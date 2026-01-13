Легендарный дом на колесах: сколько стоит культовый фургон – удивит ли цена?

13 января 2026, 12:34
Редкий Volkswagen T2 Westfalia 1978 года выставлен на продажу в Германии
В Германии появился на продаже уникальный Volkswagen T2 Westfalia. Автомобиль сохранил оригинальный пробег и детали. Цена вызывает вопросы даже у опытных коллекционеров. Почему этот фургон так ценится – узнаете в материале.
В немецком городе Берген на продажу выставлен настоящий раритет — кемпер Volkswagen T2 Westfalia 1978 года выпуска. Этот автомобиль, окрашенный в насыщенный зеленый цвет, сразу привлекает внимание своим классическим обликом и безупречно сохранившимся кузовом. Владелец утверждает, что пробег составляет всего 80 тысяч километров, что для подобной техники — почти невероятная редкость.
Под капотом установлен бензиновый оппозитный двигатель объемом 2,0 литра, выдающий 69 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая четырехступенчатая коробка передач, а привод — на передние колеса. Несмотря на возраст, техническое состояние машины вызывает уважение: все узлы и агрегаты функционируют без нареканий, а салон сохранил атмосферу конца 70-х.
Кемпер оборудован тремя дверями, его снаряженная масса — 1325 кг, а максимально допустимая — 2250 кг. Грузоподъемность достигает 925 кг, что позволяет брать с собой все необходимое для путешествий. Габариты фургона составляют 4420 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1960 мм в высоту, колесная база — 2400 мм. Объем топливного бака — 51 литр, а запас хода — около 400 километров. Максимальная скорость — 127 км/ч, что для такого автомобиля выглядит вполне достойно.
Особое внимание заслуживает экологический класс: автомобиль получил зеленую наклейку (уровень 4), что позволяет ему свободно передвигаться по большинству европейских городов. Владелец отмечает, что машина не использовалась курящими, а за всю историю у нее было шесть хозяев. Это типичная история для культовых кемперов, которые часто переходят из рук в руки среди ценителей ретро-автомобилей.
Стоимость этого Volkswagen T2 Westfalia составляет внушительные 56 тысяч евро или порядка 5 млн рублей по текущему курсу. Продавец отмечает, что автомобиль полностью готов к эксплуатации и не требует вложений. Интересно, что несмотря на высокую цену, спрос на подобные автомобили в Европе не снижается. Классические кемперы Volkswagen давно стали символом свободы и путешествий, а их стоимость с каждым годом только растет. В условиях, когда современные автодома теряют индивидуальность, такие машины становятся настоящими объектами коллекционирования. Неудивительно, что даже спустя почти полвека после выпуска, T2 Westfalia продолжает вызывать неподдельный интерес у автолюбителей по всему миру.
