Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 17:39

Почему красный Trans Am 1979 года с необычной историей вызывает споры среди коллекционеров и поклонников маслкаров

Pontiac Trans Am 1979 года в эффектном красном исполнении вновь оказался в центре внимания. Эксперты отмечают, что такие экземпляры встречаются крайне редко, а его технические особенности вызывают жаркие дискуссии. В чем главная интрига этого автомобиля - разбираемся.

В мире классических американских автомобилей не так много машин, способных вызывать столько эмоций, как Pontiac Trans Am конца 70-х. Особенно если речь идет о версии в насыщенном красном цвете с таким же красным салоном - сочетанием, которое сегодня считается настоящей редкостью. Именно такой экземпляр 1979 года выпуска сейчас ищет нового владельца, и это событие не осталось незамеченным среди коллекционеров и поклонников маслкаров.

Автомобиль выставлен на продажу компанией Street Dreams, которая сообщает: несмотря на возраст, Trans Am сохранил отличную управляемость и может подарить удовольствие от вождения. Однако есть нюанс, который может стать камнем преткновений для ценителей оригинальности. Под капотом этого красавца скрывается не родной мотор. Вместо заводского V8 здесь установлен другой двигатель, что сразу же вызвало бурю обсуждений в профильных сообществах.

С одной стороны подобная замена может повысить надежность и сделать автомобиль более комфортным. С другой стороны - для коллекционеров и фанатов аутентичности это серьезный компромисс. Впрочем, практика показывает, что подобные модификации не всегда снижают интерес к машине, а иногда даже подогревают его, особенно если речь идет о редких комплектациях и эффектном внешнем виде.

Интересно, что подобные истории с заменой моторов и модернизацией классических авто становятся все более популярными. Например, недавно внимание автолюбителей привлек проект, в котором культовый внедорожник из 80-х получил современное «сердце» и новый шасси. Подробнее о том, как классический Land Cruiser FJ62 1988 года превратился в уникальную гибридную эпоху, можно узнать в материале о необычной прогрессивной японской легенде .

Возвращаясь к Trans Am, стоит отметить, что, несмотря на спорную замену двигателя, автомобиль сохранил все основные черты эпохи: агрессивный дизайн, узнаваемую эмблему на капоте и фирменную посадку. Внутри - красная отделка, которая проявляет индивидуальность и делает этот экземпляр особенным среди других представителей направления. По мнению экспертов, именно такие машины становятся объектом охоты для коллекционеров, готовых закрыть глаза на некоторые компромиссы ради уникальности и стиля.

Сегодня рынок классических маслкаров переживает новый виток интереса, и каждый необычный экземпляр вызывает ажиотаж. Красный Trans Am 1979 года – яркое тому подтверждение. Вопрос лишь в том, найдется ли покупатель, который оценит не только внешний вид, но и готов принять технические особенности этой машины.

Упомянутые марки: Pontiac
Похожие материалы Понтиак

