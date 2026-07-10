10 лет, 1,5 млн рублей и океан деталей: как автолюбитель собрал Porsche 924 практически с нуля

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

10 июля 2026, 12:58

Редкий Porsche 924 собрали вручную из тысяч деталей за 10 лет

Редкий Porsche 924 собрали вручную из тысяч деталей за 10 лет

10 лет, 1,5 млн рублей и океан деталей: как автолюбитель собрал Porsche 924 практически с нуля

Редкий Porsche 924 собрали вручную из тысяч деталей за 10 лет

В Беларуси энтузиаст потратил десятилетие на сборку Porsche 924 1979 года, используя детали со всего мира. Проект оказался сложнее, чем ожидалось: редкие запчасти, ручная работа и стремление к аутентичности. Какие трудности ждут тех, кто решится на подобное, и что советуют специалисты - в материале. Мало кто знает, сколько сил и средств уходит на такие проекты.

В Беларуси энтузиаст потратил десятилетие на сборку Porsche 924 1979 года, используя детали со всего мира. Проект оказался сложнее, чем ожидалось: редкие запчасти, ручная работа и стремление к аутентичности. Какие трудности ждут тех, кто решится на подобное, и что советуют специалисты - в материале. Мало кто знает, сколько сил и средств уходит на такие проекты.

Восстановление классических автомобилей - задача не для слабонервных, особенно если речь идет о редких моделях. Как сообщает ABW, белорусский автолюбитель Андрей посвятил десять лет жизни сборке Porsche 924 1979 года, превратив этот процесс в настоящий инженерный марафон. Машина была собрана практически с нуля, причем детали приходилось искать по всему миру - от Беларуси до США.

История началась в 2009 году, когда Андрей обменял мотоцикл Suzuki на разобранный Porsche 924. Автомобиль долгое время стоял без движения, а владелец шаг за шагом подбирал недостающие элементы. Многие детали оказались утеряны или пришли в негодность, поэтому поиск запчастей стал отдельным испытанием. В Беларуси удалось найти два автомобиля-донора, что позволило закрыть большую часть потребностей, но уникальные элементы, такие как резинки дверей, пришлось заказывать из-за океана.

Особое внимание уделялось сохранению оригинальности. Для этого Андрей искал родные колесные диски, а ради магнитолы Blaupunkt пришлось приложить немало усилий. Первые три года ушли на сбор и систематизацию деталей, а также на изучение технической документации, которую приходилось переводить с немецкого и английского языков.

Внешний облик машины был вдохновлен версией Carrera GT - с широкими крыльями и уникальным обвесом. Самой сложной задачей стали задние расширители арок, которые пришлось изготавливать вручную, постоянно примеряя и дорабатывая. Под капотом автомобиль максимально приближен к оригиналу 1979 года, включая механический инжектор. От современных доработок владелец отказался, чтобы сохранить аутентичность. Подвеска и тормоза выполнены по образцу Porsche 944, что добавило проекту технической сложности.

Первый выезд после завершения сборки был для Андрея волнительным - не из-за машины, а из-за страха за результат многолетнего труда. Со временем автомобиль стал частью семейной истории, а владелец признается, что получает удовольствие не только от езды, но и от созерцания каждой детали, сохранившей дух 1980-х.

Цвет кузова подбирался по оригинальному фрагменту - насыщенный красный без металлика. По оценкам, на проект ушло около 1,5 млн рублей, но реальную стоимость труда и времени оценить невозможно. Окончательная сборка и покраска завершились только в 2019 году, спустя десять лет после начала работ.

Если Вы не знали, Porsche 924 - это спортивное купе, выпускавшееся с 1976 по 1988 год. Модель стала первой серийной машиной марки с передним расположением двигателя и задним приводом. Несмотря на скромную мощность по меркам современных спорткаров, 924-й ценится за баланс управляемости и классический дизайн. Версия Carrera GT, на которую ориентировался Андрей, выпускалась ограниченным тиражом и считается коллекционной. Сегодня оригинальные экземпляры и качественно восстановленные машины пользуются спросом среди коллекционеров и ценителей марки.

Эксперты отмечают, что растягивать реставрацию на долгие годы рискованно: можно потерять мотивацию и забыть важные нюансы. Сейчас владелец рассматривает возможность продажи автомобиля, чтобы начать новый проект. Однако, как показывает опыт, подобные машины становятся не просто транспортом, а частью личной истории и предметом гордости для всей семьи.

Упомянутые модели: Porsche 924
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Рязань Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться