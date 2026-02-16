Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 06:10

Названа причина, почему подержанный спорткар Porsche оказался на одном уровне с новым пикапом Ford по стоимости

Редкий Porsche Boxster S 2007 года ушел с молотка по цене нового Ford Maverick

На онлайн-аукционе дилер реализовал Porsche Boxster S 2007 года за сумму, сравнимую с ценой нового Ford Maverick. Автомобиль выделяется мощным мотором, минимальным пробегом и рядом доработок. Такой результат удивил даже опытных экспертов.

Сделка, которая недавно состоялась на одном из популярных онлайн-аукционов, наглядно показала, как изменился рынок подержанных спорткаров. Porsche Boxster S 2007 года выпуска, несмотря на свой возраст, был продан за 27 169 долларов - практически столько же стоит новый Ford Maverick в базовой комплектации. Такой результат заставляет задуматься о том, как ценятся культовые модели даже спустя почти два десятилетия после выхода с конвейера.

Главная особенность этого экземпляра - 3,4-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель, расположенный сзади. В свое время он выдавал 295 лошадиных сил и 252 Нм крутящего момента, что обеспечивало динамику, достойную настоящего спорткара. Коробка передач - шестиступенчатая механика, что сегодня встречается все реже и ценится среди энтузиастов за непосредственное ощущение управления.

Салон автомобиля отделан кожей, установлены спортивные сиденья с подогревом, а мягкая крыша открывается с помощью электропривода. Среди опций - биксеноновые фары, спойлер с автоматическим выдвижением на скорости и аудиосистема с усилителем Arc. Владелец также установил современную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и камерой заднего вида, а 18-дюймовые диски достались машине от Porsche Cayman. Все доработки выполнены аккуратно и не портят оригинальный стиль модели.

Состояние автомобиля заслуживает отдельного внимания. Пробег - всего около 34 500 миль, что для машины 2007 года можно считать практически коллекционным показателем. В январе 2026 года дилер провел последнее обслуживание, заменив насос омывателя, а осенью 2025 года были обновлены масло и фильтр. В истории эксплуатации нет ни одной аварии, а все показания одометра подтверждены официальными документами. Перед продажей для придания свежести был обновлен передний бампер.

В комплекте с машиной новый владелец получил чехол для хранения, оригинальную магнитолу, руководство пользователя, заводскую наклейку и два ключа. В свое время этот Boxster стоил более 62 тысяч долларов, а сегодня средняя цена на такие экземпляры составляет около 20 тысяч, хотя встречаются как более дешевые, так и более дорогие предложения. Однако именно этот автомобиль оказался в верхней ценовой планке, что говорит о его привлекательности для коллекционеров и ценителей марки.

Интересно, что итоговая сумма сделки практически совпала с ценой нового Ford Maverick, который в 2026 году стоит от 28 145 долларов. Это наглядно демонстрирует, как изменились приоритеты покупателей: кто-то предпочтет современный пикап, а кто-то - проверенную временем классику с историей и харизмой. Подобные случаи становятся все более частыми, ведь спрос на редкие и хорошо сохранившиеся спорткары продолжает расти, несмотря на общее подорожание новых автомобилей.

Упомянутые модели: Porsche Boxster, Ford Maverick
Упомянутые марки: Porsche, Ford
Похожие материалы Порше, Форд

