Почему эксклюзивный Rezvani Beast Alpha потерял в цене почти 50% и что скрывает его история

Редкий спорткар Rezvani Beast Alpha ушел с молотка за 111 000 долларов - причина удивляет

Спорткар Rezvani Beast Alpha, построенный на базе Lotus Elise, недавно был продан за сумму, почти вдвое меньшую от первоначальной стоимости. Несмотря на минимальный пробег, автомобиль вызвал вопросы у экспертов. В чем причина столь резкого падения цены и что стоит за этим случаем - разбираемся в деталях.

На недавнем аукционе в США произошла сделка, которая удивила многих поклонников эксклюзивных автомобилей и экспертов рынка. Редкий спорткар Rezvani Beast Alpha от калифорнийского ателье, который изначально оценивался в 200 000 долларов, ушел с молотка всего за 111 000 долларов. Пробег этого практически нового автомобиля составил всего 3 560 миль, что обычно предполагает высокую стоимость на вторичном рынке, однако столь заметное снижение цены оказалось не случайным.

Как отмечают специалисты, за внешней привлекательностью скрывается серьезная проблема, ставшая причиной выгоды для покупателя. Этот «зверь» построен на базе Lotus Elise, что само по себе является редкостью: машина отличается легким кузовом, высокой динамикой и необычной конструкцией. Тем не менее, в ходе торгов выяснилось, что у этого экземпляра есть «темное прошлое», которое напрямую повлияло на его ликвидность. Хотя подробности не раскрываются, эксперты предполагают, что речь может идти либо о серьезных повреждениях, либо о нюансах, возникших в процессе эксплуатации или тюнинга. На рынке эксклюзивных автомобилей даже незначительные детали способны обрушить цену.

Интересно, что подобные истории с резким падением стоимости становятся все более частыми. Например, недавно обсуждалась ситуация с электроседаном Audi RS e-tron GT, который после минимального пробега также был продан с внушительной скидкой. Такие случаи заставляют задуматься о рисках при покупке редких моделей и о том, как быстро может измениться их цена. Подробнее о тенденциях можно узнать в материале о неожиданном снижении цен на премиальный электрокар Audi RS e-tron GT после пробега в 13 тысяч километров .

Возвращаясь к Rezvani Beast Alpha, стоит отметить, что подобные автомобили часто привлекают внимание коллекционеров, но даже эксклюзивность не всегда гарантирует стабильную цену. В современных условиях, когда прозрачность истории машины становится ключевым фактором, покупатели обращают внимание не только на техническое состояние, но и на юридическую чистоту сделки. В итоге даже самые редкие спорткары могут потерять в цене из-за скрытых проблем.