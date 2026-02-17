Уникальный кунг с четырьмя спальными местами и автономными удобствами: что скрывает жилой модуль

17 февраля 2026, 07:02
Редкий жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500 2010 года выставлен на продажу в Красноярске
Редкий жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500 2010 года выставлен на продажу в Красноярске
В Красноярске появился на продаже необычный жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500, созданный для автономных путешествий и длительного проживания. Внутри - четыре спальных места, кухня, печка и другие удобства. Почему такие предложения становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.
На рынке Красноярска появился по-настоящему редкий экземпляр - жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500, выпущенный в 2010 году. Этот кунг, ранее установленный на базе легендарного ЗИЛ-157, был переоборудован для комфортного проживания и автономного передвижения. В условиях растущего интереса к самостоятельным путешествиям и жизни вне города подобные предложения становятся настоящей находкой для энтузиастов.
Внутри модуля предусмотрены четыре полноценных спальных места, что позволяет использовать его как для семейных мероприятий, так и для длительных экспедиций небольшой команды. Пространство организовано максимально рационально: есть стол для приема пищи или работы, встроенная аудиосистема для создания уюта, а также система водоснабжения. Кухонная зона оборудована газовой плитой, что позволяет готовить горячую еду в любых условиях.
Особое внимание уделено автономности и комфорту. В модуле установлена печь на дровах, что обеспечивает тепло даже в суровые сибирские морозы. Для дополнительного освещения используется диодная подсветка, а вентиляция помогает поддерживать свежий воздух внутри. Все элементы интерьера выполнены с расчетом на длительную эксплуатацию и простоту обслуживания.
Продавец отмечает, что кунг изготовлен для личного использования, поэтому качество отделки и оснащения выше среднего. В объявлении указано, что продается только сам модуль, без шасси ЗИЛ-157. Такой подход позволяет новому владельцу установить кунг в любом подходящем месте и использовать его в качестве стационарного домика.
Технические характеристики также заслуживают внимания: модель рассчитана на установку на полноприводное шасси, что открывает широкие возможности для эксплуатации в труднодоступных местах. Механическая коробка передач и левое расположение руля делают его удобным для российских условий.
Стоимость жилого модуля составляет 310 000 рублей - предложение, которое может заинтересовать как любителей автотуризма, так и тех, кто ищет необычные решения для дачи или временного жилья.
Похожие материалы
-
17.02.2026, 08:51
FAW Bestune T77 после 100 000 км: что скрывает китайский кроссовер на вторичке
Как ведет себя FAW Bestune T77 после пяти лет и 100 тысяч км пробега. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто остаются за кадром. Какие детали могут удивить владельцев и что важно знать перед покупкой - в материале.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
17.02.2026, 08:15
Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей
На рынок вышли новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые уже доступны по цене от 850 тысяч рублей. Почему эти модели могут изменить правила игры для малого бизнеса и перевозчиков - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 07:47
Проблемы кроссоверов Li: слабые места подвески, двигателя и электроники
Какие скрытые проблемы встречаются у премиальных кроссоверов Li, почему владельцы сталкиваются с неожиданными поломками и что советуют специалисты. Мало кто знает, как избежать дорогого ремонта и продлить ресурс этих авто.Читать далее
-
17.02.2026, 06:53
Taos против Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos прошел суровый тест. В материале - разбор отличий от Skoda Karoq, особенности комплектаций и впечатления от езды по сложным маршрутам. Почему этот кроссовер обсуждают сейчас - в обзоре.Читать далее
-
17.02.2026, 05:14
Владелец BMW M3 CS 2024 года отказался продавать авто за 10 млн рублей
Владелец BMW M3 CS 2024 года не согласился на предложение о продаже за 10 млн рублей, несмотря на низкий пробег и эксклюзивные опции. Машина выделяется заводскими апгрейдами и редкой комплектацией, что делает ее особенно привлекательной для коллекционеров и ценителей спортивных седанов.Читать далее
-
17.02.2026, 05:01
Почему ВАЗ-2109 до сих пор ценят на вторичном рынке и в чем его уникальность
ВАЗ-2109 стал символом перемен в отечественном автопроме, предложив передний привод и необычный дизайн. Даже спустя годы эта модель остается востребованной, а ее особенности вызывают интерес у экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 19:23
Мини-дом DeeDee's Dream: как компактное жилье меняет представление о комфорте
Мини-дом DeeDee's Dream доказывает: компактное пространство не означает отказ от привычного уюта. Производители находят новые способы сделать небольшие дома функциональными и комфортными, что особенно актуально на фоне роста интереса к минимализму и мобильности.Читать далее
-
16.02.2026, 18:39
Как не разориться на обслуживании авто: две реальные стратегии экономии
Расходы на уход за машиной растут каждый год. Не все методы экономии одинаково безопасны. Некоторые решения могут привести к серьезным проблемам. Узнайте, как избежать лишних трат.Читать далее
Похожие материалы
-
17.02.2026, 08:51
FAW Bestune T77 после 100 000 км: что скрывает китайский кроссовер на вторичке
Как ведет себя FAW Bestune T77 после пяти лет и 100 тысяч км пробега. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто остаются за кадром. Какие детали могут удивить владельцев и что важно знать перед покупкой - в материале.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
17.02.2026, 08:15
Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей
На рынок вышли новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые уже доступны по цене от 850 тысяч рублей. Почему эти модели могут изменить правила игры для малого бизнеса и перевозчиков - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 07:47
Проблемы кроссоверов Li: слабые места подвески, двигателя и электроники
Какие скрытые проблемы встречаются у премиальных кроссоверов Li, почему владельцы сталкиваются с неожиданными поломками и что советуют специалисты. Мало кто знает, как избежать дорогого ремонта и продлить ресурс этих авто.Читать далее
-
17.02.2026, 06:53
Taos против Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos прошел суровый тест. В материале - разбор отличий от Skoda Karoq, особенности комплектаций и впечатления от езды по сложным маршрутам. Почему этот кроссовер обсуждают сейчас - в обзоре.Читать далее
-
17.02.2026, 05:14
Владелец BMW M3 CS 2024 года отказался продавать авто за 10 млн рублей
Владелец BMW M3 CS 2024 года не согласился на предложение о продаже за 10 млн рублей, несмотря на низкий пробег и эксклюзивные опции. Машина выделяется заводскими апгрейдами и редкой комплектацией, что делает ее особенно привлекательной для коллекционеров и ценителей спортивных седанов.Читать далее
-
17.02.2026, 05:01
Почему ВАЗ-2109 до сих пор ценят на вторичном рынке и в чем его уникальность
ВАЗ-2109 стал символом перемен в отечественном автопроме, предложив передний привод и необычный дизайн. Даже спустя годы эта модель остается востребованной, а ее особенности вызывают интерес у экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 19:23
Мини-дом DeeDee's Dream: как компактное жилье меняет представление о комфорте
Мини-дом DeeDee's Dream доказывает: компактное пространство не означает отказ от привычного уюта. Производители находят новые способы сделать небольшие дома функциональными и комфортными, что особенно актуально на фоне роста интереса к минимализму и мобильности.Читать далее
-
16.02.2026, 18:39
Как не разориться на обслуживании авто: две реальные стратегии экономии
Расходы на уход за машиной растут каждый год. Не все методы экономии одинаково безопасны. Некоторые решения могут привести к серьезным проблемам. Узнайте, как избежать лишних трат.Читать далее