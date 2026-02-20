Почему уникальный пикап Studebaker Champ 1964 года с кузовом-флатбедом может исчезнуть навсегда, если не найти нового владельца

20 февраля 2026, 05:56
Редкий Studebaker Champ 1964 года: грузовик из США, который еще не сдался
Редкий Studebaker Champ 1964 года: грузовик из США, который еще не сдался
В Южной Каролине обнаружен редкий пикап Studebaker Champ 1964 года с кузовом-флатбедом - один из немногих уцелевших экземпляров. Несмотря на годы простоя, автомобиль на ходу, но требует срочного восстановления. Судьба машины решается прямо сейчас.
Истории о выживших американских пикапах всегда вызывают интерес, особенно когда речь идет о действительно традиционных моделях, которые вот-вот могут исчезнуть навсегда. Именно такой случай произошел в Южной Каролине, где на одной из заброшенных площадок был найден Studebaker Champ 1964 года с кузовом-флатбедом. Этот грузовик — не просто очередной ветеран, а настоящий раритет: в 1964 году было выпущено всего 2509 таких машин, и до наших дней дожили единицы.
Studebaker, известный своими легковыми автомобилями вроде Avanti и Golden Hawk, в свое время пытался закрепиться и на рынке грузовиков. В 1930-х компания начала выпуск пикапов на базе легковых моделей, а к концу 1950-х выпустила линейку — Champ. Интересно, что для создания этой модели производитель использовал детали от уже существующих машин: раму от старой серии E и переднюю часть от компактного седана Lark. Такой подход был вынужденным - бюджет на доработку нового грузовика составил всего 900 тысяч долларов, что по меркам автопрома даже такого времени, был крайне скромным.
В результате Champ получил своеобразный гибрид, который не смог добиться успеха легковых моделей Studebaker. За пять лет производства компания реализовала менее 28 тысяч экземпляров, а в 1964 году завод в Саут-Бенде закрылся. Сегодня такие машины встречаются редко, большинство из них давно были отправлены на металлолом или были разобраны на запчасти.
Этот конкретный экземпляр из Грей-Корта, Южная Каролина, удивляет тем, что, несмотря на долгие годы, простоя, он все еще на ходу. Внешне грузовик выглядит уставшим: кузов покрыт следами времени, местами проступает ржавчина, салон изношен, а под капотом царит беспорядок. Тем не менее, двигатель запускается, и машина способна передвигаться своим ходом. Под капотом установлен V8 объемом 4,2 литра (259 кубических дюймов) — это был средний вариант для Champ, который также предлагался с рядной «шестеркой» и более мощным V8 на 4,7 литра. Двигатель развивает 180 л.с. и работает в паре с трехступенчатым автоматом.
Владелец Studebaker Champ просит за него 4000 долларов. Вопрос о том, стоит ли спасать этот редкий экземпляр, остается открытым, ведь времени на раздумье почти не осталось.
Судьба уникальных автомобилей часто решается буквально в последний момент. Например, недавно на аукционе появился необычный кабриолет Plymouth Road Runner 1970 года с редкой комплектацией, вызвавший ажиотаж среди коллекционеров. Подробнее о нем можно узнать в материале о редком кабриолете Plymouth Road Runner 1970 года .
Похожие материалы
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее
-
20.02.2026, 20:25
АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси
АвтоВАЗ выступил с инициативой, которая может изменить подход к локализации автокомпонентов. Теперь детали из Беларуси могут стать ключом к новым баллам и льготам. Почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.Читать далее
Похожие материалы
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее
-
20.02.2026, 20:25
АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси
АвтоВАЗ выступил с инициативой, которая может изменить подход к локализации автокомпонентов. Теперь детали из Беларуси могут стать ключом к новым баллам и льготам. Почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.Читать далее