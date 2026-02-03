Аукцион в Великобритании удивил: внедорожник 90-х с пробегом менее 800 миль стал сенсацией рынка

3 февраля 2026, 19:57
Редкий Range Rover LSE 1994 года с минимальным пробегом ушел с молотка за рекордную сумму
Range Rover LSE 1994 года с пробегом всего 756 миль был продан на аукционе Anglia Car Auctions за рекордные 119 880 фунтов. Такой результат почти вдвое превысил прежний максимум для этой модели и стал неожиданностью для экспертов.
На недавних торгах Anglia Car Auctions был установлен невероятный ценовой рекорд, изменивший представление о стоимости классических внедорожников. Range Rover LSE 1994 года выпуска, большую часть жизни простоявший в гараже, ушел с молотка за 119 880 фунтов стерлингов. Эта сумма вдвое превысила предыдущий максимум для данной модели.
История этого автомобиля необычна. Его первый владелец приобрел машину новой, но вскоре скончался. В результате Range Rover оказался законсервирован в гараже, где и провел следующие тридцать лет, пока не был обнаружен после смерти супруги владельца. За все время пробег составил лишь 756 миль, а состояние осталось практически заводским — настоящая «капсула времени». Хотя двигатель не работал, он свободно прокручивался, а кузов и интерьер сохранились идеально.
Эксперты первоначально оценили стоимость этого экземпляра в размере от 30 до 50 тысяч фунтов, что указывает на рыночные ожидания для неожиданных внедорожников. Однако итоговая цена - 119 880 фунтов - стала настоящим шоком. Для сравнения: предыдущий рекорд Range Rover LSE 1994 года составлял 60 750 фунтов, а американская версия этой модели недавно ушла за 60 тысяч долларов. Новый результат не только почти превысил прежний максимум, но и вывел этот внедорожник в тройку самых дорогих автомобилей марки Land Rover старше 30 лет.
Range Rover LSE – это не просто длиннобазная версия культового британского внедорожника. В начале 90-х годов Land Rover выпустил ограниченную серию LSE, отличающуюся увеличенной колесной базой (108 дюймов против стандартных 100), развитой отделкой салона и мощным 4,2-литровым двигателем V8. Всего было собрано около 3 тысяч таких машин, и цена на них тогда составляла 38 400 фунтов - по меркам 1994 года. Конкретно этот экземпляр был окрашен в черный цвет Beluga Black и имел кожаный салон цвета Ash Grey, что подчеркивало его статус и эксклюзивность.
Интересно, что несмотря на простоту, автомобиль имеет не только внешний вид лоск, но и оригинальные детали интерьера. Владелец не стал проводить реставрацию или предпродажную подготовку - Range Rover был выставлен на торги в том виде, в каком его нашли в гараже, с пылью на кузове и неработающим двигателем, который, однако, свободно прокручивался. Такой подход лишь усилил ощущение ситуации и уникальности лота, что, вероятно, и сыграло ключевую роль в итоговой цене.
На том же аукционе были представлены и другие редкие автомобили, однако даже культовые Ferrari не смогли затмить Range Rover по внимательности ажиотажа. Самым дорогим лотом стал Ferrari F355 1998 года с пробегом 2800 миль, проданный за 151 200 фунтов, Ferrari 328 GTB 1989 года с пробегом менее 900 миль ушел за 124 200 фунтов. Тем не менее, именно британский внедорожник стал главной сенсацией, показав, что интерес к классическим внедорожникам не только не угасает, но и набирает обороты.
Случай с этим Range Rover LSE - наглядный пример того, как сочетание редкости, минимального пробега и аутентичного состояния способно вывести, казалось бы, утилитарный автомобиль в коллекционные шедевры. Для российского рынка, где интерес к классическим внедорожникам только начинает формироваться, эта история может стать ориентиром для будущих инвестиций и поводом пересмотреть отношение к подобным моделям.
