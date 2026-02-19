В Забайкалье начались торги за синий ретро-шедевр ГАЗ-22 с запчастями в подарок

Редкий универсал ГАЗ 22 Волга 1966 года выставлен на продажу в Забайкальске

В Забайкальске появился шанс приобрести ГАЗ 22 Волга 1966 года - универсал с историей, который сохранился в гаражных условиях. Машина на ходу, но требует доработки. В комплекте - запасные детали. Почему такие авто ценятся все выше - разбираемся.

На рынке подержанных автомобилей России все чаще появляются уникальные экземпляры, которые вызывают интерес не только у коллекционеров, но и у тех, кто ценит советскую автомобильную классику. В Забайкальске выставлен на продажу универсал ГАЗ 22 Волга 1966 года выпуска - машина, которую редко встретишь даже на тематических выставках.

Этот автомобиль - не просто транспорт, а часть истории отечественного автопрома. Как выяснил 110km.ru, универсалы ГАЗ 22 выпускались ограниченным тиражом и частным покупателям их не продавали. Чаще всего их можно было встретить в такси или на службе у медиков. Сегодня такие машины становятся все более редкими, а их стоимость на рынке стабильно растет.

Предлагаемый экземпляр оснащен бензиновым двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 75 лошадиных сил. Коробка передач - механическая, привод задний, цвет кузова - синий. Пробег заявлен всего 10 000 километров, что для автомобиля 1966 года выглядит почти невероятно. Владелец указывает, что машина на ходу, однако требует внимания и вложений - без этого не обойтись при покупке любого ретро-авто.

Фото: drom.ru

Особый интерес вызывает тот факт, что автомобиль хранился в гараже, а значит, кузов и основные узлы могли сохраниться в лучшем состоянии, чем у аналогов, стоявших под открытым небом. В комплекте с машиной идут запасные части: передняя балка в сборе, сиденья-диваны, крылья, капот и другие необходимые элементы. Это серьезный плюс для будущего владельца, ведь найти оригинальные детали для ГАЗ 22 сегодня задача не из легких.

Причина продажи - банальна: у нынешнего владельца нет времени заниматься восстановлением. При этом продавец готов рассмотреть варианты обмена - как на более дорогой, так и на равноценный или даже более дешевый автомобиль, а также на другие объекты, не связанные с авто.

Цена вопроса - 850 000 рублей. Для советского универсала это немало, но рынок ретро-автомобилей диктует свои правила. За последние годы спрос на подобные машины заметно вырос, особенно среди тех, кто ищет не просто средство передвижения, а возможность прикоснуться к эпохе. ГАЗ 22 Волга - это не только транспорт, но и символ времени, который способен украсить любую коллекцию или стать основой для масштабного реставрационного проекта.

Покупка такого автомобиля - всегда компромисс между желанием сохранить оригинальность и необходимостью технической доработки. Важно понимать, что даже при наличии запасных частей и гаражного хранения, реставрация потребует времени, сил и средств. Однако результат может превзойти ожидания: восстановленный ГАЗ 22 способен не только радовать глаз, но и удивлять окружающих на дорогах и выставках.