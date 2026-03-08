Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

8 марта 2026, 10:46

Цена ностальгии: «шестерка» дороже новой Lada — за что просят полтора миллиона

В Подмосковье появился уникальный ВАЗ-2106, который почти не ездил с 1996 года. Продавец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новой Lada Iskra. Почему этот лот вызвал ажиотаж и что скрывается под капотом - разбираемся, чем он так ценен для коллекционеров и автолюбителей.

На рынке подержанных автомобилей в России вновь появился необычный лот, который сразу привлек внимание коллекционеров и поклонников отечественного автопрома. В Подмосковье выставили на продажу ВАЗ-2106, простоявший большую часть своей жизни на парковке и сохранивший практически заводское состояние. Как сообщает «Российская газета», этот автомобиль с 1996 года проехал всего 13 тысяч километров, что делает его настоящей находкой для ценителей ретро-техники.

Владелец уникального ВАЗ-2106, получивший автомобиль в наследство, решил не оформлять его на себя, а сразу выставить на продажу. Примечательно, что последние два года «шестерка» провела на брусках в крытом паркинге. Благодаря таким условиям хранения кузов и техническая часть автомобиля сохранились в идеальном состоянии. Продавец уверяет, что двигатель завелся без каких-либо проблем, а пробег является полностью оригинальным.

За этот «капсульный» экземпляр просят 1,5 миллиона рублей — сумму, за которую сегодня можно приобрести новую Lada Iskra в средней комплектации.

Под капотом автомобиля установлен классический 4-цилиндровый карбюраторный мотор объемом 1,5 литра, развивающий 72 лошадиные силы. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач; привод, разумеется, задний. Этот силовой агрегат был визитной карточкой ВАЗ-2106 и до сих пор считается одним из самых надежных среди советских легковых автомобилей.

Несмотря на высокую цену, интерес к этому лоту закономерен: на фоне роста цен на новые автомобили и дефицита действительно хорошо сохранившихся «шестерок», подобные предложения становятся все более редкими. Многие эксперты отмечают, что спрос на советские автомобили в последние годы заметно вырос. Причина — не только в ностальгии, но и в желании приобрести машину, которая может стать выгодной инвестицией. ВАЗ-2106, отметивший в феврале 50-летие с начала массового выпуска, давно стал символом эпохи.

Стоит отметить, что подобные случаи не единичны: на рынке периодически появляются редкие экземпляры советских автомобилей с небольшим пробегом и в отличном состоянии. Однако далеко не каждый продавец может обосновать столь высокую стоимость. В данном случае уникальность лота заключается не только в состоянии, но и в истории владения. Как правило, такие машины покупают не для повседневной езды, а для коллекций или участия в тематических выставках.

Интересно, что тенденция к росту цен на раритетные автомобили наблюдается не только в России. Например, в Казахстане из-за новых сборов стоимость новых Lada может вырасти до 5 миллионов рублей, что также подогревает интерес к хорошо сохранившимся классическим моделям и заставляет автолюбителей задуматься о вложениях в ретроавтомобили. Подробнее о том, как меняется рынок и почему российские автомобили становятся все менее доступными, можно узнать в материале о новых правилах для Lada в Казахстане - подробности по ссылке .

Таким образом, выставленный на продажу ВАЗ-2106 - не просто автомобиль, а часть истории, которая может стать выгодным вложением для тех, кто ценит оригинальность и редкость. На фоне изменений в автомобильной отрасли и роста интереса к советской классике такие предложения становятся все более значимыми для рынка.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2106 (от 60 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
