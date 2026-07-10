10 лет, 1,5 млн рублей и океан деталей: как автолюбитель собрал Porsche 924 практически с нуля

10 июля 2026, 12:58
Редкий Porsche 924 собрали вручную из тысяч деталей за 10 лет
Редкий Porsche 924 собрали вручную из тысяч деталей за 10 лет
В Беларуси энтузиаст потратил десятилетие на сборку Porsche 924 1979 года, используя детали со всего мира. Проект оказался сложнее, чем ожидалось: редкие запчасти, ручная работа и стремление к аутентичности. Какие трудности ждут тех, кто решится на подобное, и что советуют специалисты - в материале. Мало кто знает, сколько сил и средств уходит на такие проекты.
Восстановление классических автомобилей - задача не для слабонервных, особенно если речь идет о редких моделях. Как сообщает ABW, белорусский автолюбитель Андрей посвятил десять лет жизни сборке Porsche 924 1979 года, превратив этот процесс в настоящий инженерный марафон. Машина была собрана практически с нуля, причем детали приходилось искать по всему миру - от Беларуси до США.
История началась в 2009 году, когда Андрей обменял мотоцикл Suzuki на разобранный Porsche 924. Автомобиль долгое время стоял без движения, а владелец шаг за шагом подбирал недостающие элементы. Многие детали оказались утеряны или пришли в негодность, поэтому поиск запчастей стал отдельным испытанием. В Беларуси удалось найти два автомобиля-донора, что позволило закрыть большую часть потребностей, но уникальные элементы, такие как резинки дверей, пришлось заказывать из-за океана.
Особое внимание уделялось сохранению оригинальности. Для этого Андрей искал родные колесные диски, а ради магнитолы Blaupunkt пришлось приложить немало усилий. Первые три года ушли на сбор и систематизацию деталей, а также на изучение технической документации, которую приходилось переводить с немецкого и английского языков.
Внешний облик машины был вдохновлен версией Carrera GT - с широкими крыльями и уникальным обвесом. Самой сложной задачей стали задние расширители арок, которые пришлось изготавливать вручную, постоянно примеряя и дорабатывая. Под капотом автомобиль максимально приближен к оригиналу 1979 года, включая механический инжектор. От современных доработок владелец отказался, чтобы сохранить аутентичность. Подвеска и тормоза выполнены по образцу Porsche 944, что добавило проекту технической сложности.
Первый выезд после завершения сборки был для Андрея волнительным - не из-за машины, а из-за страха за результат многолетнего труда. Со временем автомобиль стал частью семейной истории, а владелец признается, что получает удовольствие не только от езды, но и от созерцания каждой детали, сохранившей дух 1980-х.
Цвет кузова подбирался по оригинальному фрагменту - насыщенный красный без металлика. По оценкам, на проект ушло около 1,5 млн рублей, но реальную стоимость труда и времени оценить невозможно. Окончательная сборка и покраска завершились только в 2019 году, спустя десять лет после начала работ.
Если Вы не знали, Porsche 924 - это спортивное купе, выпускавшееся с 1976 по 1988 год. Модель стала первой серийной машиной марки с передним расположением двигателя и задним приводом. Несмотря на скромную мощность по меркам современных спорткаров, 924-й ценится за баланс управляемости и классический дизайн. Версия Carrera GT, на которую ориентировался Андрей, выпускалась ограниченным тиражом и считается коллекционной. Сегодня оригинальные экземпляры и качественно восстановленные машины пользуются спросом среди коллекционеров и ценителей марки.
Эксперты отмечают, что растягивать реставрацию на долгие годы рискованно: можно потерять мотивацию и забыть важные нюансы. Сейчас владелец рассматривает возможность продажи автомобиля, чтобы начать новый проект. Однако, как показывает опыт, подобные машины становятся не просто транспортом, а частью личной истории и предметом гордости для всей семьи.
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