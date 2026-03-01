Не ездил, не старел: в Омске нашли ВАЗ-2115 в идеальном состоянии с родным запахом нового авто

1 марта 2026, 09:58
«Капсула времени» из 2000-х: В Омске выставлен на продажу ВАЗ-2115, который почти не ездил
В Омске появился на продаже ВАЗ-2115, который сохранился практически в заводском состоянии. Машина с минимальным пробегом и оригинальным антикором привлекла внимание автолюбителей. Почему этот экземпляр может заинтересовать коллекционеров и поклонников марки - в нашем материале.
На рынке подержанных автомобилей редко встречаются экземпляры, способные удивить даже опытных коллекционеров. Однако в Омске выставлен на продажу ВАЗ-2115, который буквально сохранил дух начала 2000-х. Автомобиль, простоявший большую часть жизни в сухом гараже, практически не эксплуатировался и сохранил все признаки новых транспортных средств.
Владелец утверждает, что автомобиль принадлежал одному предпринимателю, который эксплуатировал машину исключительно в летний период. За все время использования автомобиль проехал всего 11 тысяч километров, что для моделей такого возраста является настоящей редкостью. Особое внимание уделялось уходу: сразу после покупки была проведена антикоррозийная обработка днища и арок, благодаря чему кузов не имеет следов ржавчины.
Салон автомобиля сохранил характерный запах нового ВАЗа, состояние обивки и пластика практически не отличается от заводского. Владелец подчеркивает, что машина не знала зимних дорог, не контактировала с солью и реагентами и все годы хранилась в сухом гараже. Такой подход к эксплуатации позволил сохранить автомобиль в уникальном состоянии, подтвержденном фотографиями и визуальным осмотром.
Под капотом установлен стандартный для ВАЗ-2115 двигатель объемом 1,6 литра мощностью 81 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Несмотря на возраст, техническое состояние узлов и агрегатов не вызывает нареканий — все функционирует четко, без посторонних шумов и вибраций. Автомобиль полностью обслужен и готов к эксплуатации без дополнительных вложений.
Стоимость этого уникального экземпляра составляет 555 тысяч рублей. Для сравнения, на рынке подержанных автомобилей ВАЗ-2115 в хорошем состоянии обычно стоит значительно дешевле, однако столь малый пробег и идеальное состояние кузова делают эту машину по-настоящему коллекционной. Подобные предложения встречаются крайне редко, а интерес к ним стабильно высок среди ценителей отечественного автопрома.
Появление такого автомобиля на рынке — это не просто повод для ностальгии, а возможность приобрести практически новый ВАЗ-2115, который может стать как надежным транспортом для повседневной езды, так и достойным экспонатом в частной коллекции. В условиях растущего спроса на редкие и хорошо сохранившиеся автомобили подобные предложения становятся настоящей находкой для энтузиастов.
Похожие материалы Лада
-
16.09.2021, 20:55
ВАЗ-2115: что досталось от «донора», что было нового
Работу над модернизацией ВАЗ-21099 Волжский автозавод начал в 1990-х. Мелкосерийное производство седана ВАЗ-2115 стартовало в Опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» в 1997 году.Читать далее
-
01.03.2026, 10:25
ЗИМ-350: Гениальный инженерный прорыв СССР не пошедший в серию
ЗИМ-350 - не просто редкий четырехколесный мотоцикл, а инженерный эксперимент эпохи перемен. Почему он так и не стал массовым, и какие технические решения удивляют даже сегодня - разбираемся в деталях необычной машины, созданной на стыке военной и гражданской промышленности.Читать далее
-
01.03.2026, 08:31
Владелец BMW M3 CS 2024 отказался продавать авто за 8,7 млн рублей - почему цена не устроила
Владелец спортивного седана BMW M3 CS 2024 года отказался расставаться с машиной, несмотря на предложение в 95 000 долларов. Почему даже такая сумма не убедила его продать редкую версию, и как это связано с трендами на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 06:21
Почему в Беларуси Lada Iskra дешевле, чем в России: Анализ рынка и перспективы для покупателей
В Беларуси стартовали продажи Lada Iskra, и цены на новинку оказались заметно ниже российских. Почему так происходит, какие версии доступны и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Разница в стоимости удивляет даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
01.03.2026, 06:11
Три автомата, которые служат дольше 300 000 км: какие модели их получили
Выбор надежной автоматической коробки - ключевой вопрос для тех, кто ищет автомобиль до миллиона рублей. В материале разобраны три проверенные временем гидромеханические АКПП, которые встречаются на популярных моделях и способны пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта.Читать далее
-
01.03.2026, 05:46
Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят
Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 05:26
ЗАЗ-968МП: редкий пикап из 90-х, который удивил даже заводских инженеров
Ретрообзор ЗАЗ-968МП раскрывает малоизвестные детали создания и эксплуатации уникального советского пикапа. Почему этот автомобиль стал символом перемен и что на нем действительно перевозили - в материале.Читать далее
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
01.03.2026, 04:43
Mazda MX-5: сколько будет стоить культовый родстер в 2026 году в России
Mazda MX-5 остается одним из самых узнаваемых и желанных родстеров на рынке. В 2026 году интерес к этой модели только растет, а стоимость вызывает немало вопросов у поклонников марки. Разбираемся, что влияет на цену и почему MX-5 по-прежнему в центре внимания автолюбителей.Читать далее
-
28.02.2026, 19:58
«ЗР»: Кемпер на базе пикапа «Трофим» выставлен на продажу в РФ за 3,5 млн рублей
В Московской области появился на продаже автодом, который сочетает в себе черты советской классики и современные технические решения. Внутри - полноценные спальные места, санузел и кухня. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет неординарные решения для путешествий.Читать далее
-
28.02.2026, 14:21
Hyundai Solaris и Kia Rio: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Сравнение Hyundai Solaris и Kia Rio по техническим параметрам, стоимости и отзывам владельцев поможет понять, какой седан предпочтительнее для российских дорог. В материале - нюансы эксплуатации, реальные оценки и неожиданные детали.Читать далее
