В Уфе продают очень странный Saab: на самом деле это Subaru Impreza WRX

29 января 2026, 01:07
Редкий Saab 9-2X на базе Subaru Impreza WRX выставлен на продажу в России
В Уфе появился на продаже Saab 9-2X 2004 года — универсал, который на самом деле скрывает под собой легендарную Subaru Impreza WRX. Этот автомобиль — редкий пример badge engineering, когда под разными брендами скрываются одни и те же машины. Почему такие экземпляры вызывают интерес у коллекционеров и с какими сложностями сталкиваются их владельцы — разбираемся в материале.
Появление на российском рынке Saab 9-2X — событие, которое не может остаться незамеченным среди автолюбителей и коллекционеров. Причина проста: речь идет о крайне редком автомобиле, который сочетает в себе японскую технику и шведский стиль, а также иллюстрирует одну из самых необычных страниц в истории мирового автопрома. В условиях, когда интерес к уникальным и малосерийным моделям только растет, такие предложения становятся настоящей находкой для ценителей.
Saab 9-2X, выставленный на продажу в Уфе, на первый взгляд может показаться типичным универсалом, но за узнаваемой эмблемой скрывается хорошо знакомая поклонникам Subaru Impreza WRX, пишет drom.ru. Этот автомобиль — результат сотрудничества концернов General Motors, Saab и Subaru, когда в начале 2000-х годов на рынок Северной Америки вышла модель, объединившая в себе черты сразу двух брендов. Подобная практика, известная как badge engineering, позволила создать машину, которая внешне отличается от донора, но технически остается практически идентичной ему.
Внешне Saab 9-2X отличается оригинальными передней и задней частями кузова, выполненными в фирменном стиле Saab. Однако основная конструкция, платформа и большинство агрегатов полностью повторяют Subaru Impreza WRX. Под капотом установлен 2,0-литровый оппозитный двигатель, который хорошо знаком поклонникам японской марки. В данном случае мотор работает в паре с автоматической коробкой передач, что делает автомобиль более универсальным для повседневной эксплуатации.
Интересно, что Saab 9-2X выпускался исключительно в кузове универсал и был ориентирован на рынок США и Канады. Всего за несколько лет производства было собрано около 10 тысяч экземпляров, что делает эту модель по-настоящему редкой даже на родине. В России такие машины встречаются крайне редко, и каждый подобный экземпляр вызывает живой интерес у коллекционеров и энтузиастов. В народе за автомобилем закрепилось неофициальное прозвище «Саабару», что подчеркивает его двойственную природу.
Отличия от исходной Impreza WRX не ограничиваются только внешним видом. Saab 9-2X получил собственные настройки рулевого управления и подвески, а также иные передние сиденья, что добавляет индивидуальности в ощущениях от вождения. Тем не менее, большинство запчастей и расходников полностью совместимы с японским донором, что облегчает обслуживание и ремонт. Однако владельцам стоит учитывать, что некоторые кузовные элементы и детали интерьера могут оказаться дефицитными, особенно с учетом возраста автомобиля и ограниченного тиража.
Покупка такого автомобиля — это не только способ выделиться на дороге, но и определенный вызов. Владельцу придется быть готовым к поиску редких деталей и возможным сложностям с сервисом. С другой стороны, Saab 9-2X — это шанс прикоснуться к уникальной странице истории автопрома, когда крупные концерны экспериментировали с брендами и платформами, создавая неожиданные гибриды. Для российского рынка, где подобные машины практически не встречаются, появление Saab 9-2X — событие, которое вряд ли останется незамеченным среди знатоков.
