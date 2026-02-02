Забытый конкурент GTO и LeMans: чем уникален Pontiac T-37 и почему его ценят коллекционеры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 18:41

Редкий Pontiac T-37 1971 года: оригинал без реставрации, сохранившийся до наших дней

Pontiac T-37 1971 года - один из самых малоизвестных представителей американских маслкаров. Эта модель удивляет своей подлинностью и редкостью, сохранившись в первозданном виде. Почему именно сейчас интерес к таким авто растет и что делает T-37 особенным - разбираемся в деталях.

В мире классических американских автомобилей 1970-х годов имя Pontiac ассоциируется прежде всего с моделями Tempest, LeMans и, конечно же, классическим GTO. Однако мало кто помнит, что в линейке бренда есть еще один, куда менее известный, но не менее интересный представитель — Pontiac T-37. Эта модель появилась в середине 1970 года и стала своеобразным ответом на изменившиеся тенденции рынка, когда спрос на мощные авто начал заметно снижаться.

Главная особенность Т-37 – его скромность и практичность. В отличие от ярких и агрессивных машин, этот автомобиль считался доступной альтернативой для тех, кто хотел получить все преимущества Pontiac среднего класса, но не был готов переплачивать за избыточную мощность и броский внешний вид. Внешне Т-37 отличался минимализмом: никаких хромированных излишеств, лаконичные линии кузова, простая отделка салона. Но именно эта простота сегодня делает его настоящей находкой для коллекционеров, уставших от пафоса и глянца.

Сохранившийся до наших дней экземпляр 1971 года выделяется аутентичностью. Автомобиль не был подвергнут реставрации, сохранил оригинальную краску, обивку и даже заводские детали под капотом. В эпоху, когда большинство классических машин пережили не один этап восстановления, такой «выживший» Pontiac T-37 становится настоящей сенсацией. Его состояние позволяет буквально прикоснуться к истории – ощущению тому, каким был американский автопром на изломе эпох.

Интересно, что, несмотря на свою простоту, Т-37 предлагал широкий выбор силовых агрегатов. В этой версии был установлен скромный шестицилиндровый двигатель, но по требованию покупателя автомобиль мог быть оснащен более мощным двигателем V8, что сделало его универсальным решением для водителей разных категорий. Однако именно базовые версии сегодня ценятся выше всего - их сохранилось крайне мало, ведь большинство владельцев предпочитают хранить свои машины или менять их на более престижные модели.

Сегодня Pontiac T-37 1971 года – это не просто редкий автомобиль, а символ целой эпохи перемен. Это напоминает о времени, когда американский автопром искал новые пути развития, балансируя между мощью и экономичностью, стилем и практичностью. Для коллекционеров и ценителей оригинальных машин этот экземпляр — настоящий артефакт, способный рассказать больше, чем любой музейный экспонат. И именно такие находки сегодня становятся объектом охоты на аукционах и в новых коллекциях по всему миру.

Упомянутые марки: Pontiac
