silver Frost) подтвержден заводской табличкой, и, судя по всему, автомобиль никогда не перекрашивали. Внутри сохранился черный салон, хотя его состояние оставляет желать лучшего. Под капотом — все тот же 400 V8, пусть и с некоторыми доработками: алюминиевые клапанные крышки Mickey Thompson и перекрашенный блок выдают вмешательство предыдущих владельцев. Оригинальность силового агрегата вызывает вопросы, но внешне мотор соответствует заводской комплектации.

Восстановление такого автомобиля — задача не из легких. Даже если удастся вернуть ему заводской облик, затраты на реставрацию вряд ли окупятся при продаже. Однако для энтузиастов, которые ценят не только инвестиционную привлекательность, но и сам дух эпохи, подобные находки имеют особую ценность. Ведь каждый такой Road Runner — это часть истории, которую можно не только увидеть, но и, возможно, однажды снова услышать на дороге.

Интересно, что судьба необычного Plymouth Road Runner всегда вызывает споры среди коллекционеров. Например, не так давно на аукционе появился кабриолет 1970 года в необычном цвете Sassy Grass, который тоже выделялся уникальной комплектацией. Подробности об этом автомобиле и его реставрациях можно найти в материале о редком кабриолете Road Runner с необычной внешностью .

Сегодняшняя находка - еще одно напоминание о том, что даже самые забытые и, казалось бы, никому не нужные автомобили могут получить второй шанс. Возможно, этот Road Runner станет донором для другого проекта или обретет новую жизнь в виде хот-рода. Но главное - он не исчез бесследно, как тысячи других машин, растворившихся в полях и сараях Америки.

Упомянутые марки: Plymouth
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Плимут

Похожие материалы Плимут

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Брянск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться