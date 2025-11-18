Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 18:37

Редкий Toyota Land Cruiser FJ60 1984 года за 2,4 млн рублей: стоит ли своих денег

Классика на пике спроса: почему старые внедорожники Toyota не дешевеют – сравнение с рынком

Toyota Land Cruiser FJ60 1984 года выставлен за 2,4 млн рублей. Продавец ссылается на более дорогие сделки на аукционах. Состояние внедорожника достойное, несмотря на возраст и пробег. Интерес к таким моделям стабильно высок. Внутри и снаружи сохранились оригинальные детали. Цена вызывает вопросы у покупателей.

На рынке подержанных автомобилей иногда встречаются экземпляры, которые вызывают бурю эмоций у поклонников классики. Один из таких случаев — продажа Toyota Land Cruiser FJ60 1984 года за 2,4 миллиона рублей. Продавец аргументирует стоимость ссылаясь на более дорогие сделки на популярных аукционах, где аналогичные внедорожники уходят за значительную сумму. Но действительно ли этот автомобиль стоит своих денег?

Внешне Land Cruiser сразу бросается в глаза ярко-красным цветом кузова и фирменными полосками в стиле 80-х. Несмотря на возраст и пробег в 240 тысяч километров, лакокрасочное покрытие выглядит свежо, хромированные детали и массивные шины Goodyear Wrangler придают автомобилю солидность. Бамперы были сняты и установлены заново, чтобы добиться идеальной геометрии, а рама была обработана антикоррозийным составом. Продавец также обращает внимание на замену амортизаторов и профилактику тормозных барабанов, что говорит о внимательном отношении к техническому состоянию машины.

Под капотом установлен проверенный временем рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 4,0 литра, выдающий 135 лошадиных сил и 285 Нм крутого момента. В паре с ним работает механическая коробка передач и подключаемый полный привод. Мотор выглядит чистым, подкапотное пространство не вызывает нареканий. Для любителей настоящей механики и простых конструкций этот вариант может стать предпочтительным выбором.

Салон автомобиля выполнен в атмосфере 80-х: простые формы, минимум электроники и только самое необходимое. Водительское сиденье заметно изношено, но остальные элементы интерьера — пассажирское кресло, задний диван и дверные карты — выглядят вполне достойно. Все регулировки и стеклоподъемники здесь механические, кондиционер, скорее всего, еще на старом фреоне, штатная магнитола отсутствует. Тем не менее, автомобиль имеет чисто юридический статус и недавно прошел проверку на токсичность выхлопа.

Цена в 2,4 миллиона рублей может показаться завышенной, особенно если сравнивать с предложениями на локальных площадках. Однако спрос на старые Land Cruiser стабильно высок, и такие машины редко появляются в продаже. Продавец утверждает, что на аукционах подобные экземпляры уходят еще дороже, но стоит помнить: не каждый готов платить за ностальгию и классическую надежность такие деньги. Вопрос, стоит ли этот внедорожник своих денег, остается открытым — все зависит от того, насколько вы цените классику и готовы ли инвестировать в автомобиль со стилем.

