Идеальный Pontiac GTO Judge 1969 года ищет нового владельца – цена удивит

На рынке появился настоящий коллекционный экземпляр — полностью восстановленный Pontiac GTO Judge 1969 года выпуска. Это желанный «Судья» с подтверждающими статус заводскими документами, который ищет нового внимательного владельца.

Этот автомобиль — живая легенда среди маслкаров. Хотя в конце 60-х пакет опций «Judge» был относительно доступен, сегодня он представляет собой ценный раритет. Под капотом устанавливался мощный двигатель Ram Air III V8, а цена машины в свое время складывалась из множества опций, таких как премиальная аудиосистема или автоматическая коробка передач.

Автомобиль был полностью отреставрирован около шести лет назад и с тех пор бережно хранился. Его кузов находится в безупречном состоянии без следов коррозии, с идеальной окраской. Салон полностью укомплектован и выглядит отлично. Все системы машины исправны, включая освещение и радио. Для комфорта был добавлен современный кондиционер Vintage Air. Сердцем автомобиля является соответствующий эпохе силовой агрегат с оригинальными ключевыми компонентами, который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Продавец оценивает состояние автомобиля как безупречное, но рекомендует провести личный осмотр перед покупкой. Стоимость этого редкого экземпляра составляет $82 900, при этом продавец готов к переговорам.

Автомобиль находится в городе Нью-Берн (США) и ждет своего нового владельца в течение ближайших двух недель. Это уникальная возможность приобрести кусочек автомобильной истории.