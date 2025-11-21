В Техасе собрали уникальный Bronco с 7,3-литровым V8 – почему отказались от Coyote?

В мире реставрации классических внедорожников сложился определенный стандарт, когда для модернизации Ford Bronco 1960-х годов обычно выбирают современный 5,0-литровый двигатель Coyote V8. Однако мастерская ZF Worx из Остина пошла против правил, предложив гораздо более смелое и редкое решение.

Вместо привычного «Койота» специалисты установили под капот огромный 7,3-литровый атмосферный V8 от тяжелого пикапа Ford Super Duty, известный под именем Godzilla. Этот мотор редко можно встретить в компактном Bronco, и его интеграция стала настоящим вызовом для инженеров.

Чтобы справиться с мощностью и весом нового двигателя, потребовалась серьезная работа. Оригинальное шасси было полностью разобрано, а раму усилили для повышенных нагрузок. Одновременно с этим была модернизирована подвеска и тормозная система для обеспечения безопасности и управляемости.

Внешне внедорожник сохранил свой узнаваемый классический силуэт, но приобрёл современные детали в виде новых фар, расширенных колёсных арок и свежей краски. Салон также был полностью обновлён, получив спортивные кресла, современную мультимедийную систему и улучшенную шумоизоляцию. При этом мастерам удалось сохранить дух эпохи, добавив в отделку ретро-элементы.

Главная особенность этого Bronco — его двигатель. Атмосферный V8 Godzilla обеспечивает колоссальный крутящий момент и выдающуюся динамику. Это решение не только выделяет автомобиль среди сотен похожих проектов, но и делает его по-настоящему уникальным.

Проект ZF Worx доказывает, что даже в консервативном мире рестомодов есть место для экспериментов. Отказавшись от шаблонного пути, мастера вдохнули в классический внедорожник новую жизнь, создав машину с мощным характером, способную удивить даже самых искушенных автолюбителей.