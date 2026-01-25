Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 08:50

От 1,87 млн рублей: что скрывает американский вэн с пробегом и газовым оборудованием — мало кто знает о нюансах покупки таких авто

В Нижнем Новгороде появился на продаже уникальный GMC Savana 2005 года - полноразмерный американский микроавтобус с капитальным ремонтом двигателя, газовым оборудованием и обновленным салоном. Цена сопоставима с новой Вестой, но что еще важно знать о таком выборе? Разбираемся в деталях и особенностях этого предложения.

На автомобильном рынке России нечасто встречаются предложения, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. В Нижнем Новгороде выставлен на продажу GMC Savana 2005 года — внушительный американский микроавтобус, который сразу привлек внимание не только своими размерами, но и ценой. За этот автомобиль просят 1 870 000 рублей, что сравнимо с ценой новой Lada Vesta или Haval Jolion. Однако, в отличие от новых моделей, Savana уже преодолела рубеж в 200 тысяч километров пробега.

Главная особенность этого экземпляра - под капотом установлен атмосферный V8 объемом 5,3 литра, выдающий 301 лошадиную силу. Подобный мотор в сочетании с полным приводом — редкость для российского рынка, особенно среди микроавтобусов. Продавец отмечает, что несколько лет назад двигатель прошел капитальный ремонт, сам автомобиль подвергся комплексному восстановлению: перебрали подвеску, обновили электрику, а также установили современное газовое оборудование последнего поколения.

Внутри Savana тоже не осталась прежней. Салон подвергся глубокой модернизации: здесь появились новые элементы отделки, мультимедийная система с большим дисплеем, а для пассажиров установлен смарт-телевизор. Владелец не ограничился стандартным набором опций - в автомобиле реализованы решения, которые редко встречаются даже в современных минивэнах. Для придания внешнему виду дополнительной солидности на Savana установлены новые 22-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

Текущее техническое состояние автомобиля продавец оценивает как «близкое к идеальному». По его словам, все узлы и агрегаты прошли тщательную проверку и обслуживание. 

Сравнивая Savana с новыми автомобилями за те же деньги, стоит учитывать не только пробег и возраст, но и уникальные возможности этого американца. Просторный салон, внешний мотор, полный привод и доработки делают его интересным решением для тех, кто ищет нечто большее, чем просто средства передвижения. Однако, как и в случае с любым автомобилем со статусом, важно внимательно изучить техническое состояние и быть готовым к возможным тонкостям эксплуатации.

Напомним, ранее вышло исследование: какие бренды и модели китайских авто реально производят в России и что изменилось после 2024 года.

