Ограниченная серия Trans Am TATA 1979 года — шанс стать владельцем уникального авто

24 декабря 2025, 06:29
Редкий Pontiac Trans Am TATA 1979 года: куплен за $10 620, теперь продается за $23 700
Редкий Pontiac Trans Am TATA 1979 года: куплен за $10 620, теперь продается за $23 700
В 1979 году владелец приобрел этот Pontiac Trans Am TATA за 10 620 долларов. Сегодня автомобиль снова ищет нового хозяина, но уже по цене 23 700 долларов. Машина из лимитированной серии, сохранила загадочность и привлекательность. История предыдущих владельцев почти неизвестна, что только добавляет интереса.
В мире автомобилей встречаются по-настоящему уникальные экземпляры, и этот Pontiac Trans Am TATA 1979 года — как раз из их числа. Машина, выпущенная ограниченным тиражом всего за 7 500 штук, вновь оказалась в центре внимания. Несмотря на то, что подробности о ее предыдущих владельцах практически не сохранились, автомобиль выглядит так, будто готов отправиться в новое путешествие прямо сейчас.
Владелец приобрел этот Trans Am в 1979 году за 10 620 долларов - по тем временам сравнительно немаленькую сумму. Сегодня, спустя годы, автомобиль выставлен на продажу за 23 700 долларов. Такая разница в цене обусловлена не только инфляцией, но и тем, что речь идет о редкой версии TATA, которая ценится среди коллекционеров и поклонников американской классики.
Внешний вид машины вызывает неподдельный интерес: кузов выполнен в форме фирменных линий и агрессивного стиля, характерного для конца 70-х. Несмотря на возраст, автомобиль выглядит ухоженным и явно не был забыт в гараже. Некоторые детали вызывают вопросы - возможно, в истории машины есть свои тайны, которые лишь привносят ей шарма.
Нынешний продавец надеется, что уникальность и харизма Trans Am TATA привлекут внимание ценителей. Ведь такие автомобили редко используются на рынке, а их история всегда окутана легкой загадкой.
Сегодня Trans Am TATA 1979 года — это не просто средство передвижения, а настоящая эпоха. Trans Am TATA способен раскрашивать любую коллекцию и служить поводом для гордости нового владельца.
Похожие материалы Понтиак
-
26.12.2025, 07:53
Лучшие новогодние подарки для автомобилиста в 2025 году идеи для любого бюджета
Выбор подарка для водителя — задача не из легких. Мы собрали свежие идеи для разных характеров и кошельков. В подборке есть как практичные вещи, так и необычные сюрпризы. Не спешите с покупкой — возможно, вы найдете что-то неожиданное.Читать далее
-
26.12.2025, 07:02
Опыт владения BYD Seagull: что радует и что раздражает спустя месяц
Погружаемся в детали эксплуатации BYD Seagull после месяца на дорогах. Какие плюсы и минусы проявились неожиданно? Почему электромобиль оказался не только удобным, но и с нюансами? Разбираемся, что понравилось, а что вызвало вопросы у владельца.Читать далее
-
26.12.2025, 06:13
В Узбекистане введут штрафы за продажу авто с измененным пробегом
Власти Узбекистана готовят новые меры для борьбы с мошенничеством на рынке авто. В центре внимания — скрученный пробег. Какие последствия ждут продавцов и покупателей? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 04:40
Рейтинг лучших GPS навигаторов для автомобиля 2025 года - топовые модели и советы
В 2025 году рынок GPS навигаторов удивляет разнообразием. Мы собрали топовые устройства, которые помогут не заблудиться и сэкономить время. В обзоре - советы по выбору и сравнение популярных моделей. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
25.12.2025, 19:36
Ford Mustang 2026 года в кузове седан: цифровая премьера и вызов Charger
Ford Mustang в кузове седан снова оказался в центре внимания. Компания намекала на такую версию еще в 2022 году. Теперь цифровой рендер подогревает интерес к возможной новинке. Официального подтверждения пока нет, но слухи набирают обороты. Что ждет поклонников легендарного маслкара - интрига сохраняется.Читать далее
-
25.12.2025, 19:28
Покупка Porsche 911 2005 года с аукциона обернулась неожиданными проблемами для владельца
Покупка легендарного Porsche 911 Carrera S 2005 года на онлайн-аукционе обернулась сюрпризом для нового владельца. За 35 тысяч долларов он получил автомобиль с историей, но не ожидал столкнуться с рядом скрытых проблем. Почему даже культовые модели могут преподнести неприятные сюрпризы спустя годы? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 17:11
М.Видео открывает онлайн-продажи авто: теперь машины можно купить как смартфон
М.Видео запускает онлайн-продажи автомобилей через маркетплейс. Покупка доступна в крупных городах. Ассортимент включает популярные бренды массового сегмента. Ожидается расширение предложения и новые партнеры.Читать далее
-
25.12.2025, 16:42
