Уникальный рестомод Plymouth Satellite 1966: мощный мотор, стиль и цена – стоит ли своих денег?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 20:37

Редкий Plymouth Satellite 1966 года с 440 V8 и множеством доработок продается за $62 900

Редкий Plymouth Satellite 1966 года с 440 V8 и множеством доработок продается за $62 900

Уникальный рестомод Plymouth Satellite 1966: мощный мотор, стиль и цена – стоит ли своих денег?

Редкий Plymouth Satellite 1966 года с 440 V8 и множеством доработок продается за $62 900

В продаже появился необычный Plymouth Satellite 1966 года с серьезными доработками. Автомобиль получил мощный двигатель 440 V8 и множество современных компонентов. Цена впечатляет, но что скрывается за этим рестомодом? Узнайте, чем он может удивить даже опытных коллекционеров.

В продаже появился необычный Plymouth Satellite 1966 года с серьезными доработками. Автомобиль получил мощный двигатель 440 V8 и множество современных компонентов. Цена впечатляет, но что скрывается за этим рестомодом? Узнайте, чем он может удивить даже опытных коллекционеров.

Когда речь заходит о классических рестомодах Mopar из 60-х, большинство автолюбителей сразу вспоминают Dodge Charger, Plymouth Road Runner или Dodge Dart. Эти модели давно стали иконами благодаря узнаваемому дизайну, мощному V8 и огромному выбору тюнинга. Но если хочется выделиться на их фоне, стоит обратить внимание на Plymouth Satellite.

Этот среднеразмерный автомобиль появился в 1965 году как топовая версия версии Belvedere. Вначале он предлагался только в двухдверном кузове и кабриолете, а позже к нему добавились универсальная и спортивная модификации. За девять лет производства Satellite успел стать родственником Charger, Coronet, GTX и Road Runner, но всегда оставался в тени более популярных собратьев.

Сегодня на рынке появился по-настоящему уникальный экземпляр – Plymouth Satellite 1966 года, полностью восстановленный и серьезно доработанный. Машина окрашена в эффектный красный цвет с черными акцентами и выглядит так, будто готова не только блистать на выставках, но и удивлять на дрэг-полоске.

Под капотом установлен собранный вручную 440-кубовый V8 915 1967 года, с карбюратором AED Performance на 950 CFM и выпускными коллекторами TTI диаметром 2 дюйма. Вся эта мощь передается на задние колеса через автоматическую коробку 727 с усиленным гидротрансформатором Hughes и задним мостом Dana 60 от Strange Engineering. 

В числе других доработок – пара 3.70, облегченные бамперы Glasstek, дисковые тормоза Wilwood на всех колесах, новый главный цилиндр, рулевая колонка Sweet Manufacturing, спортивный рычаг Hurst и ковшеобразные сиденья Kirkey. Каждый элемент автомобиля был тщательно восстановлен и доработан, чтобы соответствовать самым высоким стандартам как для выставок, так и для гонок.

Создатели этого рестомода уверены, что такая машина хорошо подходит для шоу, дрэг-рейсинга и просто для удовольствия от обладания редким автомобилем. Внешний вид, техническое состояние и внимание к происходящему действительно впечатляют – авто выглядит свежо и современно, сохраняя при этом дух 60-х.

Однако за все это удовольствие стоит приличная цена – дилер требует за автомобиль 62 900 долларов. Для сравнения, новый Dodge Charger Sixpack Scat Pack 2026 года стоит от 55 тысяч, но оснащается лишь 3-литровым турбомотором, легким и мощным. Вопрос, что выбрать – современный спорткар или редкий рестомод со внешностью и характером, остается открытым для каждого энтузиаста.

Упомянутые марки: Dodge, Plymouth
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж, Плимут

Похожие материалы Додж, Плимут

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Новосибирск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться