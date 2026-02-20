Недостающее звено космоса: черная дыра-изгой сожрала звезду за месяц

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

20 февраля 2026, 00:13

Обнаружен редкий тип черной дыры: она нарушила все правила

Вышло исследование: астрономы впервые за долгое время зафиксировали редкое явление - звезда была разорвана на части черной дырой необычного типа. Почему эта находка может изменить представления о строении Вселенной и что это значит для будущих открытий - в нашем материале.

Вышло исследование: астрономы впервые за долгое время зафиксировали редкое явление - звезда была разорвана на части черной дырой необычного типа. Почему эта находка может изменить представления о строении Вселенной и что это значит для будущих открытий - в нашем материале.

Новость, которая может перевернуть привычные взгляды на космос, пришла из мира астрономии: ученые зафиксировали крайне редкое явление - звезда была буквально разорвана на части черной дырой, которая не похожа ни на одну из известных ранее. Это открытие важно не только для специалистов, но и для всех, кто интересуется устройством Вселенной, ведь речь идет о так называемой промежуточной черной дыре - объекте, который долгое время оставался загадкой для науки.

Для российских автолюбителей эта новость может показаться далекой, но на самом деле она напрямую связана с тем, как мы понимаем развитие технологий, в том числе и в автомобильной отрасли. Ведь многие современные решения, от навигации до систем безопасности, основаны на открытиях, сделанных в космосе. А значит, чем больше мы знаем о Вселенной, тем быстрее появляются новые технологии на дорогах.

Необычный сигнал из глубин космоса

В октябре 2022 года астрономы заметили оптическую вспышку, которая длилась чуть больше месяца. Обычно подобные события, когда звезда попадает в гравитационную ловушку черной дыры, наблюдаются в центре галактик и продолжаются сотни дней. Но в этот раз все было иначе: вспышка произошла на расстоянии около 10 тысяч световых лет от центра галактики, где обычно обитают сверхмассивные черные дыры.

Это сразу насторожило ученых. Они поняли, что столкнулись с чем-то необычным - черная дыра, вызвавшая разрушение звезды, находилась не в центре, а на окраине галактики. Такой сценарий крайне редок и указывает на существование промежуточных черных дыр, которые до сих пор почти не удавалось обнаружить.

Промежуточные черные дыры: недостающий элемент

В науке давно известно о двух типах черных дыр: звездных, которые образуются после гибели массивных звезд, и сверхмассивных, находящихся в центрах галактик. Между ними - огромный разрыв по массе, который теоретически должны заполнять промежуточные черные дыры. Но найти их крайне сложно: они не такие яркие, как сверхмассивные, и не такие «шумные», как звездные.

По словам исследователей, именно такие объекты могут быть ключевым звеном в эволюции галактик. Считается, что сверхмассивные черные дыры вырастают из слияния меньших, и промежуточные дыры - важная часть этой цепочки. Однако до сих пор их существование подтверждалось лишь косвенно, и только единичные случаи вызывали доверие у научного сообщества.

Где прячутся эти загадочные объекты

Астрономы предполагают, что промежуточные черные дыры могут скрываться в плотных скоплениях звезд - так называемых шаровых скоплениях или ультракомпактных карликовых галактиках. Именно в таких местах звезды находятся настолько близко друг к другу, что вероятность их встречи с черной дырой резко возрастает.

В новом случае вспышка произошла именно в таком скоплении, что подтверждает теорию о «фабриках» черных дыр. Ученые отмечают, что подобные системы создают идеальные условия для роста черных дыр за счет слияния и столкновений звезд. Это открывает новые возможности для поиска подобных объектов в других галактиках.

Что это значит для будущих исследований

Открытие промежуточной черной дыры не только подтверждает существование этого класса объектов, но и дает ученым новый инструмент для изучения эволюции галактик. В ближайшие годы, когда начнет работу обсерватория Веры Рубин, ожидается настоящий прорыв в поиске подобных явлений. Новые технологии позволят отслеживать миллионы звездных скоплений и фиксировать редкие события, подобные тому, что произошло в 2022 году.

Для автолюбителей это еще один пример того, как фундаментальные открытия в космосе могут со временем повлиять на развитие технологий на Земле. Ведь именно благодаря таким исследованиям появляются новые материалы, системы навигации и даже методы прогнозирования дорожных ситуаций. Наука не стоит на месте, и каждое подобное открытие - шаг к новым возможностям, которые однажды окажутся в наших автомобилях.

