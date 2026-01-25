От 1,87 млн рублей: что скрывает американский вэн с пробегом и газовым оборудованием — мало кто знает о нюансах покупки таких авто

25 января 2026, 08:50
Редкий полноразмерный микроавтобус GMC Savana выставлен на продажу в России
Редкий полноразмерный микроавтобус GMC Savana выставлен на продажу в России
В Нижнем Новгороде появился на продаже уникальный GMC Savana 2005 года - полноразмерный американский микроавтобус с капитальным ремонтом двигателя, газовым оборудованием и обновленным салоном. Цена сопоставима с новой Вестой, но что еще важно знать о таком выборе? Разбираемся в деталях и особенностях этого предложения.
На автомобильном рынке России нечасто встречаются предложения, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. В Нижнем Новгороде выставлен на продажу GMC Savana 2005 года — внушительный американский микроавтобус, который сразу привлек внимание не только своими размерами, но и ценой. За этот автомобиль просят 1 870 000 рублей, что сравнимо с ценой новой Lada Vesta или Haval Jolion. Однако, в отличие от новых моделей, Savana уже преодолела рубеж в 200 тысяч километров пробега.
Главная особенность этого экземпляра - под капотом установлен атмосферный V8 объемом 5,3 литра, выдающий 301 лошадиную силу. Подобный мотор в сочетании с полным приводом — редкость для российского рынка, особенно среди микроавтобусов. Продавец отмечает, что несколько лет назад двигатель прошел капитальный ремонт, сам автомобиль подвергся комплексному восстановлению: перебрали подвеску, обновили электрику, а также установили современное газовое оборудование последнего поколения.
Внутри Savana тоже не осталась прежней. Салон подвергся глубокой модернизации: здесь появились новые элементы отделки, мультимедийная система с большим дисплеем, а для пассажиров установлен смарт-телевизор. Владелец не ограничился стандартным набором опций - в автомобиле реализованы решения, которые редко встречаются даже в современных минивэнах. Для придания внешнему виду дополнительной солидности на Savana установлены новые 22-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.
Текущее техническое состояние автомобиля продавец оценивает как «близкое к идеальному». По его словам, все узлы и агрегаты прошли тщательную проверку и обслуживание.
Сравнивая Savana с новыми автомобилями за те же деньги, стоит учитывать не только пробег и возраст, но и уникальные возможности этого американца. Просторный салон, внешний мотор, полный привод и доработки делают его интересным решением для тех, кто ищет нечто большее, чем просто средства передвижения. Однако, как и в случае с любым автомобилем со статусом, важно внимательно изучить техническое состояние и быть готовым к возможным тонкостям эксплуатации.
Напомним, ранее вышло исследование: какие бренды и модели китайских авто реально производят в России и что изменилось после 2024 года.
Похожие материалы ГМС
-
29.11.2025, 05:51
GMC Savana 2026 подорожал: новые цены на все версии фургона в США
GMC Savana 2026 модельного года стал дороже во всех комплектациях. Цены выросли на сотни долларов, стоимость доставки тоже увеличилась. Новых опций почти нет, но изменения в прайс-листе заметны. Почему производитель решил поднять стоимость — читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.01.2026, 10:53
Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий
Torsus Praetorian в новой модификации Liberra - это не просто внедорожный автобус, а настоящий дом на колесах для четырех человек. Cпециалисты совместно создали уникальное решение для длительных экспедиций, где автономность и комфорт выходят на первый план. Узнайте, чем удивляет этот автодом и почему он может стать выбором для самых требовательных путешественников.Читать далее
-
25.01.2026, 10:14
Что делать, если вашу машину поцарапали на парковке зимой в снегопад
Снежная зима принесла новые проблемы для автовладельцев. Повреждения на парковках стали обычным делом. Не всегда виновник остается на месте. Как действовать, чтобы не остаться без компенсации?Читать далее
-
25.01.2026, 09:44
Возвращение Shelby Daytona: как классика спорткаров адаптируется к 2030-м
Shelby Daytona вновь в центре внимания - британская AC Cars готовит переосмысленную версию культового купе для нового десятилетия. Как изменится легенда, что сохранит от оригинала и почему этот проект уже обсуждают эксперты и фанаты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 09:31
Как Belgee адаптирует автомобили Geely для рынка России
Белорусские автомобили Belgee - это не просто копии Geely, а результат глубокой адаптации под местные условия. В статье разбираем, какие доработки внедряют на заводе в Борисове, как это влияет на эксплуатацию и почему Belgee становится все более популярным выбором среди автолюбителей СНГ.Читать далее
-
25.01.2026, 09:27
Проблемы с запуском двигателя зимой: почему машина не заводится в мороз и что делать
Зимой автомобиль может преподнести неприятный сюрприз. Неожиданные причины мешают запуску двигателя. Некоторые ошибки водителей только усугубляют ситуацию. Разбираемся, что делать, если машина не заводится на морозе.Читать далее
-
25.01.2026, 09:13
Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма
В России были проведены испытания автодома на базе Lada Niva Legend. Модель адаптировали под отечественные реалии, условия эксплуатации и оснастили газобаллонным оборудованием. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 09:11
Сравнение Haval Jolion и Belgee X50: особенности популярных кроссоверов
