Что грозит коллекционерам: почему цены на советские авто растут быстрее рынка и как не ошибиться с выбором

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 13:12

Редкий ВАЗ-2101 1974 года с минимальным пробегом выставлен на продажу

Редкий ВАЗ-2101 1974 года с минимальным пробегом выставлен на продажу

Что грозит коллекционерам: почему цены на советские авто растут быстрее рынка и как не ошибиться с выбором

Редкий ВАЗ-2101 1974 года с минимальным пробегом выставлен на продажу

В Чебоксарах появился уникальный шанс для коллекционеров - на продажу выставлен ВАЗ-2101 1974 года с пробегом всего 38,2 тысячи километров. Автомобиль сохранил оригинальные детали и редкую комплектацию. Почему такие машины становятся объектом инвестиций и как формируется их стоимость - разбираемся в деталях. Необычные условия сделки и высокая цена вызывают вопросы у экспертов и покупателей.

В Чебоксарах появился уникальный шанс для коллекционеров - на продажу выставлен ВАЗ-2101 1974 года с пробегом всего 38,2 тысячи километров. Автомобиль сохранил оригинальные детали и редкую комплектацию. Почему такие машины становятся объектом инвестиций и как формируется их стоимость - разбираемся в деталях. Необычные условия сделки и высокая цена вызывают вопросы у экспертов и покупателей.

Появление на рынке редких автомобилей с минимальным пробегом всегда вызывает интерес не только у коллекционеров, но и у тех, кто следит за тенденциями на вторичном рынке. В Чебоксарах выставлен на продажу ВАЗ-2101 1974 года выпуска, который может стать настоящей находкой для ценителей советской классики. В условиях, когда спрос на аутентичные экземпляры растет, такие предложения становятся все более значимыми для рынка.

По словам владельца, автомобиль сохранил полностью оригинальное состояние, что для «копеек» тех лет - большая редкость. Машина была собрана в Тольятти с применением итальянских технологий и комплектующих, характерных для первых лет выпуска модели. Кузов покрыт заводской краской, на которой не обнаружено следов коррозии. В багажнике до сих пор закреплена заводская бирка с информацией о типе и названии краски - деталь, которую редко встретишь даже на ухоженных экземплярах.

Особое внимание привлекает комплектация. ВАЗ-2101 оборудован напольной педалью газа, круглым зеркалом заднего вида, установленным на крыле, алюминиевым багажником на крыше и штатным радиоприемником с антенной. Но настоящей изюминкой стал красный салон - вариант отделки, который встречается значительно реже стандартных интерьеров. Все шины, включая запаску, новые, а в комплекте идет масштабная модель автомобиля в масштабе 1:24, изготовленная отдельно.

Владелец утверждает, что за все 52 года у машины был только один хозяин, а на кузове сохранились советские государственные номера. Несмотря на это, в объявлении не указано, что автомобиль имеет официальный статус исторического транспортного средства, как это бывает с машинами, прошедшими сертификацию по линии РАФ или ФИА.

Цена вопроса - 2 миллиона рублей. Продавец допускает обмен на жилье или другой автомобиль, что подчеркивает уникальность предложения. Для сравнения: аналогичные ВАЗ-2101 70-х годов с похожим пробегом и сохранностью обычно оцениваются в диапазоне от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Такая разница в цене может быть связана с ожиданиями владельца или с попыткой подчеркнуть коллекционную ценность экземпляра.

Сейчас, когда интерес к советским автомобилям не ослабевает, а рынок раритетных машин становится все более конкурентным, подобные предложения вызывают бурные обсуждения среди экспертов и энтузиастов. Вопрос о том, насколько оправдана столь высокая стоимость, остается открытым. Однако очевидно, что для настоящих коллекционеров подобные экземпляры - не просто транспорт, а часть истории, которую можно сохранить и передать дальше.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2101 (от 32 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Воронеж Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться