Уникальный кабриолет Plymouth Satellite 1967 года с редким V8 и историей одной семьи выставят на аукцион Mecum в 2026 году

Редкий Plymouth Satellite 1967 года с мотором H-code: 55 лет в одной семье

Plymouth Satellite 1967 года, сохранившийся в одной семье более полувека, выходит на аукцион Mecum. Оригинальный H-code V8, редкая комплектация и отличное состояние делают этот кабриолет заметным лотом среди классики. Почему он так ценен - в нашем материале.

В мире коллекционных автомобилей не так много историй, где машина остается в одной семье на протяжении 55 лет. Именно такой Plymouth Satellite 1967 года, кабриолет с редким мотором H-code, готовится стать одним из самых обсуждаемых лотов аукциона Mecum в Хьюстоне в апреле 2026 года. Его уникальность не только в возрасте и состоянии, но и в том, что он сохранил оригинальные детали и не подвергался серьезным переделкам, что большая редкость для американских маслкаров той эпохи.

Модель Satellite появилась в линейке Plymouth в 1965 году как более премиальный вариант Belvedere. В 1967 году, когда на рынок вышел GTX, Satellite утратил статус топовой модели, но остался эксклюзивным предложением. В тот год выпускались только двухдверные версии - хардтоп и кабриолет. Всего было собрано чуть более 32 тысяч экземпляров, из которых лишь 2050 - в кузове кабриолет.

Главная особенность этого Plymouth - заводской двигатель H-code, 383-кубовый (6,3 литра) V8, выдающий 325 л.с. в паре с трехступенчатым автоматом TorqueFlite. По экспертным оценкам, таких машин с четырехкамерным карбюратором было выпущено менее тысячи. Большинство подобных кабриолетов давно сгнили на свалках или были безнадежно переделаны, но этот экземпляр избежал такой участи благодаря бережному отношению одной семьи, владевшей им до 2022 года.

В начале 2000-х автомобиль прошел аккуратную реставрацию: обновили салон, перекрасили кузов, перебрали двигатель и трансмиссию. При этом оригинальный облик и техническая часть были максимально сохранены. Это не выставочный экспонат, но и не «проект под восстановление» - машина готова к дальнейшей эксплуатации без необходимости ремонта.

На фоне других лотов Mecum Houston 2026 этот Satellite выделяется не только редкостью, но и прозрачной историей. В отличие от большинства собратьев, его не постигла участь быть разобранным на запчасти или превращенным в шоу-кар. Он сохранил аутентичность, что особенно ценится среди коллекционеров американской классики.

Интересно, что несмотря на возраст и статус, Satellite с мотором H-code не относится к самым дорогим кабриолетам Plymouth. По данным Classic.com, средняя цена на такие машины в хорошем состоянии составляет около 28 500 долларов. В последние годы подобные кабриолеты продавались за 30–34 тысячи долларов, а вот редчайшие Hemi-версии уходят с молотка за суммы свыше 100 тысяч, но найти их практически невозможно.

Аукцион Mecum в Хьюстоне пройдет 9–11 апреля 2026 года, и этот Plymouth Satellite выйдет на торги 10 апреля. Помимо него, среди интересных лотов - Ford Thunderbird Convertible 1966 года, Chevrolet Convertible 1958 года и Volkswagen Super Beetle Convertible 1978 года. Однако именно Satellite с его семейной историей и редкой комплектацией способен привлечь особое внимание ценителей американской автомобильной культуры.