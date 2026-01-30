Уникальный кабриолет Plymouth Satellite 1967 года с редким V8 и историей одной семьи выставят на аукцион Mecum в 2026 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 07:46

Редкий Plymouth Satellite 1967 года с мотором H-code: 55 лет в одной семье

Редкий Plymouth Satellite 1967 года с мотором H-code: 55 лет в одной семье

Уникальный кабриолет Plymouth Satellite 1967 года с редким V8 и историей одной семьи выставят на аукцион Mecum в 2026 году

Редкий Plymouth Satellite 1967 года с мотором H-code: 55 лет в одной семье

Plymouth Satellite 1967 года, сохранившийся в одной семье более полувека, выходит на аукцион Mecum. Оригинальный H-code V8, редкая комплектация и отличное состояние делают этот кабриолет заметным лотом среди классики. Почему он так ценен - в нашем материале.

Plymouth Satellite 1967 года, сохранившийся в одной семье более полувека, выходит на аукцион Mecum. Оригинальный H-code V8, редкая комплектация и отличное состояние делают этот кабриолет заметным лотом среди классики. Почему он так ценен - в нашем материале.

В мире коллекционных автомобилей не так много историй, где машина остается в одной семье на протяжении 55 лет. Именно такой Plymouth Satellite 1967 года, кабриолет с редким мотором H-code, готовится стать одним из самых обсуждаемых лотов аукциона Mecum в Хьюстоне в апреле 2026 года. Его уникальность не только в возрасте и состоянии, но и в том, что он сохранил оригинальные детали и не подвергался серьезным переделкам, что большая редкость для американских маслкаров той эпохи.

Модель Satellite появилась в линейке Plymouth в 1965 году как более премиальный вариант Belvedere. В 1967 году, когда на рынок вышел GTX, Satellite утратил статус топовой модели, но остался эксклюзивным предложением. В тот год выпускались только двухдверные версии - хардтоп и кабриолет. Всего было собрано чуть более 32 тысяч экземпляров, из которых лишь 2050 - в кузове кабриолет. 

Главная особенность этого Plymouth - заводской двигатель H-code, 383-кубовый (6,3 литра) V8, выдающий 325 л.с. в паре с трехступенчатым автоматом TorqueFlite. По экспертным оценкам, таких машин с четырехкамерным карбюратором было выпущено менее тысячи. Большинство подобных кабриолетов давно сгнили на свалках или были безнадежно переделаны, но этот экземпляр избежал такой участи благодаря бережному отношению одной семьи, владевшей им до 2022 года.

В начале 2000-х автомобиль прошел аккуратную реставрацию: обновили салон, перекрасили кузов, перебрали двигатель и трансмиссию. При этом оригинальный облик и техническая часть были максимально сохранены. Это не выставочный экспонат, но и не «проект под восстановление» - машина готова к дальнейшей эксплуатации без необходимости ремонта.

На фоне других лотов Mecum Houston 2026 этот Satellite выделяется не только редкостью, но и прозрачной историей. В отличие от большинства собратьев, его не постигла участь быть разобранным на запчасти или превращенным в шоу-кар. Он сохранил аутентичность, что особенно ценится среди коллекционеров американской классики.

Интересно, что несмотря на возраст и статус, Satellite с мотором H-code не относится к самым дорогим кабриолетам Plymouth. По данным Classic.com, средняя цена на такие машины в хорошем состоянии составляет около 28 500 долларов. В последние годы подобные кабриолеты продавались за 30–34 тысячи долларов, а вот редчайшие Hemi-версии уходят с молотка за суммы свыше 100 тысяч, но найти их практически невозможно.

Аукцион Mecum в Хьюстоне пройдет 9–11 апреля 2026 года, и этот Plymouth Satellite выйдет на торги 10 апреля. Помимо него, среди интересных лотов - Ford Thunderbird Convertible 1966 года, Chevrolet Convertible 1958 года и Volkswagen Super Beetle Convertible 1978 года. Однако именно Satellite с его семейной историей и редкой комплектацией способен привлечь особое внимание ценителей американской автомобильной культуры.

Упомянутые модели: Plymouth Satellite
Упомянутые марки: Plymouth
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Плимут

Похожие материалы Плимут

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Чебоксары Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться