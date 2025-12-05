Уникальный рестомод Plymouth Satellite 1966: мощный мотор, стиль и цена – стоит ли своих денег?

Редкий Plymouth Satellite 1966 года с 440 V8 и множеством доработок продается за $62 900

В продаже появился необычный Plymouth Satellite 1966 года с серьезными доработками. Автомобиль получил мощный двигатель 440 V8 и множество современных компонентов. Цена впечатляет, но что скрывается за этим рестомодом? Узнайте, чем он может удивить даже опытных коллекционеров.

Когда речь заходит о классических рестомодах Mopar из 60-х, большинство автолюбителей сразу вспоминают Dodge Charger, Plymouth Road Runner или Dodge Dart. Эти модели давно стали иконами благодаря узнаваемому дизайну, мощному V8 и огромному выбору тюнинга. Но если хочется выделиться на их фоне, стоит обратить внимание на Plymouth Satellite.

Этот среднеразмерный автомобиль появился в 1965 году как топовая версия версии Belvedere. Вначале он предлагался только в двухдверном кузове и кабриолете, а позже к нему добавились универсальная и спортивная модификации. За девять лет производства Satellite успел стать родственником Charger, Coronet, GTX и Road Runner, но всегда оставался в тени более популярных собратьев.

Сегодня на рынке появился по-настоящему уникальный экземпляр – Plymouth Satellite 1966 года, полностью восстановленный и серьезно доработанный. Машина окрашена в эффектный красный цвет с черными акцентами и выглядит так, будто готова не только блистать на выставках, но и удивлять на дрэг-полоске.

Под капотом установлен собранный вручную 440-кубовый V8 915 1967 года, с карбюратором AED Performance на 950 CFM и выпускными коллекторами TTI диаметром 2 дюйма. Вся эта мощь передается на задние колеса через автоматическую коробку 727 с усиленным гидротрансформатором Hughes и задним мостом Dana 60 от Strange Engineering.

В числе других доработок – пара 3.70, облегченные бамперы Glasstek, дисковые тормоза Wilwood на всех колесах, новый главный цилиндр, рулевая колонка Sweet Manufacturing, спортивный рычаг Hurst и ковшеобразные сиденья Kirkey. Каждый элемент автомобиля был тщательно восстановлен и доработан, чтобы соответствовать самым высоким стандартам как для выставок, так и для гонок.

Создатели этого рестомода уверены, что такая машина хорошо подходит для шоу, дрэг-рейсинга и просто для удовольствия от обладания редким автомобилем. Внешний вид, техническое состояние и внимание к происходящему действительно впечатляют – авто выглядит свежо и современно, сохраняя при этом дух 60-х.

Однако за все это удовольствие стоит приличная цена – дилер требует за автомобиль 62 900 долларов. Для сравнения, новый Dodge Charger Sixpack Scat Pack 2026 года стоит от 55 тысяч, но оснащается лишь 3-литровым турбомотором, легким и мощным. Вопрос, что выбрать – современный спорткар или редкий рестомод со внешностью и характером, остается открытым для каждого энтузиаста.