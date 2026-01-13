Неожиданный тандем: советская классика и немецкая мощь – что скрывает этот внедорожник?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 11:15

В продаже появился уникальный УАЗ 469 Maraton TD с турбодизелем Mercedes-Benz. Автомобиль прошел полную реставрацию и готов к эксплуатации. В комплекте – запасные части и свежий техосмотр. Подробности о необычном экземпляре – в нашем материале.

На рынке появился по-настоящему необычный экземпляр – УАЗ 469 Maraton TD, выпущенный в 1970 году и оснащенный турбодизельным мотором Mercedes-Benz объемом 2,5 литра. Этот внедорожник не просто отреставрирован, а доведен до состояния, когда его хочется использовать каждый день, а не прятать под чехлом в гараже.

Как выяснил 110km.ru, реставрация машины завершилась в Германии в 2017 году, после чего автомобиль эксплуатировался аккуратно и без фанатизма. В отличие от музейных экспонатов, этот УАЗ не боится дорог и готов к новым приключениям. Владелец не скрывает: есть возрастные следы эксплуатации, но они только подчеркивают честность истории машины.

Главная изюминка – дизельный двигатель Mercedes-Benz, выдающий около 90 лошадиных сил. Такой мотор славится не только надежностью, но и отличной ремонтопригодностью. Запчасти доступны, а ресурс вызывает уважение даже у скептиков. В сочетании с механической коробкой передач и полным приводом, этот УАЗ превращается в универсального бойца для любых задач – от охоты до зимних поездок по бездорожью.

фото: AutoScout

Салон автомобиля рассчитан на семь человек. Кожаные сиденья сохранились в отличном состоянии, а интерьер радует простотой и практичностью. Среди опций – складная крыша, дополнительная светотехника, фаркоп и запаска на задней двери. Внедорожные качества машины не вызывают сомнений: высокий клиренс, прочная рама и уверенность на любом покрытии.

Особое внимание заслуживает комплект запасных частей, который идет в придачу к автомобилю. Владелец предлагает новый топливный насос Bosch, второй комплект шин на легкосплавных дисках и множество других деталей. Это не просто приятный бонус, а реальная гарантия того, что с эксплуатацией не возникнет неожиданных проблем.

Документы в полном порядке: немецкая регистрация, статус классического автомобиля, свежий техосмотр до августа 2027 года. Пробег – 77 тысяч километров, что для подобной техники выглядит весьма скромно. Цвет кузова – сдержанный серый, подчеркивающий утилитарный характер машины. Владелец просит за уникальный 55-летний внедорожник солидные 15 тысяч евро или порядка 1,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

фото: AutoScout

УАЗ 469 Maraton TD с турбодизелем Mercedes-Benz – это не просто редкая модификация, а настоящий артефакт для ценителей советской техники и необычных проектов. Такой автомобиль способен удивить даже искушенного коллекционера, а уж для любителей активного отдыха или охоты – это находка. В условиях современного рынка подобные предложения появляются крайне редко, и упускать шанс познакомиться с таким экземпляром было бы ошибкой.

Упомянутые марки: УАЗ
