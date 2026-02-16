Уникальный квадроцикл из СССР с минимальным пробегом: как коллекционер нашел раритет, о котором мало кто слышал

16 февраля 2026, 07:57
Редкий советский квадроцикл ЗДК-175 4ШП найден в идеальном состоянии в Беларуси
Вышло исследование: в Беларуси обнаружен практически новый квадроцикл ЗДК-175 4ШП, выпущенный ограниченной серией в 90-х. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров и что делает ее по-настоящему уникальной - разбираемся в деталях.
Неожиданная находка в мире советской мототехники вновь привлекла внимание автолюбителей и коллекционеров. В Беларуси обнаружен практически новый квадроцикл ЗДК-175 4ШП, который сохранился в оригинальном состоянии и стал настоящей сенсацией среди ценителей редких транспортных средств, выяснил mlyn.by. Эта история важна не только как пример бережного отношения к технике, но и как напоминание о забытых возможностях отечественного автопрома, которые сегодня вызывают неподдельный интерес.
Петр Кабанович из Вилейского района пополнил свою внушительную коллекцию советских мотоциклов уникальным экземпляром, о существовании которого даже не подозревал. Квадроцикл ЗДК-175 4ШП, выпущенный в начале 90-х на Ковровском заводе имени Дегтярева, оказался настоящей редкостью: общий тираж составил всего около 500 штук, и до наших дней дошли единицы. Аппарат сохранил родную краску, оригинальные детали и даже не прошел обкатку - на одометре всего 526 километров.
Коллекция семьи Кабановичей насчитывает более полусотни мотоциклов советской эпохи, большинство из которых на ходу. За 35 лет увлечения им удалось собрать практически весь модельный ряд отечественных мотозаводов, включая легендарные «Уралы» и «Ижи». Однако именно этот квадроцикл стал для Петра настоящим открытием. В своем обзоре он эмоционально делится: «К своему стыду, я даже не знал, что в Советском Союзе делали такие машины».
ЗДК-175 4ШП разрабатывался как универсальное транспортное средство для различных сфер - от сельского хозяйства до коммунальных служб. Компактные размеры, принудительное охлаждение двигателя и простая конструкция делали его востребованным в условиях ограниченных ресурсов. Сегодня такие аппараты вызывают неподдельный интерес у энтузиастов, ведь большинство из них давно исчезли с дорог.
Особое внимание заслуживают детали: оригинальные колеса, характерный звук двигателя, знакомый по мотоциклам «Восход», и даже небольшие дефекты, вроде порванного по шву сиденья, которые лишь подчеркивают аутентичность техники. В сети находка вызвала бурную реакцию: одни поздравляют коллекционера с удачей, другие вспоминают собственный опыт общения с подобной техникой.
История с квадроциклом ЗДК-175 4ШП - это напоминание о том, что советский автопром был способен на неожиданные решения, многие из которых до сих пор остаются малоизвестными широкой публике. Для коллекционеров и любителей техники такие открытия становятся настоящими событиями, а для всех остальных - поводом взглянуть на историю отечественного машиностроения под новым углом.
