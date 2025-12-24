Уникальный автомобиль: 52 года заботы, оригинальный цвет и редкая комплектация – сколько стоит такой экземпляр

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 16:08

Редкий Plymouth Road Runner 1973 года с механикой и V8 сохранился в идеале

В США обнаружен Plymouth Road Runner 1973 года с редкой механикой и оригинальным V8. Машина сохранилась в почти заводском состоянии. Владелец бережно ухаживал за ней более полувека. Подробности о судьбе уникального маслкара – в нашем материале.

В США обнаружен Plymouth Road Runner 1973 года с редкой механикой и оригинальным V8. Машина сохранилась в почти заводском состоянии. Владелец бережно ухаживал за ней более полувека. Подробности о судьбе уникального маслкара – в нашем материале.

Plymouth Road Runner, появившийся в 1968 году, стал символом доступных маслкаров своего времени. Несмотря на то, что золотая эра американских мускул-каров завершилась, модель продержалась на конвейере до 1975 года, а затем еще несколько лет предлагалась как пакет для Plymouth Volare. Сегодня коллекционеры чаще всего охотятся за ранними версиями Road Runner с моторами Hemi или Six-Barrel, выпущенными с 1968 по 1971 год. Именно они считаются самыми редкими и желанными, особенно если речь идет о кабриолетах.

Однако экземпляры после 1971 года обычно остаются в тени. Причин несколько: во-первых, Chrysler отказался от двигателей с высокой степенью сжатия, а во-вторых, дизайн поздних Road Runner не всем пришелся по вкусу. Тем не менее, среди энтузиастов есть те, кто ценит стиль второй половины 70-х. Один из таких автомобилей - уникальный экземпляр 1973 года, который сохранился в практически первозданном виде.

После ухода мощных моторов продажи Road Runner резко упали: если в 1971 году было реализовано 13 664 машины, то в 1972-м - всего 6 860. Но уже в 1973 году спрос неожиданно вырос, и дилеры продали 15 929 экземпляров. На первый взгляд, цифра немаленькая, но если копнуть глубже, становится ясно, что действительно редких версий было выпущено совсем немного. Например, топовая комплектация GTX с мотором 440 V8 разошлась тиражом всего 749 штук. Еще реже встречается Road Runner с четырехступенчатой механикой - такой вариант выбрали лишь 2 055 покупателей, что составляет 13% от общего объема.

Но и это не предел эксклюзивности. Большинство машин оснащались автоматом или трехступенчатой механикой, а вот сочетание базового 318-кубового V8 и четырехступенчатой коробки встречается крайне редко - всего 350 автомобилей. Именно такой экземпляр, окрашенный в редкий оттенок Golden Haze Metallic, недавно появился в продаже в США.

Этот Road Runner с самого начала находился в заботливых руках. Кузов до сих пор покрыт оригинальной эмалью, а салон сохранил почти заводское состояние. Под капотом - родной V8 объемом 5,2 литра и та самая редкая механика. За 52 года пробег составил всего 79 226 миль (127 500 км), что для подобного возраста - очень скромный показатель. Единственное серьезное отклонение от оригинала - установленная позже система кондиционирования, но все остальное осталось нетронутым.

Сейчас этот экземпляр выставлен на продажу за 39 999 долларов. Для сравнения: средняя цена на аукционах за Road Runner 1973 года в отличном состоянии составляет около 29 150 долларов. Вопрос цены остается открытым - насколько, по-вашему, оправдан такой ценник за уникальный экземпляр с редкой комплектацией?

Упомянутые марки: Plymouth
