Почему красный Trans Am 1979 года с необычной историей вызывает споры среди коллекционеров и поклонников маслкаров

10 февраля 2026, 17:39
Редкий Pontiac Trans Am 1979 года в красном цвете: что скрывает под капотом культовый маслкар
Редкий Pontiac Trans Am 1979 года в красном цвете: что скрывает под капотом культовый маслкар
Pontiac Trans Am 1979 года в эффектном красном исполнении вновь оказался в центре внимания. Эксперты отмечают, что такие экземпляры встречаются крайне редко, а его технические особенности вызывают жаркие дискуссии. В чем главная интрига этого автомобиля - разбираемся.
В мире классических американских автомобилей не так много машин, способных вызывать столько эмоций, как Pontiac Trans Am конца 70-х. Особенно если речь идет о версии в насыщенном красном цвете с таким же красным салоном - сочетанием, которое сегодня считается настоящей редкостью. Именно такой экземпляр 1979 года выпуска сейчас ищет нового владельца, и это событие не осталось незамеченным среди коллекционеров и поклонников маслкаров.
Автомобиль выставлен на продажу компанией Street Dreams, которая сообщает: несмотря на возраст, Trans Am сохранил отличную управляемость и может подарить удовольствие от вождения. Однако есть нюанс, который может стать камнем преткновений для ценителей оригинальности. Под капотом этого красавца скрывается не родной мотор. Вместо заводского V8 здесь установлен другой двигатель, что сразу же вызвало бурю обсуждений в профильных сообществах.
С одной стороны подобная замена может повысить надежность и сделать автомобиль более комфортным. С другой стороны - для коллекционеров и фанатов аутентичности это серьезный компромисс. Впрочем, практика показывает, что подобные модификации не всегда снижают интерес к машине, а иногда даже подогревают его, особенно если речь идет о редких комплектациях и эффектном внешнем виде.
Интересно, что подобные истории с заменой моторов и модернизацией классических авто становятся все более популярными. Например, недавно внимание автолюбителей привлек проект, в котором культовый внедорожник из 80-х получил современное «сердце» и новый шасси. Подробнее о том, как классический Land Cruiser FJ62 1988 года превратился в уникальную гибридную эпоху, можно узнать в материале о необычной прогрессивной японской легенде .
Возвращаясь к Trans Am, стоит отметить, что, несмотря на спорную замену двигателя, автомобиль сохранил все основные черты эпохи: агрессивный дизайн, узнаваемую эмблему на капоте и фирменную посадку. Внутри - красная отделка, которая проявляет индивидуальность и делает этот экземпляр особенным среди других представителей направления. По мнению экспертов, именно такие машины становятся объектом охоты для коллекционеров, готовых закрыть глаза на некоторые компромиссы ради уникальности и стиля.
Сегодня рынок классических маслкаров переживает новый виток интереса, и каждый необычный экземпляр вызывает ажиотаж. Красный Trans Am 1979 года – яркое тому подтверждение. Вопрос лишь в том, найдется ли покупатель, который оценит не только внешний вид, но и готов принять технические особенности этой машины.
Похожие материалы Понтиак
-
10.02.2026, 18:12
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года
Mercedes-AMG представил обновленный GLC 53 4Matic+ с модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, гибридной системой наддува и новыми технологиями шасси. Модель обещает новые ощущения за рулем и расширенные возможности.Читать далее
-
10.02.2026, 18:03
Пикапы в России: какие модели теряют спрос, а кто удерживает позиции
Рынок пикапов в России меняется. Лидеры и аутсайдеры меняются местами. Китайские и российские бренды борются за покупателей. Новые правила и тренды формируют спрос.Читать далее
-
10.02.2026, 17:46
ГАЗ-53: как советский грузовик стал незаменимым для села и города
ГАЗ-53 - грузовик, который определил облик советских дорог и стал символом надежности для предприятий и колхозов. Его простота и универсальность сделали модель востребованной даже спустя десятилетия после окончания производства.Читать далее
-
10.02.2026, 17:32
Владелец Chevrolet Colorado столкнулся с обманом дилера при ремонте двигателя
Chevrolet Colorado 2022 года с пробегом более 190 тысяч км неожиданно заглох в пути. Владелец обратился к дилеру, но после ремонта проблема осталась. Почему такие ситуации происходят все чаще и как не попасть в ловушку - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 17:29
КОММАШ представил мусоровоз на базе МАЗ с инновационной системой управления
Российский производитель КОММАШ отказался от китайских комплектующих и сделал ставку на белорусское шасси МАЗ для новой серии мусоровозов. Какие технические решения внедрены, что изменилось в управлении и почему это важно для коммунальных служб - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.02.2026, 17:20
Audi A7 нового поколения: неожиданный поворот в стратегии и дизайне
