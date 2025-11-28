Забытый Firebird Formula WS6: как уникальное купе оказалось жертвой времени и воров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 20:58

В конце 80-х американские маслкары переживали не лучшие времена. Но даже среди компромиссных моделей встречались настоящие жемчужины. Одна из них — Pontiac Firebird Formula WS6, который долгие годы провел в заброшенном сарае. Его история полна неожиданных поворотов и разочарований. Почему уникальный автомобиль оказался в таком состоянии? Читайте подробности.

В конце 1980-х годов эра американских маслкаров изменилась безвозвратно. Время могучих моторов с большим расходом топлива ушло в прошлое, а на смену ему пришли более скромные по характеристикам, но экономичные и экологичные двигатели V8. Производители искали баланс между мощностью, аэродинамикой и топливной эффективностью, чтобы соответствовать новым требованиям. Несмотря на все ограничения, именно в эту эпоху появились автомобили, сумевшие сохранить дух настоящих маслкаров.

Одним из таких автомобилей стал Pontiac Firebird Formula WS6 1989 года выпуска. Эта версия отличалась не только узнаваемым внешним видом, но и особой подвеской, рассчитанной на любителей активной езды. Однако судьба одного из таких экземпляров сложилась печально.

Согласно autoevolution, этот Firebird Formula WS6 оказался забыт в старом сарае в штате Кентукки. Автомобиль простоял там более двух поколений, постепенно превращаясь из предмета гордости в печальное напоминание о былой славе. За годы забвения машина пострадала не только от времени, но и от людей: воры не раз проникали в сарай, чтобы снять с купе ценные детали. Не обошлось и без грызунов — крысы устроили в салоне настоящий разгром, повредив обивку и электропроводку.

Судя по фотографиям, кузов сильно пострадал от сырости и пыли, а лакокрасочное покрытие почти полностью потеряло блеск. Салон требует полной реставрации, многие элементы интерьера безвозвратно утрачены. И все же автомобиль сохранил свою харизму и может заинтересовать коллекционеров, готовых вложить силы и средства в его возрождение.

История этого Pontiac Firebird Formula WS6 — наглядный пример того, как даже редкие и некогда желанные автомобили могут оказаться забытыми и брошенными. В конце 80-х он был символом свободы и скорости, а сегодня служит напоминанием о том, как быстро меняется мир. Возможно, у этого купе еще есть шанс снова выехать на дорогу, если найдется энтузиаст, способный вдохнуть в него новую жизнь.

Упомянутые модели: Pontiac Firebird
Упомянутые марки: Pontiac
