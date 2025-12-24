Коллекционный микроавтобус РАФ-2203 удивил ценой и состоянием – почти новый или музейный экспонат

Редкий РАФ-2203 с минимальным пробегом выставлен на продажу в Москве за 12 миллионов рублей

В Москве обнаружен уникальный РАФ-2203 1978 года. Микроавтобус сохранился почти в идеале. Пробег минимальный, а цена поражает воображение. Почему этот автомобиль так ценится, остается загадкой. Подробности о находке и ее особенностях – в нашем материале.

В Москве обнаружен уникальный РАФ-2203 1978 года. Микроавтобус сохранился почти в идеале. Пробег минимальный, а цена поражает воображение. Почему этот автомобиль так ценится, остается загадкой. Подробности о находке и ее особенностях – в нашем материале.

В столице выставлен на продажу по-настоящему уникальный экземпляр советского автопрома - микроавтобус РАФ-2203, который практически не использовался с момента выпуска. По информации «Российской газеты», этот автомобиль 1978 года выпуска сохранился в исключительном состоянии, что встречается крайне редко даже среди коллекционных машин.

Особое внимание привлекает оформление микроавтобуса: он окрашен в ливрею скорой помощи, что добавляет ему исторической ценности. Владелец не уточняет, насколько аутентична эта раскраска, однако подчеркивает, что автомобиль долгие годы находился в частной коллекции и практически не эксплуатировался. На одометре - всего 5,5 тысячи километров, а приборная панель опломбирована, что может свидетельствовать о подлинности пробега.

РАФ-2203 «Латвия» выпускался на Рижской автобусной фабрике с середины 1970-х годов и стал одним из символов советской эпохи. Модификация для медицинских служб, известная под индексом 22031, отличалась наличием перегородки между кабиной водителя и пассажирским отсеком, складными сиденьями вдоль правого борта и специальными шкафчиками для медицинских принадлежностей по левому. Все эти элементы сохранились и в выставленном на продажу автомобиле.

Состояние салона и технических узлов практически не вызывает нареканий: по словам продавца, все оригинальные детали на месте, а интерьер выглядит так, будто автомобиль только что сошел с конвейера. Для машины, которой почти полвека, это действительно редкость. Подобные экземпляры обычно попадают в музеи или частные собрания, а не на открытый рынок.

Цена в 12 миллионов рублей подчеркивает статус этого РАФа как коллекционной ценности. Для сравнения, большинство подобных автомобилей, даже в хорошем состоянии, оцениваются значительно дешевле. Однако столь высокая стоимость объясняется не только минимальным пробегом, но и уникальной сохранностью, а также исторической значимостью модели для отечественного автопрома.

Появление такого автомобиля на рынке вызывает интерес не только у коллекционеров, но и у любителей истории техники. РАФ-2203 давно стал символом целой эпохи, а его медицинская версия - настоящей редкостью. Не исключено, что этот экземпляр вскоре пополнит одну из частных коллекций или займет достойное место в музее.