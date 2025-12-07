Идеальный Pontiac GTO Judge 1969 года ищет нового владельца – цена удивит

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 16:45

Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу

Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу

Идеальный Pontiac GTO Judge 1969 года ищет нового владельца – цена удивит

Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу

На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.

На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.

На рынке появился настоящий коллекционный экземпляр — полностью восстановленный Pontiac GTO Judge 1969 года выпуска. Это желанный «Судья» с подтверждающими статус заводскими документами, который ищет нового внимательного владельца.

Этот автомобиль — живая легенда среди маслкаров. Хотя в конце 60-х пакет опций «Judge» был относительно доступен, сегодня он представляет собой ценный раритет. Под капотом устанавливался мощный двигатель Ram Air III V8, а цена машины в свое время складывалась из множества опций, таких как премиальная аудиосистема или автоматическая коробка передач.

Автомобиль был полностью отреставрирован около шести лет назад и с тех пор бережно хранился. Его кузов находится в безупречном состоянии без следов коррозии, с идеальной окраской. Салон полностью укомплектован и выглядит отлично. Все системы машины исправны, включая освещение и радио. Для комфорта был добавлен современный кондиционер Vintage Air. Сердцем автомобиля является соответствующий эпохе силовой агрегат с оригинальными ключевыми компонентами, который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Продавец оценивает состояние автомобиля как безупречное, но рекомендует провести личный осмотр перед покупкой. Стоимость этого редкого экземпляра составляет $82 900, при этом продавец готов к переговорам.

Автомобиль находится в городе Нью-Берн (США) и ждет своего нового владельца в течение ближайших двух недель. Это уникальная возможность приобрести кусочек автомобильной истории.

Упомянутые модели: Pontiac GTO
Упомянутые марки: Pontiac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Понтиак

Похожие материалы Понтиак

В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Челябинск Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться