Открытый спорткар с тюнингом и чистым титулом ищет нового владельца – сколько дадут за MR2?

28 ноября 2025, 22:04
Редкий Toyota MR2 Spyder 2003 года с пробегом выставлен на аукцион без резерва
Редкий Toyota MR2 Spyder 2003 года с пробегом выставлен на аукцион без резерва
На онлайн-аукционе появился необычный Toyota MR2 Spyder 2003 года. Машина с пробегом менее 73 тысяч миль и чистым титулом. Владелец добавил несколько доработок. Аукцион проходит без резерва. Интрига – сколько предложат за этот спорткар?
Любители японских спорткаров получили шанс заполучить в коллекцию интересный экземпляр: на одном из онлайн-аукционов выставлен Toyota MR2 Spyder 2003 года выпуска. Машина продается без резерва, что означает – ее получит тот, кто предложит самую высокую цену, независимо от итоговой суммы. Автомобиль находится в Ли-Саммите, штат Миссури, и имеет чистый титул штата Канзас. Пробег составляет чуть меньше 73 тысяч миль, что эквивалентно примерно 117,5 тысячам километров.
Кузов окрашен в серебристый оттенок Silver Streak Mica, а салон выполнен в черном цвете. В оснащение входят механически складывающийся мягкий верх, 15-дюймовые передние и 16-дюймовые задние диски, круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники, центральный замок, электропривод зеркал, кожаная отделка сидений и алюминиевые педали. Владелец не обошел стороной и тюнинг: в салоне появились новая мультимедийная система, карбоновый рычаг КПП и перетянутое рулевое колесо.
Внешность MR2 Spyder также получила несколько доработок. На передней части красуется JDM-логотип, установлен новый сплиттер с поддерживающими штангами, сзади появились диффузор и спойлер, а по бокам – пороги. Красные суппорты тормозов завершают образ. Все эти изменения были указаны продавцом в объявлении.
Техническое состояние автомобиля поддерживалось на должном уровне: недавно были заменены втулки стабилизатора, прокладка клапанной крышки, воздушный и салонный фильтры, а также масло с фильтром. Однако, как и у большинства машин с историей, у этого MR2 есть свои нюансы: трещина на переднем бампере, потускневшие фары, смещенный задний бампер, сколы и царапины по кузову, повреждения на левых колесах, коррозия на некоторых элементах снизу и под капотом, а также износ сидений и отделки салона. Кроме того, в 2009 году автомобиль попадал в ДТП, в результате которого, по данным Carfax, получил незначительные повреждения.
Двигатель у MR2 расположен сзади – это рядная «четверка» объемом 1,8 литра, которая работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Мощность составляет 138 л.с. и 170 Нм крутящего момента, которые передаются на задние колеса. В комплекте с машиной идет руководство пользователя и один ключ. С августа этого года автомобиль находится у текущего продавца.
Аукцион завершится в следующий четверг, 4 декабря 2025 года. На момент написания материала максимальная ставка составляла всего 250 долларов, но до окончания торгов еще достаточно времени, чтобы цена выросла. Для поклонников японских родстеров это шанс приобрести редкий и интересный экземпляр с историей и индивидуальностью. Какую сумму вы бы предложили за такой MR2 Spyder?
Похожие материалы Тойота
-
28.11.2025, 21:09
Mercury Marauder 2002: как не родился современный американский маслкар для джентльменов
В начале 2000-х Mercury попыталась удивить публику новым взглядом на маслкары. Концепт Marauder обещал стиль и мощь, но до конвейера дошла лишь скромная версия. Почему так произошло? Узнайте, как один из самых ярких проектов марки остался только мечтой.Читать далее
-
28.11.2025, 20:58
Редкий Pontiac Firebird Formula WS6 1989 года простоял 20 лет в сарае Кентукки
В конце 80-х американские маслкары переживали не лучшие времена. Но даже среди компромиссных моделей встречались настоящие жемчужины. Одна из них — Pontiac Firebird Formula WS6, который долгие годы провел в заброшенном сарае. Его история полна неожиданных поворотов и разочарований. Почему уникальный автомобиль оказался в таком состоянии? Читайте подробности.Читать далее
-
28.11.2025, 20:46
Владелец перепродал Mercedes-AMG G 63 2026 года через месяц и заработал крупную сумму
Владелец Mercedes-AMG G 63 2026 года решил расстаться с автомобилем всего через месяц после покупки. Машина с минимальным пробегом ушла новому хозяину по цене, значительно превышающей изначальную. Почему такие сделки становятся все более популярными и что привлекает покупателей к люксовым внедорожникам – читайте в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 20:38
Среднемоторный Cadillac V-Series мог бы стать настоящим американским суперкаром
Cadillac всегда ассоциировался с роскошью, но не со спорткарами. Почему бренд так и не решился на выпуск настоящего среднемоторного суперкара? История могла бы сложиться иначе. Узнайте, что мешает Cadillac войти в элиту спортивных автомобилей.Читать далее
-
28.11.2025, 20:21
Mazda CX-5 2026: новое поколение с Google Built-In и ИИ Gemini в салоне
Mazda CX-5 третьего поколения официально дебютировал в Европе, США и Австралии. Кроссовер стал крупнее, получил смелый дизайн и почти полностью избавился от кнопок. В салоне теперь интегрированы Google Built-In и искусственный интеллект Gemini. Какие еще перемены ждут поклонников модели?Читать далее
-
28.11.2025, 20:11
General Motors снял ограничения на перепродажу Corvette E-Ray и Z06 в 2025 году
General Motors изменил правила для владельцев Corvette. Теперь E-Ray и Z06 можно продавать без ограничений. Но для ZR1 и ZR1X ограничения сохраняются. Дилеры уже получили новые инструкции. Подробности о причинах и последствиях решения читайте далее.Читать далее
-
28.11.2025, 20:02
Редкий Ford Model T 1926 года: стоит ли покупать пикап за 1,8 млн рублей
На продажу выставлен уникальный Ford Model T 1926 года выпуска. Автомобиль сохранил оригинальные детали и оснащен электростартером. Цена составляет 1,8 млн рублей, но продавец готов обсуждать стоимость. В материале разбираемся, насколько это выгодное предложение и что скрывает почти вековой пикап.Читать далее
-
28.11.2025, 19:53
Редкий Mercury Cougar XR-7 простоял в сарае 40 лет и удивил пробегом
Mercury Cougar XR-7 обнаружили после 40 лет простоя. Автомобиль сохранился в удивительном состоянии. Его редкость поражает даже знатоков. Необычный пробег и история делают его настоящей находкой. Почему этот экземпляр так ценен, читайте далее.Читать далее
-
28.11.2025, 19:42
Fiat Grande Panda 2026 для Великобритании: электрокар с ретро-дисками и новым оснащением
Продажи Fiat в Великобритании резко снизились. Причины падения кроются в смене моделей и жесткой конкуренции. Новый электрокар Grande Panda может изменить ситуацию. Узнайте, как Fiat планирует вернуть интерес покупателей.Читать далее
-
28.11.2025, 18:12
Фургон Wingamm Brownie 2026 года может стать хитом среди автодомов
Wingamm выходит на рынок США, но модель Brownie пока остается в Европе. Почему этот автодом 2026 года может изменить представление о путешествиях? В чем его уникальность и стоит ли ждать его появления в Америке? Подробности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
28.11.2025, 21:09
Mercury Marauder 2002: как не родился современный американский маслкар для джентльменов
В начале 2000-х Mercury попыталась удивить публику новым взглядом на маслкары. Концепт Marauder обещал стиль и мощь, но до конвейера дошла лишь скромная версия. Почему так произошло? Узнайте, как один из самых ярких проектов марки остался только мечтой.Читать далее
-
28.11.2025, 20:58
Редкий Pontiac Firebird Formula WS6 1989 года простоял 20 лет в сарае Кентукки
В конце 80-х американские маслкары переживали не лучшие времена. Но даже среди компромиссных моделей встречались настоящие жемчужины. Одна из них — Pontiac Firebird Formula WS6, который долгие годы провел в заброшенном сарае. Его история полна неожиданных поворотов и разочарований. Почему уникальный автомобиль оказался в таком состоянии? Читайте подробности.Читать далее
-
28.11.2025, 20:46
Владелец перепродал Mercedes-AMG G 63 2026 года через месяц и заработал крупную сумму
Владелец Mercedes-AMG G 63 2026 года решил расстаться с автомобилем всего через месяц после покупки. Машина с минимальным пробегом ушла новому хозяину по цене, значительно превышающей изначальную. Почему такие сделки становятся все более популярными и что привлекает покупателей к люксовым внедорожникам – читайте в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 20:38
Среднемоторный Cadillac V-Series мог бы стать настоящим американским суперкаром
Cadillac всегда ассоциировался с роскошью, но не со спорткарами. Почему бренд так и не решился на выпуск настоящего среднемоторного суперкара? История могла бы сложиться иначе. Узнайте, что мешает Cadillac войти в элиту спортивных автомобилей.Читать далее
-
28.11.2025, 20:21
Mazda CX-5 2026: новое поколение с Google Built-In и ИИ Gemini в салоне
Mazda CX-5 третьего поколения официально дебютировал в Европе, США и Австралии. Кроссовер стал крупнее, получил смелый дизайн и почти полностью избавился от кнопок. В салоне теперь интегрированы Google Built-In и искусственный интеллект Gemini. Какие еще перемены ждут поклонников модели?Читать далее
-
28.11.2025, 20:11
General Motors снял ограничения на перепродажу Corvette E-Ray и Z06 в 2025 году
General Motors изменил правила для владельцев Corvette. Теперь E-Ray и Z06 можно продавать без ограничений. Но для ZR1 и ZR1X ограничения сохраняются. Дилеры уже получили новые инструкции. Подробности о причинах и последствиях решения читайте далее.Читать далее
-
28.11.2025, 20:02
Редкий Ford Model T 1926 года: стоит ли покупать пикап за 1,8 млн рублей
На продажу выставлен уникальный Ford Model T 1926 года выпуска. Автомобиль сохранил оригинальные детали и оснащен электростартером. Цена составляет 1,8 млн рублей, но продавец готов обсуждать стоимость. В материале разбираемся, насколько это выгодное предложение и что скрывает почти вековой пикап.Читать далее
-
28.11.2025, 19:53
Редкий Mercury Cougar XR-7 простоял в сарае 40 лет и удивил пробегом
Mercury Cougar XR-7 обнаружили после 40 лет простоя. Автомобиль сохранился в удивительном состоянии. Его редкость поражает даже знатоков. Необычный пробег и история делают его настоящей находкой. Почему этот экземпляр так ценен, читайте далее.Читать далее
-
28.11.2025, 19:42
Fiat Grande Panda 2026 для Великобритании: электрокар с ретро-дисками и новым оснащением
Продажи Fiat в Великобритании резко снизились. Причины падения кроются в смене моделей и жесткой конкуренции. Новый электрокар Grande Panda может изменить ситуацию. Узнайте, как Fiat планирует вернуть интерес покупателей.Читать далее
-
28.11.2025, 18:12
Фургон Wingamm Brownie 2026 года может стать хитом среди автодомов
Wingamm выходит на рынок США, но модель Brownie пока остается в Европе. Почему этот автодом 2026 года может изменить представление о путешествиях? В чем его уникальность и стоит ли ждать его появления в Америке? Подробности – в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве