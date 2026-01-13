Капсула времени из Чечни — сколько стоит почти новый ВАЗ-2101?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 07:41

Редкий ВАЗ-2101 с минимальным пробегом продают в России после 30 лет простоя

В России выставлен на продажу ВАЗ-2101 1977 года с пробегом всего 7300 км. Машина простояла три десятилетия в гараже и сохранила оригинальное состояние. Владелец просит за уникальный экземпляр внушительную сумму. Подробности - в нашем материале.

На одном из популярных сайтов объявлений появился по-настоящему уникальный лот - ВАЗ-2101, который, кажется, только что сошел с конвейера. Автомобиль 1977 года выпуска, по словам владельца из Чечни, практически не эксплуатировался: на одометре всего 7300 километров. За все это время машина не покидала пределы одной семьи, а большую часть своей жизни провела в сухом гараже, вдали от солнца и осадков.

Седан сохранил не только заводское лакокрасочное покрытие, но и оригинальные шины, а в салоне, как утверждает продавец, до сих пор ощущается запах нового автомобиля. Под капотом - классический для «копейки» 1,3-литровый карбюраторный двигатель на 64 лошадиные силы, работающий в паре с четырехступенчатой механикой и задним приводом. Вся техника, по словам хозяина, в идеальном состоянии и не подвергалась никаким доработкам или ремонту.

Тридцать лет этот ВАЗ-2101 простоял без движения, что, по мнению многих коллекционеров, только добавляет ему ценности. Владелец из Грозного оценивает свою «капсулу времени» в 1 575 000 рублей - сумма, которая может показаться завышенной для обычного автолюбителя, но вполне объяснимая для ценителей советской классики. В последние годы интерес к подобным автомобилям заметно вырос, и такие экземпляры все чаще становятся частью частных коллекций.

Как сообщает Российская Газета, спрос на советские автомобили в оригинальном состоянии продолжает расти. В условиях, когда большинство «копеек» давно утратили свой первозданный вид, найти практически новый ВАЗ-2101 - большая редкость. Для кого-то это возможность прикоснуться к истории, для других - выгодная инвестиция или просто повод для ностальгии.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2101 (от 32 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
