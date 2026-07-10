Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 13:59

Редкий серийный кабриолет АвтоВАЗа: как Lada Natasha удивила Европу

Редкий серийный кабриолет АвтоВАЗа: как Lada Natasha удивила Европу

450 экземпляров на весь мир: почему Lada Natasha стала легендой и самой редкой моделью АвтоВАЗа

Редкий серийный кабриолет АвтоВАЗа: как Lada Natasha удивила Европу

Мало кто знает, что у АвтоВАЗа был свой серийный кабриолет, причем созданный не в России, а в Бельгии. Lada Natasha стала настоящей сенсацией для своего времени и до сих пор вызывает интерес у коллекционеров. Почему этот проект оказался настолько необычным и что он значит для истории отечественного автопрома - разбираемся подробно.

Мало кто знает, что у АвтоВАЗа был свой серийный кабриолет, причем созданный не в России, а в Бельгии. Lada Natasha стала настоящей сенсацией для своего времени и до сих пор вызывает интерес у коллекционеров. Почему этот проект оказался настолько необычным и что он значит для истории отечественного автопрома - разбираемся подробно.

История Lada Natasha - это не просто любопытный эпизод в биографии АвтоВАЗа, а пример того, как советский автопром пытался соответствовать европейским трендам конца прошлого века. Для российских автолюбителей этот проект важен тем, что он показывает: даже в условиях ограниченных ресурсов и сложной экономической ситуации можно было создавать автомобили, способные конкурировать на зарубежных рынках.

В конце 1980-х годов дилер Scaldia-Volga, занимавшийся поставками Lada в страны Бенилюкса, решил расширить ассортимент и предложить европейцам нечто особенное. Тогда в Европе был настоящий бум на компактные кабриолеты, и бельгийская компания Yuroskop взялась за разработку открытой версии на базе ВАЗ-2108. Проект получил женственное имя Natasha (или Natacha для некоторых рынков), а к его созданию привлекли дизайнера Владимира Ярцева и техническое бюро АвтоВАЗа. Первый прототип был готов уже в 1988 году, а дебютировал автомобиль на Брюссельском автосалоне в январе 1990-го.

Переделка хэтчбека в кабриолет оказалась задачей не из легких. Инженерам пришлось серьезно укреплять кузов, чтобы сохранить жесткость конструкции после удаления крыши. В результате масса машины увеличилась примерно на 70 килограммов. Под капотом устанавливался карбюраторный двигатель объемом 1,5 литра, мощностью около 70-73 л.с., адаптированный под европейские экологические нормы. Салон оставался четырехместным, а складной верх был выполнен из ткани. Некоторые версии отличались спортивным рулем и кожаной отделкой, что делало Natasha более привлекательной для взыскательных покупателей.

Главным преимуществом Lada Natasha была цена: во Франции кабриолет стоил около 79 900 франков, что по современным меркам эквивалентно примерно 18,2 тысячи евро. Это заметно выше стоимости обычной ВАЗ-2108, но значительно ниже, чем у большинства европейских конкурентов. За пять лет производства, с 1990 по 1995 год, было выпущено около 450 экземпляров. Больше всего машин отправилось во Францию (164), Бельгию (144), Германию (106) и страны Скандинавии (41). Единичные экземпляры попали даже в Венгрию и Израиль. Однако проект пришлось закрыть из-за высокой себестоимости и ограниченного спроса: ожидания дилеров не оправдались, а рынок оказался не готов к массовому спросу на такой автомобиль.

Интересно, что несмотря на скромный тираж, Lada Natasha осталась единственным серийным кабриолетом в истории АвтоВАЗа. Сегодня эта модель - настоящая редкость, и коллекционеры готовы платить за нее серьезные суммы. Проект Natasha стал одной из самых необычных страниц в истории советского автопрома и до сих пор вызывает споры среди экспертов: был ли это смелый эксперимент или попытка догнать европейские тренды. Важно отметить, что подобные уникальные проекты встречаются не только у АвтоВАЗа - например, у Hyundai Creta на вторичном рынке тоже есть свои неожиданные особенности, о которых подробно рассказывается в материале о слабых местах популярных моделей.

Для понимания значимости Lada Natasha стоит добавить несколько фактов: кабриолет был полностью сертифицирован для европейских дорог, что само по себе редкость для советских машин того времени; производство осуществлялось малыми партиями, что делало каждую машину практически уникальной; а сам проект стал примером сотрудничества между советским и европейским автопромом. Сегодня Lada Natasha - не просто автомобиль, а символ эпохи, когда даже самые смелые идеи могли воплотиться в жизнь, несмотря на все сложности.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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