Уникальный шанс купить легендарный советский микроавтобус в идеальном состоянии, но очень дорого

Почти новую Буханку 1982 года продают по цене китайского кроссовера

На рынке появился необычный экземпляр УАЗ Буханки. Машина прошла капитальный ремонт. Салон трансформируется в спальное место. Состояние автомобиля удивляет даже знатоков. Подробности – в нашем материале.

В Западной Германии выставили на продажу по-настоящему уникальный экземпляр – Буханка, выпущенная в июле 1982 года. Как выяснил 110km.ru, этот автомобиль не просто сохранился до наших дней, а был полностью восстановлен до состояния, близкого к заводскому. Владелец провел масштабную работу по обновлению всех ключевых узлов и агрегатов, уделив особое внимание деталям и оригинальности.

Машина оснащена гидроусилителем руля, что значительно облегчает управление, особенно в городских условиях и на бездорожье. Привод на все колеса позволяет уверенно чувствовать себя на любых дорогах, а вместительный салон рассчитан на семь пассажиров. Такой вариант отлично подойдет для большой семьи или компании друзей, которые любят путешествовать и открывать новые маршруты.

Особое внимание заслуживает трансформация задней части салона. Всего за пару минут сиденья превращаются в просторное спальное место размером 1,80 на 1,40 метра. Это решение делает эту Буханку отличным выбором для автотуризма, кемпинга или длительных поездок за город. Внутри достаточно места для комфортного отдыха, а благодаря продуманной конструкции можно быстро сменить конфигурацию салона под свои нужды.

фото: AutoScout

Состояние автомобиля вызывает уважение: кузов не имеет следов коррозии, лакокрасочное покрытие выглядит свежо, а все элементы интерьера аккуратно восстановлены. Несмотря на возраст, Буханка готова к эксплуатации и не требует дополнительных вложений. Такой автомобиль способен стать не только средством передвижения, но и настоящим предметом гордости для коллекционера или ценителя советской техники.

УАЗ Буханка 1982 года выпуска – это не просто транспорт, а часть истории советского автопрома. Машина сочетает в себе аутентичность, надежность и практичность. Подобные экземпляры встречаются крайне редко, особенно в таком состоянии. Для тех, кто ищет необычный автомобиль с характером и историей, этот вариант станет отличным выбором. Продавец отмечает, что продажа осуществляется напрямую, без посредников. Цена довольно солидная - 29 900 евро или порядка 2,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. За эти деньги вполне можно присмотреть себе новый автомобиль, например, Haval Jolion в топовой комплектации Tech+ с автоматической КП и полным приводом.