Haval Jolion и Belgee X50 - два востребованных кроссовера на российском рынке, каждый со своими сильными сторонами. Экспертный разбор комплектаций, динамики, оснащения и нюансов эксплуатации поможет определиться с выбором между этими моделями.Читать далее
-
25.01.2026, 08:40
Новый пятитонник SportTrek 312VTB: свежий взгляд на универсальность кемперов
В мире автодомов редко появляются по-настоящему необычные решения, но новый SportTrek 312VTB от Venture RV способен удивить даже опытных путешественников. Чем отличается эта модель от привычных кемперов, какие скрытые возможности заложены в ее конструкции и почему производитель делает ставку на универсальность? Разбираемся в деталях и особенностях новинки, которая уже привлекла внимание экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
25.01.2026, 08:35
Китайские автомобили в России: где и как собирают популярные модели
В 2025 году российский рынок автомобилей пережил новую волну локализации: Haval укрепил позиции с заводом полного цикла, Geely теперь собирают на белорусском Belgee, а Chery и Exeed временно ушли с конвейера. Какие еще бренды ищут пути для сборки, и как меняется структура производства - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 07:17
Как выбрать аккумулятор для Lada Granta: нюансы и рекомендации
Выбор аккумулятора для Lada Granta - задача не из простых. Эксперты разобрали, какие параметры действительно важны, на что обращать внимание при покупке и почему не все батареи одинаково полезны для этой модели. Подробности - в материале.Читать далее
Похожие материалы ГМС
-
29.11.2025, 05:51
GMC Savana 2026 подорожал: новые цены на все версии фургона в США
GMC Savana 2026 модельного года стал дороже во всех комплектациях. Цены выросли на сотни долларов, стоимость доставки тоже увеличилась. Новых опций почти нет, но изменения в прайс-листе заметны. Почему производитель решил поднять стоимость — читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.01.2026, 10:53
Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий
Torsus Praetorian в новой модификации Liberra - это не просто внедорожный автобус, а настоящий дом на колесах для четырех человек. Cпециалисты совместно создали уникальное решение для длительных экспедиций, где автономность и комфорт выходят на первый план. Узнайте, чем удивляет этот автодом и почему он может стать выбором для самых требовательных путешественников.Читать далее
-
25.01.2026, 10:14
Что делать, если вашу машину поцарапали на парковке зимой в снегопад
Снежная зима принесла новые проблемы для автовладельцев. Повреждения на парковках стали обычным делом. Не всегда виновник остается на месте. Как действовать, чтобы не остаться без компенсации?Читать далее
-
25.01.2026, 09:44
Возвращение Shelby Daytona: как классика спорткаров адаптируется к 2030-м
Shelby Daytona вновь в центре внимания - британская AC Cars готовит переосмысленную версию культового купе для нового десятилетия. Как изменится легенда, что сохранит от оригинала и почему этот проект уже обсуждают эксперты и фанаты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 09:31
Как Belgee адаптирует автомобили Geely для рынка России
Белорусские автомобили Belgee - это не просто копии Geely, а результат глубокой адаптации под местные условия. В статье разбираем, какие доработки внедряют на заводе в Борисове, как это влияет на эксплуатацию и почему Belgee становится все более популярным выбором среди автолюбителей СНГ.Читать далее
-
25.01.2026, 09:27
Проблемы с запуском двигателя зимой: почему машина не заводится в мороз и что делать
Зимой автомобиль может преподнести неприятный сюрприз. Неожиданные причины мешают запуску двигателя. Некоторые ошибки водителей только усугубляют ситуацию. Разбираемся, что делать, если машина не заводится на морозе.Читать далее
-
25.01.2026, 09:13
Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма
В России были проведены испытания автодома на базе Lada Niva Legend. Модель адаптировали под отечественные реалии, условия эксплуатации и оснастили газобаллонным оборудованием. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 09:11
Сравнение Haval Jolion и Belgee X50: особенности популярных кроссоверов
Haval Jolion и Belgee X50 - два востребованных кроссовера на российском рынке, каждый со своими сильными сторонами. Экспертный разбор комплектаций, динамики, оснащения и нюансов эксплуатации поможет определиться с выбором между этими моделями.Читать далее
-
25.01.2026, 08:40
Новый пятитонник SportTrek 312VTB: свежий взгляд на универсальность кемперов
В мире автодомов редко появляются по-настоящему необычные решения, но новый SportTrek 312VTB от Venture RV способен удивить даже опытных путешественников. Чем отличается эта модель от привычных кемперов, какие скрытые возможности заложены в ее конструкции и почему производитель делает ставку на универсальность? Разбираемся в деталях и особенностях новинки, которая уже привлекла внимание экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
25.01.2026, 08:35
Китайские автомобили в России: где и как собирают популярные модели
В 2025 году российский рынок автомобилей пережил новую волну локализации: Haval укрепил позиции с заводом полного цикла, Geely теперь собирают на белорусском Belgee, а Chery и Exeed временно ушли с конвейера. Какие еще бренды ищут пути для сборки, и как меняется структура производства - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 07:17
Как выбрать аккумулятор для Lada Granta: нюансы и рекомендации
Выбор аккумулятора для Lada Granta - задача не из простых. Эксперты разобрали, какие параметры действительно важны, на что обращать внимание при покупке и почему не все батареи одинаково полезны для этой модели. Подробности - в материале.Читать далее