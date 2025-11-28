Открытый спорткар с тюнингом и чистым титулом ищет нового владельца – сколько дадут за MR2?

Редкий Toyota MR2 Spyder 2003 года с пробегом выставлен на аукцион без резерва

На онлайн-аукционе появился необычный Toyota MR2 Spyder 2003 года. Машина с пробегом менее 73 тысяч миль и чистым титулом. Владелец добавил несколько доработок. Аукцион проходит без резерва. Интрига – сколько предложат за этот спорткар?

Любители японских спорткаров получили шанс заполучить в коллекцию интересный экземпляр: на одном из онлайн-аукционов выставлен Toyota MR2 Spyder 2003 года выпуска. Машина продается без резерва, что означает – ее получит тот, кто предложит самую высокую цену, независимо от итоговой суммы. Автомобиль находится в Ли-Саммите, штат Миссури, и имеет чистый титул штата Канзас. Пробег составляет чуть меньше 73 тысяч миль, что эквивалентно примерно 117,5 тысячам километров.

Кузов окрашен в серебристый оттенок Silver Streak Mica, а салон выполнен в черном цвете. В оснащение входят механически складывающийся мягкий верх, 15-дюймовые передние и 16-дюймовые задние диски, круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники, центральный замок, электропривод зеркал, кожаная отделка сидений и алюминиевые педали. Владелец не обошел стороной и тюнинг: в салоне появились новая мультимедийная система, карбоновый рычаг КПП и перетянутое рулевое колесо.

Внешность MR2 Spyder также получила несколько доработок. На передней части красуется JDM-логотип, установлен новый сплиттер с поддерживающими штангами, сзади появились диффузор и спойлер, а по бокам – пороги. Красные суппорты тормозов завершают образ. Все эти изменения были указаны продавцом в объявлении.

Техническое состояние автомобиля поддерживалось на должном уровне: недавно были заменены втулки стабилизатора, прокладка клапанной крышки, воздушный и салонный фильтры, а также масло с фильтром. Однако, как и у большинства машин с историей, у этого MR2 есть свои нюансы: трещина на переднем бампере, потускневшие фары, смещенный задний бампер, сколы и царапины по кузову, повреждения на левых колесах, коррозия на некоторых элементах снизу и под капотом, а также износ сидений и отделки салона. Кроме того, в 2009 году автомобиль попадал в ДТП, в результате которого, по данным Carfax, получил незначительные повреждения.

Двигатель у MR2 расположен сзади – это рядная «четверка» объемом 1,8 литра, которая работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Мощность составляет 138 л.с. и 170 Нм крутящего момента, которые передаются на задние колеса. В комплекте с машиной идет руководство пользователя и один ключ. С августа этого года автомобиль находится у текущего продавца.

Аукцион завершится в следующий четверг, 4 декабря 2025 года. На момент написания материала максимальная ставка составляла всего 250 долларов, но до окончания торгов еще достаточно времени, чтобы цена выросла. Для поклонников японских родстеров это шанс приобрести редкий и интересный экземпляр с историей и индивидуальностью. Какую сумму вы бы предложили за такой MR2 Spyder?