Какие автомобили попадут под налог на роскошь в 2026 году список и нюансы
В 2026 году владельцев дорогих авто ждут новые налоговые правила. Не все знают, какие модели попадают под повышенный сбор. Эксперты раскрыли детали расчета и список марок. Проверьте, коснется ли это вашей машины.Читать далее
-
25.12.2025, 15:50
В России ужесточат экосбор на шины с вредными веществами с 2026 года
С 2026 года в России изменится расчет экосбора на шины. Новые правила затронут продукцию с вредными соединениями. Ожидается рост цен на импортные шины. Безопасные шины получат преимущества. Подробности о новых требованиях и последствиях для рынка.Читать далее
-
25.12.2025, 14:32
i:SY Cargo P Line с системой Pinion MGU признан одним из лучших грузовых электровелосипедов Европы
В Европе электровелосипеды давно стали частью повседневной жизни. Модель i:SY Cargo P12 ZR Maxi выделяется среди конкурентов. Она сочетает в себе практичность и современные технологии. Почему этот электробайк называют одним из лучших? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Понтиак
-
26.12.2025, 07:53
Лучшие новогодние подарки для автомобилиста в 2025 году идеи для любого бюджета
Выбор подарка для водителя — задача не из легких. Мы собрали свежие идеи для разных характеров и кошельков. В подборке есть как практичные вещи, так и необычные сюрпризы. Не спешите с покупкой — возможно, вы найдете что-то неожиданное.Читать далее
-
26.12.2025, 07:02
Опыт владения BYD Seagull: что радует и что раздражает спустя месяц
Погружаемся в детали эксплуатации BYD Seagull после месяца на дорогах. Какие плюсы и минусы проявились неожиданно? Почему электромобиль оказался не только удобным, но и с нюансами? Разбираемся, что понравилось, а что вызвало вопросы у владельца.Читать далее
-
26.12.2025, 06:13
В Узбекистане введут штрафы за продажу авто с измененным пробегом
Власти Узбекистана готовят новые меры для борьбы с мошенничеством на рынке авто. В центре внимания — скрученный пробег. Какие последствия ждут продавцов и покупателей? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 04:40
Рейтинг лучших GPS навигаторов для автомобиля 2025 года - топовые модели и советы
В 2025 году рынок GPS навигаторов удивляет разнообразием. Мы собрали топовые устройства, которые помогут не заблудиться и сэкономить время. В обзоре - советы по выбору и сравнение популярных моделей. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
25.12.2025, 19:36
Ford Mustang 2026 года в кузове седан: цифровая премьера и вызов Charger
Ford Mustang в кузове седан снова оказался в центре внимания. Компания намекала на такую версию еще в 2022 году. Теперь цифровой рендер подогревает интерес к возможной новинке. Официального подтверждения пока нет, но слухи набирают обороты. Что ждет поклонников легендарного маслкара - интрига сохраняется.Читать далее
-
25.12.2025, 19:28
Покупка Porsche 911 2005 года с аукциона обернулась неожиданными проблемами для владельца
Покупка легендарного Porsche 911 Carrera S 2005 года на онлайн-аукционе обернулась сюрпризом для нового владельца. За 35 тысяч долларов он получил автомобиль с историей, но не ожидал столкнуться с рядом скрытых проблем. Почему даже культовые модели могут преподнести неприятные сюрпризы спустя годы? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 17:11
М.Видео открывает онлайн-продажи авто: теперь машины можно купить как смартфон
М.Видео запускает онлайн-продажи автомобилей через маркетплейс. Покупка доступна в крупных городах. Ассортимент включает популярные бренды массового сегмента. Ожидается расширение предложения и новые партнеры.Читать далее
-
25.12.2025, 16:42
Какие автомобили попадут под налог на роскошь в 2026 году список и нюансы
В 2026 году владельцев дорогих авто ждут новые налоговые правила. Не все знают, какие модели попадают под повышенный сбор. Эксперты раскрыли детали расчета и список марок. Проверьте, коснется ли это вашей машины.Читать далее
-
25.12.2025, 15:50
В России ужесточат экосбор на шины с вредными веществами с 2026 года
С 2026 года в России изменится расчет экосбора на шины. Новые правила затронут продукцию с вредными соединениями. Ожидается рост цен на импортные шины. Безопасные шины получат преимущества. Подробности о новых требованиях и последствиях для рынка.Читать далее
-
25.12.2025, 14:32
i:SY Cargo P Line с системой Pinion MGU признан одним из лучших грузовых электровелосипедов Европы
В Европе электровелосипеды давно стали частью повседневной жизни. Модель i:SY Cargo P12 ZR Maxi выделяется среди конкурентов. Она сочетает в себе практичность и современные технологии. Почему этот электробайк называют одним из лучших? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве