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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 11:47

Редкий Урал М67 МП 1984 года: мотоцикл ГАИ выставлен на продажу в Москве

Редкий Урал М67 МП 1984 года: мотоцикл ГАИ выставлен на продажу в Москве

Легенда советской милиции: в Москве продают идеально восстановленный Урал М67 МП 1984 года

Редкий Урал М67 МП 1984 года: мотоцикл ГАИ выставлен на продажу в Москве

В Москве появился уникальный шанс приобрести полностью восстановленный милицейский Урал М67 МП. Модель сохранила заводские детали и цвета, что редко встречается на рынке. Почему такие экземпляры ценятся коллекционерами, какие нюансы стоит учесть и что отличает этот мотоцикл от других - рассказываем подробно. Мало кто знает, что документы на такие машины часто становятся решающим фактором при покупке.

В Москве появился уникальный шанс приобрести полностью восстановленный милицейский Урал М67 МП. Модель сохранила заводские детали и цвета, что редко встречается на рынке. Почему такие экземпляры ценятся коллекционерами, какие нюансы стоит учесть и что отличает этот мотоцикл от других - рассказываем подробно. Мало кто знает, что документы на такие машины часто становятся решающим фактором при покупке.

На рынке ретро-мотоциклов в России нечасто встречаются предложения, которые действительно могут заинтересовать не только коллекционеров, но и всех, кто ценит советскую технику. Как выяснил 110km.ru, в Москве выставлен на продажу полностью отреставрированный Урал М67 МП 1984 года выпуска - модель, которая когда-то служила в подразделении ГАИ Свердловской области. Это не просто мотоцикл, а настоящий артефакт эпохи, сохранивший оригинальные цвета и детали, соответствующие заводскому исполнению СССР.

Особенность этого экземпляра - максимальная аутентичность. Все элементы, от окраски до мельчайших деталей, были восстановлены по заводским стандартам. Владелец подчеркивает, что даже оттенки краски подбирались строго по оригиналу, а документы на мотоцикл - подлинные, что крайне важно для коллекционеров и ценителей советской техники. Подобные предложения появляются на рынке крайне редко, ведь большинство старых мотоциклов либо утратили оригинальные детали, либо были переделаны под современные нужды.

Технические характеристики также заслуживают внимания: бензиновый двигатель объемом 650 куб. см, механическая коробка передач, карбюраторная система подачи топлива и минимальный пробег - всего 15 км после реставрации. Это делает мотоцикл практически новым по состоянию, несмотря на почтенный возраст. Класс модели - туристический, что позволяет использовать его не только для коллекции, но и для неспешных поездок по городу или загородным трассам.

Интересно, что на рынке редких транспортных средств все чаще появляются уникальные предложения, где ставка делается именно на оригинальность и сохранность заводских характеристик. Например, недавно в продаже появился необычный УАЗ с мотором Toyota и коробкой передач Porsche, что вызвало немалый интерес среди автолюбителей. Подробнее о подобных случаях можно узнать в материале о продаже редкого УАЗ «Патриот» с уникальными агрегатами.

Для тех, кто рассматривает покупку подобных мотоциклов, важно помнить: оригинальные документы и соответствие заводским стандартам существенно повышают ценность экземпляра. Восстановление по аутентичным технологиям требует не только времени, но и глубоких знаний, а также доступа к редким деталям. В последние годы интерес к советской технике заметно вырос, что отражается и на ценах, и на спросе. Судя по имеющимся данным, такие предложения быстро находят новых владельцев, особенно если речь идет о полностью восстановленных моделях с прозрачной историей.

Упомянутые марки: Урал
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