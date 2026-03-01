Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 09:58

Не ездил, не старел: в Омске нашли ВАЗ-2115 в идеальном состоянии с родным запахом нового авто

В Омске появился на продаже ВАЗ-2115, который сохранился практически в заводском состоянии. Машина с минимальным пробегом и оригинальным антикором привлекла внимание автолюбителей. Почему этот экземпляр может заинтересовать коллекционеров и поклонников марки - в нашем материале.

На рынке подержанных автомобилей редко встречаются экземпляры, способные удивить даже опытных коллекционеров. Однако в Омске выставлен на продажу ВАЗ-2115, который буквально сохранил дух начала 2000-х. Автомобиль, простоявший большую часть жизни в сухом гараже, практически не эксплуатировался и сохранил все признаки новых транспортных средств.

Владелец утверждает, что автомобиль принадлежал одному предпринимателю, который эксплуатировал машину исключительно в летний период. За все время использования автомобиль проехал всего 11 тысяч километров, что для моделей такого возраста является настоящей редкостью. Особое внимание уделялось уходу: сразу после покупки была проведена антикоррозийная обработка днища и арок, благодаря чему кузов не имеет следов ржавчины.

Салон автомобиля сохранил характерный запах нового ВАЗа, состояние обивки и пластика практически не отличается от заводского. Владелец подчеркивает, что машина не знала зимних дорог, не контактировала с солью и реагентами и все годы хранилась в сухом гараже. Такой подход к эксплуатации позволил сохранить автомобиль в уникальном состоянии, подтвержденном фотографиями и визуальным осмотром.

Под капотом установлен стандартный для ВАЗ-2115 двигатель объемом 1,6 литра мощностью 81 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Несмотря на возраст, техническое состояние узлов и агрегатов не вызывает нареканий — все функционирует четко, без посторонних шумов и вибраций. Автомобиль полностью обслужен и готов к эксплуатации без дополнительных вложений.

Стоимость этого уникального экземпляра составляет 555 тысяч рублей. Для сравнения, на рынке подержанных автомобилей ВАЗ-2115 в хорошем состоянии обычно стоит значительно дешевле, однако столь малый пробег и идеальное состояние кузова делают эту машину по-настоящему коллекционной. Подобные предложения встречаются крайне редко, а интерес к ним стабильно высок среди ценителей отечественного автопрома.

Появление такого автомобиля на рынке — это не просто повод для ностальгии, а возможность приобрести практически новый ВАЗ-2115, который может стать как надежным транспортом для повседневной езды, так и достойным экспонатом в частной коллекции. В условиях растущего спроса на редкие и хорошо сохранившиеся автомобили подобные предложения становятся настоящей находкой для энтузиастов.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2115
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
