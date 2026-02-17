Уникальный кунг с четырьмя спальными местами и автономными удобствами: что скрывает жилой модуль

Редкий жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500 2010 года выставлен на продажу в Красноярске

В Красноярске появился на продаже необычный жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500, созданный для автономных путешествий и длительного проживания. Внутри - четыре спальных места, кухня, печка и другие удобства. Почему такие предложения становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.

В Красноярске появился на продаже необычный жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500, созданный для автономных путешествий и длительного проживания. Внутри - четыре спальных места, кухня, печка и другие удобства. Почему такие предложения становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.

На рынке Красноярска появился по-настоящему редкий экземпляр - жилой модуль 172 ЦАРЗ ВАРЗ-500, выпущенный в 2010 году. Этот кунг, ранее установленный на базе легендарного ЗИЛ-157, был переоборудован для комфортного проживания и автономного передвижения. В условиях растущего интереса к самостоятельным путешествиям и жизни вне города подобные предложения становятся настоящей находкой для энтузиастов.

Фото: auto.drom.ru

Внутри модуля предусмотрены четыре полноценных спальных места, что позволяет использовать его как для семейных мероприятий, так и для длительных экспедиций небольшой команды. Пространство организовано максимально рационально: есть стол для приема пищи или работы, встроенная аудиосистема для создания уюта, а также система водоснабжения. Кухонная зона оборудована газовой плитой, что позволяет готовить горячую еду в любых условиях.

Особое внимание уделено автономности и комфорту. В модуле установлена ​​печь на дровах, что обеспечивает тепло даже в суровые сибирские морозы. Для дополнительного освещения используется диодная подсветка, а вентиляция помогает поддерживать свежий воздух внутри. Все элементы интерьера выполнены с расчетом на длительную эксплуатацию и простоту обслуживания.

Фото: auto.drom.ru

Продавец отмечает, что кунг изготовлен для личного использования, поэтому качество отделки и оснащения выше среднего. В объявлении указано, что продается только сам модуль, без шасси ЗИЛ-157. Такой подход позволяет новому владельцу установить кунг в любом подходящем месте и использовать его в качестве стационарного домика.

Технические характеристики также заслуживают внимания: модель рассчитана на установку на полноприводное шасси, что открывает широкие возможности для эксплуатации в труднодоступных местах. Механическая коробка передач и левое расположение руля делают его удобным для российских условий.

Стоимость жилого модуля составляет 310 000 рублей - предложение, которое может заинтересовать как любителей автотуризма, так и тех, кто ищет необычные решения для дачи или временного жилья.