В Омске начались торги за 43-летний мотоцикл Урал с коляской

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 июня 2026, 16:57

Редкий Урал М-67 с мотором Lifan продают за 5 млн рублей в Омске

Редкий Урал М-67 с мотором Lifan продают за 5 млн рублей в Омске

В Омске начались торги за 43-летний мотоцикл Урал с коляской

Редкий Урал М-67 с мотором Lifan продают за 5 млн рублей в Омске

В Омске выставлен на продажу необычный Урал М-67 1983 года с мотором Lifan. Цена - 5 000 000 рублей. Почему такие мотоциклы становятся объектом внимания коллекционеров и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие подводные камни скрываются за громкой ценой.

В Омске выставлен на продажу необычный Урал М-67 1983 года с мотором Lifan. Цена - 5 000 000 рублей. Почему такие мотоциклы становятся объектом внимания коллекционеров и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие подводные камни скрываются за громкой ценой.

Продажа мотоцикла Урал М-67 1983 года с новым мотором Lifan в Омске вызвала интерес среди автолюбителей и коллекционеров. Причина - очень высокая цена в 5 миллионов рублей. Для многих россиян такие предложения становятся поводом задуматься о перспективах вложений в технику с историей. Хотя, возможно, автор объявления на Дроме просто по невнимательности приписал лишний ноль. Или два.

Мотоцикл относится к классическим моделям, но вместо оригинального двигателя на нем установлен бензиновый мотор Lifan мощностью 8 л.с. Это решение часто выбирают владельцы, стремящиеся повысить надежность и упростить обслуживание. Однако подобная замена может повлиять на восприятие мотоцикла среди коллекционеров, ведь оригинальность техники ценится особенно высоко. Среди особенностей - механическая коробка передач и карбюраторная система подачи топлива. Такой набор характеристик делает мотоцикл интересным для любителей классики, но требует внимательного подхода к эксплуатации. 

Однако, в объявлении отмечено, что документы на мотоцикл либо отсутствуют, либо имеют проблемы. Это важный момент для потенциальных покупателей: оформление и регистрация такой техники могут вызвать сложности. 

На рынке уже встречались похожие случаи, когда редкие транспортные средства с необычными агрегатами выставлялись по цене, превышающей стоимость новых автомобилей. Например, недавно был замечен УАЗ с мотором Toyota и коробкой передач Porsche, который также вызвал бурное обсуждение среди автолюбителей - подробнее об этом можно узнать в материале о продаже уникального УАЗ «Патриот» с топовыми агрегатами.

Судя по имеющимся данным, спрос на подобные мотоциклы и автомобили объясняется не только их техническими особенностями, но и желанием покупателей выделиться или инвестировать в редкую технику. Важно помнить, что при покупке транспорта с нестандартными решениями и неидеальными документами всегда есть риск столкнуться с бюрократическими и техническими сложностями. Для тех, кто рассматривает такие варианты, стоит заранее оценить все плюсы и минусы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Упомянутые марки: Урал
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ural

Похожие материалы Ural

Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Курск Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться