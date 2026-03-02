История спасения культового маслкара: почему восстановление этого Pontiac GTO может стать уникальным шансом для коллекционеров и фанатов классики

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 11:58

Редкий Pontiac GTO 1964 года после долгого простоя выставлен на продажу в США

Pontiac GTO 1964 года, который долгие годы провел в гараже после спасения энтузиастом, вновь оказался в центре внимания. Эксперты считают, что такие автомобили становятся все более востребованными на рынке. Почему этот экземпляр может заинтересовать коллекционеров - разбираемся в деталях.

В мире классических автомобилей не так уж много историй, которые способны удивить даже опытных коллекционеров. Но именно такой случай произошел с Pontiac GTO 1964 года выпуска, который после долгого забвения вновь появился на рынке. Машина, которую 12 лет назад спас реставратор, все время стояла в гараже, не видя ни дорог, ни солнца. Теперь же у нее появился шанс на новую жизнь - и это событие уже вызвало ажиотаж среди поклонников американских маслкаров.

Почему этот Pontiac GTO так важен для рынка? Во-первых, речь идет о первом поколении моделей, с которых началась эпоха настоящих маслкаров в США. Во-вторых, несмотря на возраст и непростую судьбу, автомобиль сохранил оригинальные детали и не подвергался основными переделками. Это редкость для машин такого класса, ведь все экземпляры либо давно разобраны на запчасти, либо уже прошли через реставрации.

Состояние автомобиля нельзя назвать идеальным: годы простоя не прошли бесследно, и будущему владельцу предстоит серьезная работа. Однако именно такие проекты сегодня ценятся особенно высоко – возможность восстановить машину с нуля и сохранить ее аутентичность привлекает не только коллекционеров. По мнению экспертов, спрос на аналогичные автомобили в последние годы только растет, а цены на редкие версии GTO стабильно растут.

Интересно, что судьба этого Pontiac GTO во многом напоминает историю другого культового маслкара - Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который также продолжительное время провел в гараже и только недавно получил шанс на восстановление. Подробнее о необычной судьбе и редкой комплектации этого автомобиля можно узнать в материале о шансах на новую жизнь для Plymouth Barracuda Gran Coupe .

Возвращаясь к Pontiac GTO, стоит отметить, что такие находки становятся все более редкими. Каждый автомобиль - это не просто транспортное средство, а часть истории автопрома. Для многих людей возможность коллекционирования получить и восстановить оригинальный GTO 1964 года - это шанс прикоснуться к легенде и, возможно, выгодно вложить средства. Ведь рынок классических маслкаров продолжает расти, интерес к ним не ослабевает даже спустя годы.

Упомянутые модели: Pontiac GTO
Упомянутые марки: Pontiac