Audi A7 третьего поколения выходит на рынок с радикально новым подходом к дизайну и технологиям. На фоне отставания от конкурентов компания делает ставку на смелые решения. Чем удивит новинка и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 17:11
Lockheed Martin выводит на воду новый подводный дрон с уникальными возможностями
Когда воздушные беспилотники уже стали привычной частью военных, ведущие мировые компании переключают внимание на морские технологии. Lockheed Martin представила подводный дрон, который способен менять правила игры. Почему эта новинка вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 17:05
Toyota удивила: Fluorite - не электрокар, а собственный игровой движок
Toyota неожиданно представила Fluorite - не новый электромобиль, а собственную платформу для создания игр. Это решение может изменить подход к цифровым технологиям в автопроме и повлиять на развитие умных автомобилей.Читать далее
-
10.02.2026, 16:36
Цены на автозапчасти в России взлетели: как это скажется на страховке и ремонте
Вышло исследование: в 2026 году тарифы по каско в России могут вырасти на 11–12%. Причина - стремительный рост цен на автозапчасти и ремонт. Какие марки пострадают сильнее, и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 15:37
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-PACE в США: выявлен риск возгорания батарей
Jaguar Land Rover вынуждена отозвать более 2 тысяч I-PACE в США из-за угрозы перегрева батарей. Временное решение - ограничение заряда до 90%. Чем это грозит рынку и почему проблема может коснуться и других брендов - разбираемся.Читать далее
Похожие материалы Понтиак
-
10.02.2026, 18:12
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года
Mercedes-AMG представил обновленный GLC 53 4Matic+ с модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, гибридной системой наддува и новыми технологиями шасси. Модель обещает новые ощущения за рулем и расширенные возможности.Читать далее
-
10.02.2026, 18:03
Пикапы в России: какие модели теряют спрос, а кто удерживает позиции
Рынок пикапов в России меняется. Лидеры и аутсайдеры меняются местами. Китайские и российские бренды борются за покупателей. Новые правила и тренды формируют спрос.Читать далее
-
10.02.2026, 17:46
ГАЗ-53: как советский грузовик стал незаменимым для села и города
ГАЗ-53 - грузовик, который определил облик советских дорог и стал символом надежности для предприятий и колхозов. Его простота и универсальность сделали модель востребованной даже спустя десятилетия после окончания производства.Читать далее
-
10.02.2026, 17:32
Владелец Chevrolet Colorado столкнулся с обманом дилера при ремонте двигателя
Chevrolet Colorado 2022 года с пробегом более 190 тысяч км неожиданно заглох в пути. Владелец обратился к дилеру, но после ремонта проблема осталась. Почему такие ситуации происходят все чаще и как не попасть в ловушку - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 17:29
КОММАШ представил мусоровоз на базе МАЗ с инновационной системой управления
Российский производитель КОММАШ отказался от китайских комплектующих и сделал ставку на белорусское шасси МАЗ для новой серии мусоровозов. Какие технические решения внедрены, что изменилось в управлении и почему это важно для коммунальных служб - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.02.2026, 17:20
Audi A7 нового поколения: неожиданный поворот в стратегии и дизайне
Audi A7 третьего поколения выходит на рынок с радикально новым подходом к дизайну и технологиям. На фоне отставания от конкурентов компания делает ставку на смелые решения. Чем удивит новинка и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 17:11
Lockheed Martin выводит на воду новый подводный дрон с уникальными возможностями
Когда воздушные беспилотники уже стали привычной частью военных, ведущие мировые компании переключают внимание на морские технологии. Lockheed Martin представила подводный дрон, который способен менять правила игры. Почему эта новинка вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 17:05
Toyota удивила: Fluorite - не электрокар, а собственный игровой движок
Toyota неожиданно представила Fluorite - не новый электромобиль, а собственную платформу для создания игр. Это решение может изменить подход к цифровым технологиям в автопроме и повлиять на развитие умных автомобилей.Читать далее
-
10.02.2026, 16:36
Цены на автозапчасти в России взлетели: как это скажется на страховке и ремонте
Вышло исследование: в 2026 году тарифы по каско в России могут вырасти на 11–12%. Причина - стремительный рост цен на автозапчасти и ремонт. Какие марки пострадают сильнее, и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 15:37
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-PACE в США: выявлен риск возгорания батарей
Jaguar Land Rover вынуждена отозвать более 2 тысяч I-PACE в США из-за угрозы перегрева батарей. Временное решение - ограничение заряда до 90%. Чем это грозит рынку и почему проблема может коснуться и других брендов - разбираемся.Читать далее