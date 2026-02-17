Уникальный кунг с четырьмя спальными местами и автономными удобствами: что скрывает жилой модуль

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 07:02

Редкий жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500 2010 года выставлен на продажу в Красноярске

Редкий жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500 2010 года выставлен на продажу в Красноярске

Уникальный кунг с четырьмя спальными местами и автономными удобствами: что скрывает жилой модуль

Редкий жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500 2010 года выставлен на продажу в Красноярске

В Красноярске появился на продаже необычный жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500, созданный для автономных путешествий и длительного проживания. Внутри - четыре спальных места, кухня, печка и другие удобства. Почему такие предложения становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.

В Красноярске появился на продаже необычный жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500, созданный для автономных путешествий и длительного проживания. Внутри - четыре спальных места, кухня, печка и другие удобства. Почему такие предложения становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.

На рынке Красноярска появился по-настоящему редкий экземпляр - жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500, выпущенный в 2010 году. Этот кунг, ранее установленный на базе легендарного ЗИЛ-157, был переоборудован для комфортного проживания и автономного передвижения. В условиях растущего интереса к самостоятельным путешествиям и жизни вне города подобные предложения становятся настоящей находкой для энтузиастов.

Фото: auto.drom.ru

Внутри модуля предусмотрены четыре полноценных спальных места, что позволяет использовать его как для семейных мероприятий, так и для длительных экспедиций небольшой команды. Пространство организовано максимально рационально: есть стол для приема пищи или работы, встроенная аудиосистема для создания уюта, а также система водоснабжения. Кухонная зона оборудована газовой плитой, что позволяет готовить горячую еду в любых условиях.

Особое внимание уделено автономности и комфорту. В модуле установлена ​​печь на дровах, что обеспечивает тепло даже в суровые сибирские морозы. Для дополнительного освещения используется диодная подсветка, а вентиляция помогает поддерживать свежий воздух внутри. Все элементы интерьера выполнены с расчетом на длительную эксплуатацию и простоту обслуживания.

Фото: auto.drom.ru

Продавец отмечает, что кунг изготовлен для личного использования, поэтому качество отделки и оснащения выше среднего. В объявлении указано, что продается только сам модуль, без шасси ЗИЛ-157. Такой подход позволяет новому владельцу установить кунг в любом подходящем месте и использовать его в качестве стационарного домика.

Технические характеристики также заслуживают внимания: модель рассчитана на установку на полноприводное шасси, что открывает широкие возможности для эксплуатации в труднодоступных местах. Механическая коробка передач и левое расположение руля делают его удобным для российских условий. 

Стоимость жилого модуля составляет 310 000 рублей - предложение, которое может заинтересовать как любителей автотуризма, так и тех, кто ищет необычные решения для дачи или временного жилья.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Ярославль Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться