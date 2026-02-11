Почему уникальный универсал Edsel Bermuda 1958 года стал символом провала и мечтой коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 20:50

Edsel Bermuda 1958 года - редкий универсал, выпускавшийся всего один год. Необычный дизайн, мощный V8 и ограниченный тираж делают его желанным трофеем для ценителей классики. Сейчас этот экземпляр нуждается в полном восстановлении.

Автомобильный рынок XX века знал немало громких провалов, но история Edsel Bermuda 1958 года выделяется даже на этом фоне. Этот универсал – не просто редкая находка, а настоящий символ амбиций, которые не оправдались. Сегодня такие машины встречаются редко, и каждый сохранившийся экземпляр вызывает ажиотаж среди коллекционеров.

Edsel Bermuda появился на свет как отдельное подразделение Форда, которое пророчило большое будущее. Однако уже через три года после того, как запуск проекта был закрыт, компания понесла колоссальные неисправности. Причины неудач были комплексными: слишком смелый внешний вид, ценовая политика, близость к Меркурию и технические проблемы. К тому же, экономический спад 1957-1958 годов и неудачная маркетинговая стратегия сыграли свою роль. В результате из семи моделей Edsel только две дожили до 1960 года, а остальные исчезли.

Уникальность и особенности Edsel Bermuda 

Edsel Bermuda — это вершина линейки универсалов марки, представленная только в 1958 году. Помимо него, в гамме были еще Roundup и Villager, но именно Edsel Bermuda считались самой престижной. Автомобиль строился на платформе Ford с колесной базой 116 дюймов, что располагало просторным салоном и солидным внешним видом. Выдающейся чертой стала передняя часть с так называемым «лошадиным воротником» — дизайнерским стилем, вызывавшим немало споров среди автолюбителей.

Внутри Edsel Bermuda выделялась богатая отделка и декоративные элементы под дерево, что подчеркивало статус модели. Под капотом устанавливался только один двигатель — 5,9-литровый V8 серии FE, выдающий 303 лошадиные силы и 542 Нм крутящего момента. Коробка передач могла быть как механической, так и автоматической, что для конца 1950-х годов считалось признаком прогресса.

Редкость и состояние находки

В 1958 году было выпущено всего 2 235 экземпляров Edsel Bermuda, из них 1 456 - шестиместные версии, а остальные - девятиместные. Для сравнения базовый универсал Roundup разошелся тиражом менее тысячи штук. Сегодня найти живые экземпляры Edsel Bermuda - большая удача. Представленный автомобиль, обнаруженный в Вайоминге, выглядит неплохо: кузов практическицелый, салон в двухцветной зеленой гамме требует лишь частичной реставрации, ржавчина минимальна.

Однако не обошлось без проблем. Отсутствуют радиатор и часть трансмиссии, двигатель демонтирован и требует капитального ремонта. Тем не менее, мотор идет в комплекте, что важно для аутентичности. Внешний вид автомобиля тоже требует внимания: декоративные панели под дерево сильно пострадали, хотя редкая однотонная зеленая окраска все еще держится.

Рынок и перспективы

Продавец оценивает этот экземпляр в 14 000 долларов, указывая, что торга не будет. Для сравнения, полностью восстановленные Edsel Bermuda на аукционах за последние 12 лет уходили по средней цене в 51 700 долларов, рекордная цена — 165 000 долларов за машину, принадлежащую Эдселу Форду II. 

Edsel Bermuda 1958 года – не просто автомобиль, а часть истории выдающегося автопрома, в котором соединились амбиции, ошибки и неповторимый стиль. Для тех, кто готов вложить силы и средства в реставрацию, это шанс прикоснуться к легенде, которая уже давно стала редкостью на дорогах и в коллекциях XIX века.

