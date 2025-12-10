Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 05:32

Редкий универсал Mercury Sable 1999 года продается дешевле смартфона

Время остановилось: уникальный Mercury Sable Wagon из 90-х ищет нового владельца – сколько стоит ностальгия?

Редкий универсал Mercury Sable 1999 года продается дешевле смартфона

Вспомните атмосферу начала 2000-х с необычным универсалом Mercury Sable. Этот автомобиль словно машина времени, сохранившая дух ушедшей эпохи. Его цена удивит даже самых экономных автолюбителей. Почему этот универсал может стать находкой года? Узнайте подробности в нашем материале.

В последние годы в соцсетях все чаще обсуждают моду, музыку и стиль той эпохи. Но если вы действительно хотите окунуться в атмосферу тех лет, не забудьте о старых модемах и ретро-играх и обратите внимание на уникальный автомобиль, который недавно появился на сайте бесплатных объявлений.

Речь идет о Mercury Sable LS Wagon 1999 года выпуска. Несмотря на то, что формально он относится к концу 90-х, именно такие машины нового тысячелетия были символом. Универсалы тогда были на пике популярности, а Sable считался одним из самых комфортных и практичных представителей своего класса.

Фото: Craigslist

Этот экземпляр сохранился в хорошем состоянии. По информации autoevolution, автомобиль выглядит так, словно сошел с конвейера. Салон аккуратный, обивка не потеряла свежести, лакокрасочное покрытие почти без изъянов. Даже штатные диски и оригинальные детали кузова на месте — редкость для машины, которой уже больше двух десятилетий.

Владелец выставил Mercury Sable на продажу по цене, которая сегодня приближается к цене нового смартфона. Для американского рынка это практически даром, особенно если учесть, что речь идет об универсале с богатой комплектацией LS. В машине есть все необходимое для комфортных поездок: кондиционер, электростеклоподъемники, просторный багажник и даже кассетная магнитола — настоящий привет из прошлого.

Многие автолюбители отмечают, что подобные автомобили становятся все большей редкостью. Универсалы конца 90-х и начала 2000-х постепенно исчезают с дорог, уступая место кроссоверам и компактным внедорожникам. Но именно такие машины, как этот Mercury Sable, способны подарить настоящее ощущение ностальгии и в конечном итоге стать предметом для коллекционеров или просто ценителей необычных авто.

Если вы давно мечтаете о машине, которая будет популярна в современном мире, обратите внимание на этот экземпляр. 

Упомянутые модели: Ford Mercury
Упомянутые марки: Ford
