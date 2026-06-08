Редкая машина ТагАЗа стоит дешевле новой Нивы и удивляет мотором Mercedes

Редкий Tagaz Tager с мотором Mercedes выставлен на продажу в Сургуте

В Сургуте появился в продаже необычный пятидверный Tagaz Tager с малым пробегом и мотором Mercedes. Почему этот внедорожник вызывает интерес у знатоков, чем он отличается от других и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно. Цена сопоставима с новой Lada Niva Legend, но есть нюансы, которые часто упускают из виду.

В Сургуте появился в продаже необычный пятидверный Tagaz Tager с малым пробегом и мотором Mercedes. Почему этот внедорожник вызывает интерес у знатоков, чем он отличается от других и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно. Цена сопоставима с новой Lada Niva Legend, но есть нюансы, которые часто упускают из виду.

На российском рынке редко встречаются автомобили, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Именно такой случай произошел в Сургуте, где выставлен на продажу уникальный пятидверный Tagaz Tager с пробегом всего 67 000 километров. Эта новость важна для тех, кто ищет не просто транспорт, а редкий и практичный внедорожник с интересной историей и техническими особенностями.

Tagaz Tager - это лицензионная копия второго поколения корейского SsangYong Korando, но с одной важной деталью: у оригинального Korando никогда не было пятидверной версии. Российский завод ТагАЗ решил восполнить этот пробел, предложив покупателям более практичный кузов, что сразу выделило Tager на фоне конкурентов. Под капотом этого экземпляра установлен бензиновый двигатель Mercedes M111 объемом 2,3 литра и мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механикой. Такой мотор известен своей надежностью и простотой обслуживания, что особенно ценно для российских условий.

Второе поколение SsangYong Korando появилось в 1996 году и строилось на укороченной платформе от Musso. В Южной Корее выпуск модели завершился в 2006 году, а уже через два года на ТагАЗе стартовало производство Tager. Помимо бензиновых моторов Mercedes, на эти внедорожники устанавливали и дизельные агрегаты OM601 и OM602, а также более мощные шестицилиндровые M104. Однако именно сочетание пятидверного кузова и мотора M111 встречается крайне редко, что делает этот автомобиль настоящей находкой для коллекционеров и ценителей необычных машин.

Цена вопроса - 1 300 000 рублей. Это примерно столько же, сколько стоит новая Lada Niva Legend, но Tager предлагает не только просторный салон, но и узнаваемый дизайн, а также немецкий двигатель, который редко встречается в массовых российских моделях. Для сравнения, на рынке подержанных внедорожников подобные предложения появляются нечасто, а спрос на редкие версии стабильно высок. Кстати, интерес к необычным и редким автомобилям в России растет, что подтверждает и появление на рынке других уникальных экземпляров, например, как недавно было отмечено в материале о продаже Toyota Sequoia с честным пробегом в Гомеле - подробности о редких предложениях на рынке.

Важно отметить, что Tagaz Tager с мотором Mercedes M111 - это не просто копия зарубежной модели, а самостоятельный продукт, адаптированный под российские реалии. Автомобиль сочетает в себе простоту конструкции, доступность запчастей и надежность агрегатов. Судя по имеющимся данным, такие машины могут стать отличным выбором для тех, кто ценит индивидуальность и не хочет переплачивать за новые, но менее интересные автомобили. В условиях, когда рынок новых машин переживает непростые времена, подобные предложения выглядят особенно привлекательно для прагматичных покупателей.