Почему уникальный пикап Studebaker Champ 1964 года с кузовом-флатбедом может исчезнуть навсегда, если не найти нового владельца

Редкий Studebaker Champ 1964 года: грузовик из США, который еще не сдался

В Южной Каролине обнаружен редкий пикап Studebaker Champ 1964 года с кузовом-флатбедом - один из немногих уцелевших экземпляров. Несмотря на годы простоя, автомобиль на ходу, но требует срочного восстановления. Судьба машины решается прямо сейчас.

Истории о выживших американских пикапах всегда вызывают интерес, особенно когда речь идет о действительно традиционных моделях, которые вот-вот могут исчезнуть навсегда. Именно такой случай произошел в Южной Каролине, где на одной из заброшенных площадок был найден Studebaker Champ 1964 года с кузовом-флатбедом. Этот грузовик — не просто очередной ветеран, а настоящий раритет: в 1964 году было выпущено всего 2509 таких машин, и до наших дней дожили единицы.

Studebaker, известный своими легковыми автомобилями вроде Avanti и Golden Hawk, в свое время пытался закрепиться и на рынке грузовиков. В 1930-х компания начала выпуск пикапов на базе легковых моделей, а к концу 1950-х выпустила линейку — Champ. Интересно, что для создания этой модели производитель использовал детали от уже существующих машин: раму от старой серии E и переднюю часть от компактного седана Lark. Такой подход был вынужденным - бюджет на доработку нового грузовика составил всего 900 тысяч долларов, что по меркам автопрома даже такого времени, был крайне скромным.

В результате Champ получил своеобразный гибрид, который не смог добиться успеха легковых моделей Studebaker. За пять лет производства компания реализовала менее 28 тысяч экземпляров, а в 1964 году завод в Саут-Бенде закрылся. Сегодня такие машины встречаются редко, большинство из них давно были отправлены на металлолом или были разобраны на запчасти.

Этот конкретный экземпляр из Грей-Корта, Южная Каролина, удивляет тем, что, несмотря на долгие годы, простоя, он все еще на ходу. Внешне грузовик выглядит уставшим: кузов покрыт следами времени, местами проступает ржавчина, салон изношен, а под капотом царит беспорядок. Тем не менее, двигатель запускается, и машина способна передвигаться своим ходом. Под капотом установлен V8 объемом 4,2 литра (259 кубических дюймов) — это был средний вариант для Champ, который также предлагался с рядной «шестеркой» и более мощным V8 на 4,7 литра. Двигатель развивает 180 л.с. и работает в паре с трехступенчатым автоматом.

Владелец Studebaker Champ просит за него 4000 долларов. Вопрос о том, стоит ли спасать этот редкий экземпляр, остается открытым, ведь времени на раздумье почти не осталось.

