Его списали в 1954-м, а нашли в чаще леса: необычная судьба трамвая Питера Уитта 1921 года

10 июня 2026, 13:10
Редкий трамвай из Торонто 1921 года найден в лесу: как он оказался в Онтарио
Редкий трамвай из Торонто 1921 года найден в лесу: как он оказался в Онтарио
В лесах центрального Онтарио обнаружен уникальный трамвай Peter Witt, выпущенный для Торонто в начале XX века. Его судьба - пример того, как техника прошлого может неожиданно напомнить о себе спустя десятилетия. Почему такие находки важны для истории транспорта и что они говорят о развитии городской среды - в нашем материале.
В лесах небольшого города Халибертон, что в центральной части Онтарио, был обнаружен необычный артефакт — старинный трамвай Питера Уитта, выпущенный для Торонто в начале 1920-х годов. Эта находка сразу привлекла внимание не только любителей транспорта, но и тех, кто интересуется городской средой. Судьба этого трамвая — техники, некогда бывшей частью повседневной жизни мегаполиса — может помочь, спустя какое-то время, переместиться в прошлое.
Трамвай оказался в лесу после того, как его списали из городского парка в 1954 году. Затем он был приобретён лесозаготовительной компанией, чтобы использовать его сначала для рабочих, а затем — как склад для инструментов. Со временем вагон забросили, и он превратился в ржавую капсулу времени, спрятанную среди деревьев. Теперь его состояние оставляет желать лучшего: от былого блеска остался лишь металлический остов, покрытый следами времени и погодными условиями.
Питер Уитт — это не просто трамвай, а целая эпоха в истории общественного транспорта Канады. Модель была разработана в 1914 году и быстро распространилась в Северной Америке. В Торонто между 1921 и 1923 годами было выпущено 350 таких вагонов, которые производили сразу несколько канадских компаний. Большинство из них работали на стандартных маршрутах до конца 1930-х годов, а затем постепенно уступили место более современным моделям. Массовое списание произошло в 1954 году, когда в Торонто открылась первая линия метро, а окончательно «Питер Уитт» исчез с улиц города в 1965-м.
Интересно, что подобные находки не так уж редки для Канады и США. Старые вагоны, списанные с городских линий, часто используются в качестве бытовок, складов или даже дачных домиков. Однако далеко не все из них дожили до наших дней. По данным Фондового музея, в целости сохранилось не более десяти экземпляров «Питера Уитта», часть из которых находится в музеях Онтарио и Квебека, а некоторые — в США, например, в Музее железной дороги Северного Огайо и Музее троллейбусов Береговой линии в Коннектикуте.
Судьба трамвая из Торонто — напоминание о том, как быстро меняется городской транспорт и как важно сохранять его следы для будущего развития. Даже если восстановить такой вагон практически невозможно, его история позволяет взглянуть на развитие городов под новым углом. Важно помнить, что подобные находки — это не просто ржавый металл, а часть культурной памяти и свидетельство технического прогресса XX века.
В России интерес к подобной истории тоже растёт. Например, тема переоборудования устаревших транспортных средств в необычные объекты становится всё более популярной, как это видно на примере современных автодомов на базе микроавтобусов . Подобные проекты показывают, что даже списанная техника может получить вторую жизнь - пусть и не всегда в идеальном состоянии.
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