Коллекционный микроавтобус РАФ-2203 удивил ценой и состоянием – почти новый или музейный экспонат

24 декабря 2025, 11:07
Редкий РАФ-2203 с минимальным пробегом выставлен на продажу в Москве за 12 миллионов рублей
Редкий РАФ-2203 с минимальным пробегом выставлен на продажу в Москве за 12 миллионов рублей
В Москве обнаружен уникальный РАФ-2203 1978 года. Микроавтобус сохранился почти в идеале. Пробег минимальный, а цена поражает воображение. Почему этот автомобиль так ценится, остается загадкой. Подробности о находке и ее особенностях – в нашем материале.
В столице выставлен на продажу по-настоящему уникальный экземпляр советского автопрома - микроавтобус РАФ-2203, который практически не использовался с момента выпуска. По информации «Российской газеты», этот автомобиль 1978 года выпуска сохранился в исключительном состоянии, что встречается крайне редко даже среди коллекционных машин.
Особое внимание привлекает оформление микроавтобуса: он окрашен в ливрею скорой помощи, что добавляет ему исторической ценности. Владелец не уточняет, насколько аутентична эта раскраска, однако подчеркивает, что автомобиль долгие годы находился в частной коллекции и практически не эксплуатировался. На одометре - всего 5,5 тысячи километров, а приборная панель опломбирована, что может свидетельствовать о подлинности пробега.
РАФ-2203 «Латвия» выпускался на Рижской автобусной фабрике с середины 1970-х годов и стал одним из символов советской эпохи. Модификация для медицинских служб, известная под индексом 22031, отличалась наличием перегородки между кабиной водителя и пассажирским отсеком, складными сиденьями вдоль правого борта и специальными шкафчиками для медицинских принадлежностей по левому. Все эти элементы сохранились и в выставленном на продажу автомобиле.
Состояние салона и технических узлов практически не вызывает нареканий: по словам продавца, все оригинальные детали на месте, а интерьер выглядит так, будто автомобиль только что сошел с конвейера. Для машины, которой почти полвека, это действительно редкость. Подобные экземпляры обычно попадают в музеи или частные собрания, а не на открытый рынок.
Цена в 12 миллионов рублей подчеркивает статус этого РАФа как коллекционной ценности. Для сравнения, большинство подобных автомобилей, даже в хорошем состоянии, оцениваются значительно дешевле. Однако столь высокая стоимость объясняется не только минимальным пробегом, но и уникальной сохранностью, а также исторической значимостью модели для отечественного автопрома.
Появление такого автомобиля на рынке вызывает интерес не только у коллекционеров, но и у любителей истории техники. РАФ-2203 давно стал символом целой эпохи, а его медицинская версия - настоящей редкостью. Не исключено, что этот экземпляр вскоре пополнит одну из частных коллекций или займет достойное место в музее.
Похожие материалы RAF
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 16:08
Редкий Plymouth Road Runner 1973 года с механикой и V8 сохранился в идеале
В США обнаружен Plymouth Road Runner 1973 года с редкой механикой и оригинальным V8. Машина сохранилась в почти заводском состоянии. Владелец бережно ухаживал за ней более полувека. Подробности о судьбе уникального маслкара – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:39
Jaguar G-Type: виртуальное купе для бездорожья с выдвижными фарами и ДВС под капотом
Jaguar снова в центре внимания, но не из-за новых моделей. Компания готовит масштабную трансформацию. В 2026 году бренд обещает стать ультра-люксовым и полностью электрическим. Однако неожиданно появился концепт с ДВС и ретро-дизайном. Что это значит для будущего Jaguar?Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Редкий Ford Shelby Mustang GT350 1967 года с компрессором Paxton найден в идеальном состоянии
В продаже появился уникальный Shelby Mustang GT350 1967 года. Автомобиль сохранил оригинальный салон и редкую заводскую комплектацию. Под капотом скрывается компрессор Paxton, что делает его настоящей находкой. Экземпляр выделяется редким цветом Lime Gold и минимальным пробегом. Подробности о редком маслкаре – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы RAF
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 16:08
Редкий Plymouth Road Runner 1973 года с механикой и V8 сохранился в идеале
В США обнаружен Plymouth Road Runner 1973 года с редкой механикой и оригинальным V8. Машина сохранилась в почти заводском состоянии. Владелец бережно ухаживал за ней более полувека. Подробности о судьбе уникального маслкара – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:39
Jaguar G-Type: виртуальное купе для бездорожья с выдвижными фарами и ДВС под капотом
Jaguar снова в центре внимания, но не из-за новых моделей. Компания готовит масштабную трансформацию. В 2026 году бренд обещает стать ультра-люксовым и полностью электрическим. Однако неожиданно появился концепт с ДВС и ретро-дизайном. Что это значит для будущего Jaguar?Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Редкий Ford Shelby Mustang GT350 1967 года с компрессором Paxton найден в идеальном состоянии
В продаже появился уникальный Shelby Mustang GT350 1967 года. Автомобиль сохранил оригинальный салон и редкую заводскую комплектацию. Под капотом скрывается компрессор Paxton, что делает его настоящей находкой. Экземпляр выделяется редким цветом Lime Gold и минимальным пробегом. Подробности о редком маслкаре – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее