Идеальный Pontiac GTO Judge 1969 года ищет нового владельца – цена удивит

7 декабря 2025, 16:45
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.
Похожие материалы Понтиак
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
05.12.2025, 09:37
Редкий Pontiac GTO 1964 года с пылью амбара и мотором 1965 года ищет нового владельца
Pontiac GTO 1964 года, покрытый слоем пыли, выставлен на продажу. Под капотом скрывается двигатель 1965 года. Машина долгое время хранилась в помещении. Детали о состоянии почти не раскрываются. Интрига вокруг будущего этого классического авто сохраняется.Читать далее
-
24.11.2025, 17:43
Редкий Pontiac GTO 1965 года с секретом Corvette найден под слоем пыли
На выставке MCACN 2025 показали необычный Pontiac GTO 1965 года. Автомобиль сохранил оригинальный цвет Nassau Blue и редкую комплектацию. Под капотом обнаружили интересную историю с заменой двигателя. Машина десятилетиями стояла без движения, сохранив аутентичные детали.Читать далее
-
23.11.2025, 21:46
Редкий Pontiac GTO 1966 года: почему владелец не выбрал коробку с четвертой передачей
Pontiac GTO 1966 года — символ эпохи маслкаров. Но не все экземпляры одинаковы. Один из них удивил даже опытных коллекционеров. В чем его секрет — читайте в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 20:39
Редкий Pontiac GTO 1965 года почти идеален, но стоит баснословных денег
Pontiac GTO 1965 года — не просто машина, а символ эпохи. Этот экземпляр сохранил аутентичность и уникальность. Его состояние почти безупречно, но цена поражает воображение. Почему он так ценится и что делает его особенным? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 21:32
Редкий Pontiac GTO Judge 1970 года с Ram Air IV и автоматом ищет нового владельца
Pontiac GTO Judge 1970 года с мотором Ram Air IV и автоматической коробкой – настоящая находка для коллекционеров. Машина сохранила оригинальные детали и пробег, а ее история удивляет. Цена впечатляет, но интерес к таким экземплярам только растет. Почему этот GTO Judge так ценится – узнаете в материале.Читать далее
-
28.10.2025, 21:09
Сколько стоит Pontiac GTO 2004 года с пробегом всего 9 170 км сегодня
Pontiac GTO 2004 года выпуска с минимальным пробегом вновь оказался в центре внимания. Автомобиль сохранил заводское состояние и вызывает интерес у коллекционеров. Сколько может стоить такой экземпляр спустя годы? Узнайте, почему этот маслкар считается настоящей находкой.Читать далее
-
28.10.2025, 19:13
Редкий Pontiac GTO 1964 года ждет полного восстановления и нового владельца
Pontiac GTO 1964 года почти полностью сохранился. Машина требует капитального восстановления. Владелец утверждает, что у авто есть все документы. Состояние кузова удивляет – только поверхностная ржавчина. Кто решится вдохнуть в классику новую жизнь?Читать далее
-
28.10.2025, 09:42
Редкий Pontiac GTO 1967 года выставлен на продажу после долгого простоя в гараже
Классический Pontiac GTO 1967 года, простоявший много лет без движения, ищет нового владельца. Машина сохранила потенциал для восстановления, но требует внимания. Почему владелец решил продать авто именно сейчас? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.10.2025, 20:48
Редчайший Pontiac GTO 1972 года простоял без движения четыре десятилетия
В гараже обнаружили необычный Pontiac, который не выезжал на дорогу 40 лет. Его история окутана тайнами и неожиданными деталями. Почему этот автомобиль так ценится среди коллекционеров, остается загадкой. Подробности о судьбе легендарного маслкара ждут вас.Читать далее
Похожие материалы Понтиак
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
05.12.2025, 09:37
Редкий Pontiac GTO 1964 года с пылью амбара и мотором 1965 года ищет нового владельца
Pontiac GTO 1964 года, покрытый слоем пыли, выставлен на продажу. Под капотом скрывается двигатель 1965 года. Машина долгое время хранилась в помещении. Детали о состоянии почти не раскрываются. Интрига вокруг будущего этого классического авто сохраняется.Читать далее
-
24.11.2025, 17:43
Редкий Pontiac GTO 1965 года с секретом Corvette найден под слоем пыли
На выставке MCACN 2025 показали необычный Pontiac GTO 1965 года. Автомобиль сохранил оригинальный цвет Nassau Blue и редкую комплектацию. Под капотом обнаружили интересную историю с заменой двигателя. Машина десятилетиями стояла без движения, сохранив аутентичные детали.Читать далее
-
23.11.2025, 21:46
Редкий Pontiac GTO 1966 года: почему владелец не выбрал коробку с четвертой передачей
Pontiac GTO 1966 года — символ эпохи маслкаров. Но не все экземпляры одинаковы. Один из них удивил даже опытных коллекционеров. В чем его секрет — читайте в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 20:39
Редкий Pontiac GTO 1965 года почти идеален, но стоит баснословных денег
Pontiac GTO 1965 года — не просто машина, а символ эпохи. Этот экземпляр сохранил аутентичность и уникальность. Его состояние почти безупречно, но цена поражает воображение. Почему он так ценится и что делает его особенным? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 21:32
Редкий Pontiac GTO Judge 1970 года с Ram Air IV и автоматом ищет нового владельца
Pontiac GTO Judge 1970 года с мотором Ram Air IV и автоматической коробкой – настоящая находка для коллекционеров. Машина сохранила оригинальные детали и пробег, а ее история удивляет. Цена впечатляет, но интерес к таким экземплярам только растет. Почему этот GTO Judge так ценится – узнаете в материале.Читать далее
-
28.10.2025, 21:09
Сколько стоит Pontiac GTO 2004 года с пробегом всего 9 170 км сегодня
Pontiac GTO 2004 года выпуска с минимальным пробегом вновь оказался в центре внимания. Автомобиль сохранил заводское состояние и вызывает интерес у коллекционеров. Сколько может стоить такой экземпляр спустя годы? Узнайте, почему этот маслкар считается настоящей находкой.Читать далее
-
28.10.2025, 19:13
Редкий Pontiac GTO 1964 года ждет полного восстановления и нового владельца
Pontiac GTO 1964 года почти полностью сохранился. Машина требует капитального восстановления. Владелец утверждает, что у авто есть все документы. Состояние кузова удивляет – только поверхностная ржавчина. Кто решится вдохнуть в классику новую жизнь?Читать далее
-
28.10.2025, 09:42
Редкий Pontiac GTO 1967 года выставлен на продажу после долгого простоя в гараже
Классический Pontiac GTO 1967 года, простоявший много лет без движения, ищет нового владельца. Машина сохранила потенциал для восстановления, но требует внимания. Почему владелец решил продать авто именно сейчас? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.10.2025, 20:48
Редчайший Pontiac GTO 1972 года простоял без движения четыре десятилетия
В гараже обнаружили необычный Pontiac, который не выезжал на дорогу 40 лет. Его история окутана тайнами и неожиданными деталями. Почему этот автомобиль так ценится среди коллекционеров, остается загадкой. Подробности о судьбе легендарного маслкара ждут вас.Читать далее