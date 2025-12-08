Легендарный Superbird 440-6: как культовый маслкар оказался забытым на долгие годы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 20:34

Plymouth Superbird 1970 года — икона среди маслкаров. Его аэродинамика и внешний вид шокировали публику. Машина была создана для побед в NASCAR. Судьба одного из таких автомобилей удивляет. История его забвения и возвращения интригует.

Plymouth Superbird 1970 года — икона среди маслкаров. Его аэродинамика и внешний вид шокировали публику. Машина была создана для побед в NASCAR. Судьба одного из таких автомобилей удивляет. История его забвения и возвращения интригует.

Plymouth Superbird 1970 года — автомобиль, который невозможно спутать ни с чем другим. Его длинный аэродинамический нос и огромное антикрыло стали символами эпохи, когда инженеры гнались не за существование, а за скорость и победы на треке. Эта машина создавалась исключительно ради доминирования в NASCAR, и каждый элемент её облика был подчинён одной цели.

В начале 70-х такие проекты оказались слишком радикальными для обычных покупателей. Многие дилеры не могли продать свои экземпляры месяцами, и Superbirds пылились на стоянках, дожидаясь редкого энтузиаста. Но время расставило всё по местам: уцелевшие автомобили превратились в легенды и объекты охоты для коллекционеров.

Один из таких Superbird с мотором 440-6 был надолго скрыт от мира. Как пишет autoevolution, машину бросили в поле ещё в 80-х, а затем более 25 лет она простояла под простым навесом, медленно теряя былой лоск. Судьба её сложилась драматично: после громкой службы на дорогах она оказалась никому не нужной, покрываясь пылью и ржавчиной.

Владелец не спешил расставаться с раритетом, хотя с годами состояние автомобиля стало плачевным. Кузов пострадал от времени: лак потрескался, металл проржавел, а салон пропитался запахом запустения. И всё же даже под толстым слоем пыли угадывались культовые черты — агрессивный профиль, фирменные стрелы на бортах и массивное антикрыло.

Недавно машину обнаружили энтузиасты, которые не смогли пройти мимо такой находки. Несмотря на ветхий вид, Superbird сохранил оригинальный двигатель и множество ключевых деталей, что делает его бесценным кандидатом для реставрации. Теперь у этого авто появился шанс на возрождение. Возможно, вскоре он вновь выйдет на дорогу, напоминая о золотой эпохе американского автоспорта.

История этого Plymouth Superbird — напоминание о том, что даже самые яркие символы своего времени могут быть преданы забвению. Но порой судьба даёт им второй шанс, и тогда легенда возвращается, чтобы вновь удивлять и вдохновлять.

Упомянутые марки: Plymouth
