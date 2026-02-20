В Краснодаре начались торги за идеальное красное купе Pontiac с редким мотором V8 за 7,2 млн рублей

Редкий для России Pontiac Bonneville 1964 года с пробегом 74 000 км выставлен на продажу в Краснодаре

В Краснодаре появился на продаже уникальный Pontiac Bonneville 1964 года с оригинальным пробегом и полностью обслуженной техникой. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и что предлагает продавец - разбираемся в деталях.

В Краснодаре появился на продаже уникальный Pontiac Bonneville 1964 года с оригинальным пробегом и полностью обслуженной техникой. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров и что предлагает продавец - разбираемся в деталях.

Появление на российском рынке классических американских автомобилей всегда вызывает ажиотаж среди автолюбителей и коллекционеров. Особенно если речь идет о редких моделях, сохранивших оригинальные детали и техническое состояние. Как выяснил 110km.ru, в Краснодаре выставлен на продажу Pontiac Bonneville 1964 года - автомобиль, который не только сохранил свой внешний лоск, но и прошел полную техническую ревизию.

Этот экземпляр представляет собой купе четвертого поколения, прошедшее третий рестайлинг. Под капотом установлен бензиновый V8 объемом 6,4 литра, выдающий 303 лошадиные силы. Автоматическая коробка передач и задний привод делают управление этим автомобилем максимально аутентичным для эпохи. Пробег составляет 74 000 километров, причем машина не эксплуатировалась на российских дорогах - это важный момент для тех, кто ищет максимально «чистый» экземпляр.

Фото: drom.ru

Кузов окрашен в насыщенный красный цвет, что подчеркивает спортивный характер модели. По словам продавца, металл находится в отличном состоянии: ни следа ржавчины или гнили, что для автомобилей этого возраста - большая редкость. Вся ходовая часть была полностью перебрана, установлен новый карбюратор, а приборная панель функционирует без сбоев, как на заводе. Автомобиль прошел полное техническое обслуживание, что подтверждает его готовность к эксплуатации.

Особое внимание стоит уделить юридической чистоте машины. Pontiac растаможен, на него оформлен электронный ПТС, и он готов к постановке на учет в ГИБДД. Это избавляет будущего владельца от лишних хлопот с документами и позволяет сразу приступить к эксплуатации или начать подготовку к участию в выставках.

Фото: drom.ru

Интересно, что этот Pontiac Bonneville был участником международного клуба PONTIAC-OAKLAND CLUB INT., что добавляет ему коллекционную ценность. По словам продавца, автомобиль отличается приятной управляемостью и способен подарить настоящее удовольствие от вождения.

Появление такого автомобиля на российском рынке - событие неординарное. Для коллекционеров и ценителей американской классики это шанс приобрести по-настоящему редкий экземпляр с прозрачной историей и отличным техническим состоянием. В условиях, когда спрос на уникальные автомобили только растет, подобные предложения становятся все более востребованными.