Легендарный советский ГАЗ-69AM с уникальной историей и комплектом запчастей – шанс для коллекционеров

Редкий внедорожник ГАЗ-69 1968 года с итальянской регистрацией выставлен на продажу

На рынке появился ГАЗ-69AM 1968 года с итальянскими документами. Автомобиль полностью на ходу и укомплектован оригинальными деталями. Владелец предлагает множество новых и редких запчастей. Такой экземпляр заинтересует ценителей ретро и коллекционеров.

В Италии выставлен на продажу уникальный экземпляр советского внедорожника ГАЗ-69AM, выпущенного в 1968 году. Машина сохранилась в отличном техническом состоянии и с 2015 года официально зарегистрирована в Италии. Владелец отмечает, что автомобиль прошел все необходимые проверки и имеет действующую регистрацию, что позволяет использовать его не только для коллекционирования, но и для регулярных поездок.

ГАЗ-69AM – это не просто раритет, а настоящий символ эпохи. В свое время такие автомобили активно использовались в армии и на гражданке, отличаясь высокой проходимостью и надежностью. Сегодня найти подобный внедорожник в рабочем состоянии – большая редкость, особенно за пределами России и стран бывшего СССР.

Особое внимание заслуживает комплект запчастей, который идет вместе с автомобилем. Владелец предлагает не только оригинальные детали, сохранившиеся с момента выпуска, но и новые элементы, приобретенные в последние годы. В набор входят фары, указатели поворотов, защитные кожухи, пять абсолютно новых камер для шин, оригинальный ручной насос для подкачки, а также инструменты и аксессуары для обслуживания и эксплуатации машины в любых условиях.

Для зимней эксплуатации предусмотрен специальный утеплитель для двигателя, а для любителей самостоятельного ремонта – полный комплект электропроводки и разнообразные резиновые уплотнители. Такой подход позволяет не только сохранить аутентичность автомобиля, но и обеспечить его надежную работу на долгие годы вперед.

ГАЗ-69AM с итальянской регистрацией и обширным набором запчастей станет отличным выбором для коллекционеров, реставраторов и просто поклонников советской техники. Владелец подчеркивает, что цена обсуждению не подлежит, а автомобиль доступен для осмотра и любых дополнительных вопросов. Подобные предложения появляются крайне редко, поэтому интерес к этому лоту среди ценителей ретро-автомобилей ожидается высокий.