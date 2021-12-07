Редкий «сарай» ГАЗ-22 «Волга» продают в Москве за 999 999 рублей
Один из «универсальных» экземпляров «Волги» верой и правдой служил Юрию Никулину, точнее, его цирковому хозяйству.
Для справки: пяти- и семиместные универсалы «Волга» производились на Горьковском автозаводе выпускались на заводе в период с 1962 по 1970 г.г. Каждый такой автомобиль обладал высокой грузоподъемностью (до 400 кг) и очень вместительным (2,5 кубометра) багажным отделением.
Не оценить эти характеристики было невозможно – не зря ГАЗ-22 использовали в качестве такси, «Скорой помощи» (модификация с креплением для носилок) и для перевозки пассажиров с габаритными грузами. Среди таксистов машину называли «сараем» - за длинную крышу и характерную удлиненную форму кузова.
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